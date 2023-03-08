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В Молдавии напомнили об угрозах Киева напасть на Приднестровье
Оппозиция в Молдавии призвала Кишинев ответить на угрозы Киева напасть на Приднестровье
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Население Молдавии обеспокоено отсутствием реакции руководства страны на вероятную военную угрозу Приднестровью со стороны Украины, поскольку Тирасполь считается частью страны, заявила вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер.
Таубер заявил, что жители Молдавии обеспокоены, что власти никак не отреагировали на разного рода заявления о том, что в Приднестровье может ворваться другое государства. Особенно удивляет, что никаких комментариев на этот счет нет от президента Молдавии Майи Санду, премьер-министра Дорина Речана, передает РИА «Новости».
По словам Таубер, Кишинев должен реагировать на подобные сообщения, потому что Приднестровье является частью Молдавии.
Она отметила, что на пошедшей акции протеста была принята резолюция, в которой осуждаются милитаристские высказывания руководства страны.
Ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как будут развиваться события в Приднестровье.
Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
Диверсант СБУ Швец раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
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Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ, видеокадры его допроса появились в Сети.
Диверсант рассказал, что его зовут Николай Швец, он гражданин Украины, и сообщил, что попал на территорию Белоруссии через Россию, передает ТАСС.
Он также рассказал, что использовал для своих действий против российского самолета А-50 два беспилотника.
Напомним, ранее в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания. Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
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Лукашенко: Зеленский – просто гнида
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
Лукашенко считает, что Зеленскому не нужен мир и он не болеет за свой народ. Президент Белоруссии уверен, что президент Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии и согласовал ее, передает БелТА.
По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
«И в это время… Что ж, вызов брошен.Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – сказал президент Белоруссии.
Лукашенко рассказал, что команды для совершения диверсии в отношении российского самолета А-50 поступали от СБУ белорусским оппозиционерам, находящимся в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске, им оказался завербованный украинскими спецслужбами житель Крыма.
Кроме того, были задержаны 20 соучастников диверсии против российского самолета А-50.
Также Александр Лукашенко распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50.
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Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
Один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» уничтожен под Артемовском, сообщает издание «Страна.ua».
По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».
Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Следствие в ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину, сообщает газета Die Zeit.
В публикации говорится о том, что судно было арендовано в Польше, но заказчики диверсии не установлены, передает ТАСС.
Отмечается, что одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка. На судне, использованном при подрыве газопроводов, были обнаружены следы взрывчатки, а фирма, владевшая судном, принадлежит украинцам.
Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка.
Эксперт оценил способность ВСУ нанести контрудар по Артемовску
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ не способны к контрнаступлению в Артемовске
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ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении. Однако эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ создали дополнительные группировки для блокировки российских сил в Артемовске.
«О концентрации отдельных подразделений противника на подступах к Артемовску регулярно сообщается на протяжении последних дней. Из последнего – туда перебросили бригаду Волынской территориальной обороны», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Такая тактика вполне объяснима, поскольку под Артемовском перемалывается колоссальное количество личного состава ВСУ, а решения о том, чтобы отступить из города, нет и не предвидится. Подкрепление направляется на смену тем, кто уходит на ротацию после больших потерь», – считает эксперт.
«Противник продолжает наносить удары из укрепрайона, который создавался все последние месяцы. С опорой на группировку в городе Часов Яр, ВСУ продолжат попытки контрударов. Они уже регулярно делают вылазки из Красного, что мешает нам продвигаться. И такие потуги будут продолжаться», – отметил он.
«Вместе с тем украинские подразделения уже не смогут выбить наши войска из Артемовска, а вот навязать и продлить бои – вполне возможно», – полагает Онуфриенко.
«Дело в том, что до наступления на Соледар бойцы ЧВК «Вагнер» занимали относительно прямую линию фронта: от правого берега Северского Донца в районе Белогоровки и на юг по направлению к Торецку. С тех пор эта линия, где они реально ведут боевые действия, увеличилась вдвое», – сказал эксперт.
«При этом понятно, что бойцов ЧВК не стало вдвое больше. Их оснащение тоже, видимо, не увеличилось. Поэтому в текущей ситуации важно, чтобы командование группировкой СВО усилило фланги. Решить этот вопрос необходимо заранее, не дожидаясь попыток ВСУ что-то изменить и начать наносить контрудар по флангам», – заключил Онуфриенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.
В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
По его словам, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.
