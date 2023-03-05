Как будут развиваться события в Приднестровье

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5 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Россия и США договорились о строительстве замены ООН

Andrew Harnik/AP/ТАСС
В «Большую двадцатку», где состоят 19 государств и ЕС, приняли еще один союз – Африканский. Эта реформа показывает, что G20 может стать основой новой мировой архитектуры, составленной уже не из стран, а из блоков. О появлении такого «нового мира» предупреждали давно, и борьба супердержав за Африку явно его приблизила.  Подробности...
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Владимир Жога превратился в легенду Донбасса

Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей Валентин Спринчак/ТАСС
Ровно год назад погиб Владимир Жога, командир знаменитого батальона «Спарта». Жога войдет в историю как первый Герой России – иностранный военный. Но иностранцем комбат был сугубо формально – с 2014 года он с оружием в руках участвовал в Русской весне, причем комбатом и стал в 23 года. По этому критерию Жогу даже сравнивают с героями Гражданской войны, вроде Аркадия Гайдара. В чем заключается феномен Жоги? Подробности...
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Воровство энергетиков лишило Африку электричества

Президент ЮАР Сирил Рамафоса Xinhua/Global Look Press
Одна из самых богатых и влиятельных стран Африки – ЮАР – погружается в хаос. Страна почти лишилась главного ресурса, который определяет всю жизнь современной цивилизации, – электричества. Это уже имеет огромные бытовые последствия, но будет иметь еще большие политические. Как же столь крупное государство дошло до такого? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как будут развиваться события в Приднестровье

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В Приднестровье понимают, что приход украинских, а затем и молдавских нацистов будет означать физическое уничтожение отдельных людей и целых семей. Поэтому приднестровские мужчины будут драться отчаянно. При поддержке, естественно, российских миротворцев. Подробности...

Как мы будем прощаться с болонкой

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Сислибы ушли, но оставили по себе вакуум. А ведь университет – если это не бывший заборостроительный техникум – это еще и цельное мировоззрение. И каким оно будет? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Западному пиару мы должны противопоставить русскую пропаганду

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Атака диверсантов с Украины. Что это было?

Обсуждение: 8 комментариев

Авиация ЕС запросила пощады

Украина лишила Германию армии

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В Москве открыли Большую кольцевую линию метро

В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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    Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
    Сергей Миркин

    Как будут развиваться события в Приднестровье

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    5 марта 2023, 11:40

    Ситуация вокруг Приднестровья в последние недели накаляется. Новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что российские миротворцы должны покинуть территорию Приднестровья, а сам край должен быть демилитаризован, что по факту стало бы концом Приднестровской республики. О том, что Украина готовит провокацию против Приднестровья,  сообщили в Министерстве  обороны России. А еще ранее президент Украины Владимир Зеленский передал президенту Молдавии Майе Санду якобы план России по разрушению «демократического порядка» в Молдавии. Следом Санду заявила о необходимости увеличения полномочий спецслужб страны. Все это происходит на фоне экономического и энергетического кризиса в Молдавии. В стране уже несколько месяцев проходят антиправительственные протесты. 

    Решатся ли Кишинёв и Киев начать войну в Приднестровье? Как могут развиваться события? Есть несколько сценариев.

    Согласно первому, ни Украина, ни Молдавия не готовы начинать сейчас войну, все заявления – это психологическое давление. Правительство Молдавии не готово вести войну в силу тяжелого внутриполитического положения в стране. А у ВСУ и так ситуация не блестящая, и открытие еще одного фронта – большой риск. Но на территории Приднестровья есть склады вооружения в районе села Колбасна, на которых хранится около 20 тысяч тонн еще советских боеприпасов. Такое количество снарядов частично бы утолило снарядный голод ВСУ. Замысел Киева и Кишинёва, а, точнее, их западных кураторов состоит в том, чтобы вынудить правительство Приднестровья и командование российских миротворцев отдать эти боеприпасы Молдавии, а та передаст их Украине. Именно по этой причине о демилитаризации края заявил Речан, а Украина начала переброску техники в Одесскую область, чтобы убедить Россию и Приднестровье о том, что скоро начнется вторжение.

