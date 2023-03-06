СМИ: В ВСУ возник неестественный дисбаланс вооружений

Forbes: ВСУ не получили нужной техники для формирования сбалансированных соединений

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получили от Запада нужного сочетания бронетехники для формирования сбалансированных общевойсковых соединений, следует из материалов журнала Forbes.

Отмечается, что в настоящее время Киев располагает лишь новыми боевыми машинами пехоты (БМП), а также легкобронированными танками, которые, согласно современным стандартам, не являются танками вообще, передает РИА «Новости».

Автор публикации, журналист Дэвид Эйкс рассказал, что это привело к неестественному дисбалансу в ходе переоснащения бригад для возможного контрнаступления этой весной.

По его словам, ситуация, когда украинские войска будут иметь намного больше БМП, чем настоящих танков, по всей вероятности, сохранится в ближайшие несколько месяцев.

Основная часть статьи посвящена тактике танкового боя и основана на мнении эксперта из Королевского объединенного института оборонных исследований, согласно которому БМП могут заменить танки, если они вооружены противотанковыми ракетами.

Ранее посол в США Анатолий Антонов заявил, что оружие, поставляемое Украине, будет уничтожено, усилия по нанесению России стратегического поражения обречены на провал.