Позже во вторник Пригожин уточнил, что в Артемовске находятся от 12 до 20 тыс. украинских военных, круглосуточно идут тяжелейшие бои. По словам Пригожина, у украинских военных не заканчиваются боеприпасы и вооружение, они «никуда не убегают».
В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение жителей Артемовска сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в городе, несмотря на опасность для своей жизни.
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Пугачева рассказала о своей болезни
Российская певица Алла Пугачева, которая год живет в Израиле и редко комментирует подробности своей жизни, неожиданно сообщила о перенесенной болезни.
Сообщения о заболевании певицы появлялись и ранее, некоторые говорили о ее изменившемся физическом состоянии, пишет «Московский комсомолец».
Недавно Пугачева рассказала, что перенесла бронхит, кашель остался до сих пор. Сейчас она чувствует себя лучше и активно выходит в свет для встречи с поклонниками.
Также певица сообщила, что не живет в израильском городе Кесария, но где именно находится ее дом, она сообщать не стала.
Ранее Аллу Пугачеву вместе с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом) заметили в качестве зрителей на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле.
Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль
Шойгу заявил о потерях ВСУ в 11 тыс. человек за февраль
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Украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российских Вооруженных сил.
Страны Запада в рамках стратегии «сломить Россию силой оружия» увеличивают поставки вооружений и техники киевскому режиму, расширяют программы обучения ВСУ, сказал министр, передает РИА «Новости».
При этом помощь НАТО не ведет к успеху ВСУ на поле боя, фиксируется рост потерь среди личного состава украинских военных.
Потери ВСУ выросли более чем на 40% по сравнению с январем. Тогда они потеряли более 6,5 тыс. человек.
Равнодушие властей Украины к своему народу удивительно, Киев не смотрит на огромные людские потери. При этом российская сторона считает своим приоритетом сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей, отметил Шойгу.
Россия также продолжает бои в Артемовске, являющемся важным узлом обороны украинской группировки в Донбассе. Его взятие даст возможность вести дальнейшее наступление вглубь украинской обороны.
Также глава ведомства во вторник на совещании заявил, что за последнее время освобождены поселки Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
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NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
Asia Times: Бои за Артемовск станут для Украины началом конца
Ситуация в Артемовске стала для Украины началом конца. Такое мнение в статье для издания Asia Times высказал обозреватель Брэндон Вайхерт.
По его словам, начало конца Украины мы наблюдаем прямо сейчас в Артемовске, поскольку ВСУ истощены, западные цепочки поставок перегружены, а арсеналы НАТО пустеют, передает «Российская газета».
Ранее западные СМИ сообщали, что началось отступление ВСУ из Артемовска маленькими группами.
Алаудинов заявил о большом числе пленных ВСУ в Артемовске
Российские военные за последние несколько дней взяли во время боев за Артемовск много пленных солдат ВСУ, большая часть из них прибыла с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, многие бойцы ВСУ находятся не в лучшем состоянии, потому что устали морально и физически. Об этом Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он отметил, что на передовую Киев бросает те силы и средства, которые не жалко. Людей отправляют в качестве пушечного мяса, а в это же время готовятся три корпуса, которые должны ударить в контрнаступлении, уточнил командир.
Сложилась двоякая ситуация: нельзя расслабляться, думая, что противник устал, необходимо делать свою работу, заявил Алаудинов.
Напомним, сейчас российские силы контролируют уже практически половину Артемовска.
СК опубликовал видео обыска из дома блогера Лерчек с Lamborghini
СК обнаружил Lamborghini и паспорт США в доме блогеров Чекалиных
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Следственный комитет опубликовал видео обыска в доме блогера Лерчек (Валерия Чекалина), подозреваемой в неуплате налогов на 300 млн рублей. В коттедже обнаружили Lamborghini за 20 млн рублей и паспорт США.
На видео, которое опубликовал московский СК, следователи при обыске в доме блогеров Чекалиных нашли несколько российских паспортов и один американский, валюту, дорогие ювелирные украшения, в гараже были обнаружены Mercedes-Benz G-Class и Lamborghini Urus, стоимость последнего, предположительно, минимум 20 млн рублей.
По версии следствия, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года применяла упрощенную систему налогообложения как индивидуальный предприниматель. Получив доход от фитнес-марафонов и не желая уплачивать НДС и НДФЛ, привлекала в качестве пособников супруга и иных родственников и не уплатила 300 млн рублей. Против нее возбуждено уголовное дело.
Ранее журнал Forbes сообщил, что блогер Чекалина, известная под ником Лерчек, в 2020 году имела 6,5 млн подписчиков, ее доход составил 0,61 млн долларов.
