Российские военные обвинили ВС США в провокации в Сирии

Контр-адмирал ВМФ РФ Гуринов обвинил вооруженные силы США в провокационных действиях в сирийской провинции Хасеке

Провокационные действия со стороны вооруженных сил США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, в провинции Хасеке отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. Контр-адмирал уточнил, что в ходе совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак. Гуринов сообщил, что по факту инцидента российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест, передает ТАСС.

Как подчеркнул заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, нарушение коалицией правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, который был достигнут благодаря усилиям России, а также негативно влияет на развитие обстановки.

Гуринов также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) и террористической группировки «Исламская партия Туркестана*» (запрещена в РФ). Кроме того, по его словам, в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил пострадал один сирийский военнослужащий.

В прошлую субботу Турция обвинила США в намерении нарушить баланс военного присутствия России и Ирана в Сирии.