Украинские военные потеряли почти 500 человек за последние сутки на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Как говорится в Telegram-канале ведомства, на Донецком направлении в связи с активными действиями военных Южной группировки ликвидировано до 490 украинских, есть раненые. Также подбиты один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20 иамериканская артсистема М777.

Кроме того, на Купянском направлении военные Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике противника в районах пунктов Новоселовское в ЛНР, а также Гряниковка, Тимковка и Табаевка Харьковской области. За сутки ликвидированы более 90 бойцов ВСУ, танк и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении военные центральной группировки поразили ВСУ близ населенных пунктов Ямполовка в ДНР, а также Червонопоповка и Кузьмино в ЛНР. Ликвидированы до 150 бойцов ВСУ, две машины пехоты, пять бронемашин и боевая машина РСЗО «Град».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях военные восточной группировки нанесли комплексное поражение бойцам ВСУ около пунктов Водяное, Угледар и Новополь в ДНР, а также Щербаки и Каменское Запорожской области. Потери украинских военных составили до 80 человек, танк, две бронеашины, три пикапа и две гаубицы Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены более 70 бойцов ВСУ, 20 автомобилей, американская артсистема М777 и гаубица Д-30.

Ракетная авиация нанесла поражение 83 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.

В районе Дружковки в ДНР ликвидирован радиолокатор наведения ракет украинского ЗРК «С-300».

Истребительная авиация ВКС России сбила два вертолета Ми-8 ВСУ у Суворово в ДНР и Покровского Днепропетровской области.

Кроме того, средства ПВО недалеко от Новоселовки Запорожской области сбили вертолет Ми-8 ВСУ.

За сутки сбиты 12 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 11 украинских беспилотников в районах пунктов Петровка, Великий Выселок Харьковской области, Стельмаховка, Голиково, Житловка и Червоная Диброва в ЛНР, Старомлиновка, Кременец и Пески в ДНР, а также Малая Кардашинка и Новая Збурьевка в Херсонской области.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 394 самолета, 215 вертолетов, 3 тыс. 324 беспилотников, 408 ЗРК, 8 тыс. 145 танков и других бронемашин, 1 тыс. 49 боевых машин РСЗО, 4 тыс. 273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8 тыс. 722 единицы спецтехники.