    События могут развиваться следующим образом. Украина заявит, что некое село в Одесской области было обстреляно артиллерией с территории Приднестровья. Зеленский обратится к Санду с требованием разрешить ВСУ навести порядок в республике. Санду заявит, что не хочет войны на территории Молдавии и выдвинет Тирасполю ультиматум: разоружение приднестровской армии, вывод российских миротворцев, передача контроля над складами возле Колбасны молдавской армии. В противном случае Приднестровью придется воевать и с Кишинёвом, и с Киевом. Принятие такого ультиматума означает конец Приднестровской республики. Тирасполь его отвергнет. Тогда будет сделано тайное предложение о передаче всех боеприпасов формально Молдавии, но реально Украине, иначе война. Расчет Украины и Молдавии строится на том, что у правительства Приднестровья и российских миротворцев просто не будет другого выхода, кроме как отдать боеприпасы Украине, так как по сравнению с войной на два фронта это представляется меньшим из зол.

    Второй сценарий предполагает, что Кишинев не будет ввязываться в войну в Приднестровье, но даст карт-бланш Киеву, чтобы в случае победы ВСУ получить регион из рук Зеленского. А Киев получит боеприпасы со складов из-под Колбасны.

    События могут развиваться так. Некий населенный пункт в Одесской области будет якобы атакован с территории Приднестровья. На самом деле это будет типичное подстрекательство. Майданный режим просто возьмет за основу плана глайвицкую провокацию, устроенную немецкими нацистами в 1939 году. (Тогда отрядом диверсантов было инициировано нападение Польши на немецкую радиостанцию в городе Глайвиц, что и стало предлогом для вторжения Германии).

    После чего, даже не спрашивая формального разрешения у Кишинёва, ВСУ вторгнутся в Приднестровье, мотивируя это необходимостью защитить свою территорию. Санду либо сразу поддержит вторжение, либо будет хранить молчание, выжидая, как повернутся события. Дальше возможны два варианта развития ситуации. Первый вариант – ВСУ быстро подавят сопротивление приднестровцев и российских миротворцев. В частности, бывший советник Зеленского Алексей Арестович полагает, что ВСУ захватят Приднестровье за три дня. Видимо, в своих оптимистических прогнозах украинцы опираются на опыт азербайджанской армии, которой удалось нанести поражение воинским соединениям Нагорного Карабаха и армии Армении в 2020 году. Если у ВСУ получится блицкриг, то Санду однозначно поддержит вторжение и использует победу Киева в своих политических целях.

    Фото: LIBKOS/AP/ТАСС

    Возвращение Приднестровья под власть Кишинёва будет стимулом для поднятия националистических настроений в стране и нового наступления на оппозицию. Зеленский получит снаряды со складов Приднестровья, если, конечно, они не будут уничтожены в результате боев. Кроме этого, ЗЕпропаганда создаст новый миф о непобедимости ВСУ. Но блицкриг может и провалиться, и украинцы увязнут в боях на территории Приднестровья. Положение украинских вояк и так сложное, не хватает людей, боеприпасов и техники. А, значит, украинская армия не сможет задействовать большие ресурсы. Также в Приднестровье понимают, что приход украинских, а затем и молдавских нацистов будет означать физическое уничтожение отдельных людей и целых семей. Поэтому приднестровские мужчины будут драться отчаянно. При поддержке, естественно, российских миротворцев.

    При таком раскладе вполне вероятно, что в Приднестровье откроется новый фронт, который отвлечет на себя ресурсы ВСУ. В этой ситуации Санду может заявить, что она против войны на территории Молдавии и постарается абстрагироваться от действий Киева. Ей выгодно смоделировать свое поведение так, чтобы победа Киева была, прежде всего, ее победой, а неудача – поражением Зеленского.

    Согласно третьему сценарию, Молдавия, Румыния и Украина нанесут одновременный удар по Приднестровью. События могут развиваться так. На территории Молдавии происходит теракт. Санду обвиняет в этом Россию и правительство Приднестровья, после чего заявляет о необходимости решить приднестровский вопрос кардинально. Затем она обращается к Киеву за военной помощью. Также неофициально большую помощь молдавской армии окажет Румыния. Вероятно, румынские воинские части под видом добровольцев будут участвовать в кампании. Согласовав действия, Киев и Кишинёв наносят одновременный удар по Приднестровью. Так Молдавия втянется в войну. И, чтобы помочь Приднестровью, Россия будет вынуждена наносить пакетные удары и по территории Молдавии. А участие румынских соединений в наступлении станет еще одним шагом НАТО по эскалации конфликта. Но, думается, в любом варианте кампания против Приднестровья для украинской и молдавской армии не превратится в легкую прогулку.

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