Эксперт: Зеленский проглотит оскорбление «гнида» от Лукашенко
Политолог Жарихин рассказал, как Зеленский отреагирует на жесткую риторику белорусского лидера
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Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка Украины хозяйничать в чужом доме, поэтому для Александра Лукашенко это прямой повод выступать жестко, считает политолог Владимир Жарихин. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
«Для Зеленского говорить «я тут ни при чем» – это значит подвергать сомнению свое руководство всем, что происходит на Украине, в том числе и подготовкой всяких диверсий за границей. А говорить «да, я отдал такое распоряжение» Зеленскому сейчас не очень выгодно, потому что сохраняются какие-то остатки отношений между Белоруссией и Украиной. Поэтому Зеленский промолчит, проглотит. Ему не привыкать», – считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По мнению эксперта, попытка украинских спецслужб совершить диверсию в отношении российского самолета А-50 – это вызов для всей Белоруссии, а не только Александра Лукашенко. «Диверсия в отношении российского самолета А-50 – это попытка хозяйничать в чужом доме – доме всех жителей Белоруссии. Для Лукашенко это прямой повод выступить так жестко», – считает Жарихин.
Во вторник Александр Лукашенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
По словам Лукашенко, команды для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 поступали от Службы безопасности Украины (СБУ) белорусским оппозиционерам в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, который сел на круглую антенну А-50. Позже самолет благополучно вылетел с территории Белоруссии.
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США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
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«Воронка», которая образовалась в районе Артемовска, вынуждает Украину перебрасывать силы с других направлений. Поэтому ВСУ фактически оголили Сватово и Кременную, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные признали утрату наступательного потенциала в районе Сватово и Кременной.
«ВСУ наконец признали то, что де-факто произошло неделю, а то и две назад. Украина постепенно теряет свои позиции, им не хватает личного состава для полноценного ведения боев сразу на нескольких направлениях. Благодаря этому мы можем продвигаться в направлении Сватово и Кременной», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В районе Артемовска образовалась настоящая воронка, которая затягивает противника. И ВСУ вынуждены были оголить Сватово и Кременную. В том числе благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть усиление боевых действий на Северском и Харьковском направлениях», – полагает собеседник.
«Ситуация вокруг Северска напрямую зависит от Артемовска. Когда будет завершена эта операция, у России появится возможность отправить имеющиеся силы севернее. И я не исключаю, что после этого будет окончательно разбита линия Северск – Соледар – Артемовск», – объясняет экс-дипломат.
«Но Украина пока истошно пытается организовать сопротивление в Артемовске, несмотря на то что чуть ли не половина города под нашим контролем. С другой стороны, пока мы там перемалываем противника, он ослабевает на других направлениях. А это нам на руку», – заключил Мирошник.
Ранее офицер ВСУ Юрий Кочевенко сообщил, что в районе Сватово и Кременной у украинских войск практически не осталось возможностей для наступления, поскольку их «в три раза меньше», а ВС России существенно продвинулись. Кочевенко также предложил, что ВСУ могут оставить какой-то населенный пункт.
В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что после подъема грунтовых вод в районе Сватово украинские окопы затопило, и иностранные наемники начали отказываться находиться в таких условиях. Так, из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении были зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.
Напомним, что в понедельник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.
Ранее немецкая газета Bild писала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Это решение, скорее всего, было поддержано ВСУ, однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
Во вторник также стало известно, что Артемовск почти наполовину находится под контролем российских сил.
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Улюкаев рассказал об ощущениях от жизни обычного человека
Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев рассказал об ощущениях от жизни обычного человека
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Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, вышедший на свободу в марте 2022 года, в ходе интервью каналу «Найди мамонта» рассказал о своей нынешней жизни.
По его словам, он доволен нынешним положением дел и испытывает радость, передает РБК.
Улюкаев добавил, что получает кайф от того, что ходит по улицам и ведет себя как все остальные люди. Экс-министр добавил, что кресло чиновника или нары заключенного ограничивают человека.
Свободное время сейчас Улюкаев проводит с родными. Также он добавил, что оказался не готов к жизни после освобождения, так как все сильно изменилось. Улюкаев провел в заключении более пяти лет и вышел на свободу по УДО.
Напомним, чиновника задержали вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему двух миллионов рублей. Глава компании Игорь Сечин передал министру сумку с купюрами. Передачу контролировала ФСБ. Позже президент лишил Улюкаева должности министра в связи с утратой доверия.