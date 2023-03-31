Российские военные обвинили ВС США в провокации в Сирии

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31 марта, пятница  |  Последнее обновление — 23:59  |  vz.ru
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Как новая валюта России поможет в противостоянии с Западом

В России стартует эксперимент по новой валюте Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Россия запускает пилотное использование цифрового рубля. На первый взгляд, особой разницы с привычным безналичным рублем нет. Однако в реальности цифровой рубль вобрал в себя как все достоинства безналичных расчетов, так и целый список дополнительных удобных и выгодных преимуществ. Причем не только для простых граждан, но и для всего государства в геополитическом плане. Как цифровой рубль поможет России в противостоянии с Западом?  Подробности...
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ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

Венгрия вновь заговорила об отправке европейских военных на Украину EyePress News/Reuters
В Будапеште вновь заговорили о возможной отправке европейских войск на Украину. На этот раз премьер Виктор Орбан допустил, что речь пойдет о некоем миротворческом контингенте военных стран ЕС. Почему руководство Венгрии третий раз за месяц предупреждает об отправке евровойск на Украину и как эти заявления связаны с анонсированным весенним контрнаступлением ВСУ? Подробности...
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Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

Украинская армия жалуется, что по ее позициям почти ежедневно прилетают «умные» бомбы Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские власти заявили о новой угрозе – российских планирующих авиабомбах. Они сбрасываются авиацией вне зоны действия ПВО Украины и способны пролететь десятки километров, чтобы затем нанести точный и мощный удар. Украинское командование говорит, что эти умные крылатые фугасы теперь применяются против ВСУ едва ли не ежедневно. Так ли это или с помощью таких жалоб Киев просто выпрашивает у Запада истребители? Подробности...
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«Зерновая сделка» лишает Киев поддержки Евросоюза

Украинское зерно больше не нравится Европе REUTERS
Евросоюз внезапно начал вести себя по отношению к Украине крайне двусмысленно, если не сказать предательски. Иначе сложно назвать те требования к Киеву, которые прямо сейчас обсуждают некоторые европейские лидеры. Речь идет о поставках украинского зерна, в том числе в рамках так называемой зерновой сделки. В Европе начинают понимать, что Украина обходится слишком дорого. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Победить русофобию в себе

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Ненависть к русским началась с нашего многолетнего одобрения русофобии внутри России, с неуважения к самим себе. Ведь если ты не уважаешь свой народ, свою страну, кто будет уважать тебя? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Замена доллара и евро на юань внутри российской финансовой системы – процесс неминуемый, но имеющий свои пределы. Таким образом бизнес и население просто уходят от рисков, связанных с валютами недружественных стран. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Какую модель мира способен предложить Китай

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы в России уже решили жить своим умом и идти своим путем, учась у соседей по планете, но не пытаясь никого копировать. Поэтому восход Поднебесной Россия встречает со спокойным оптимизмом. Подробности...
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Новая Концепция внешней политики России

МИД Украины меняет тактику

Зеленский проговорился насчет Артемовска

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как вы относитесь к планам Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии?
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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    генетическая модификация


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    шпионская сеть


    Арест Гершковича ставит под удар всех журналистов-шпионов США

    «миротворческий контингент»


    ЕС готовит силовой план на случай провала контрнаступления ВСУ

    точный и мощный удар


    Поумневшие советские авиабомбы меняют ход СВО

    карикатура


    Западу надоедают Зеленский и Украина

    идти своим путем


    Игорь Караулов: Какую модель мира способен предложить Китай

    уважать свой народ


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Победить русофобию в себе

    замена доллара


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    на ваш взгляд


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    Российские военные обвинили ВС США в провокации в Сирии

    Контр-адмирал ВМФ РФ Гуринов обвинил вооруженные силы США в провокационных действиях в сирийской провинции Хасеке

    31 марта 2023, 23:40

    Текст: Антон Никитин

    Провокационные действия со стороны вооруженных сил США были отмечены в сирийской провинции Хасеке, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

    Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, в провинции Хасеке отмечены провокационные действия со стороны подразделений вооруженных сил США. Контр-адмирал уточнил, что в ходе совместного российско-турецкого патрулирования выявлено движение двух патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции по не деконфликтованным маршрутам в районах населенных пунктов Дейруна-Ага и Сарамсак. Гуринов сообщил, что по факту инцидента российской стороной в адрес коалиции выдвинут протест, передает ТАСС.

    Как подчеркнул заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, нарушение коалицией правил деконфликтации ставит под угрозу хрупкий баланс сил в регионе, который был достигнут благодаря усилиям России, а также негативно влияет на развитие обстановки.

    Гуринов также сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в РФ) и террористической группировки «Исламская партия Туркестана*» (запрещена в РФ). Кроме того, по его словам, в результате снайперского обстрела по позициям правительственных сил пострадал один сирийский военнослужащий.

    В прошлую субботу Турция обвинила США в намерении нарушить баланс военного присутствия России и Ирана в Сирии.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Россия поторопила генсека ООН с запуском арбитража против США
    Зампостпреда РФ при ООН Полянский заявил, что Москва ждет запуска Гутерришем арбитража против США из-за визовой проблемы
    		   
    29 марта 2023, 08:16
    Фото: Luiz Rampelotto/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    В Москве ожидают, что генсек ООН Антониу Гутерриш в скором времени запустит процедуру арбитража против США по проблеме с выдачей американских виз планирующим работать в постпредстве РФ российским дипломатам, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, в России этого шага ожидают «как можно быстрее» в связи с тем, что проблемы продолжают накапливаться, однако не решаются в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране, передает РИА «Новости».

    Полянский добавил, что количества нарушений со стороны США достаточно для арбитража не только в отношении России, но и в отношении других государств.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.

    Коментарии (34)
    Захарова дала Боррелю совет после заявлений о Гершковиче
    Захарова призвала Борреля подтвердить слова о Гершковиче и вступиться за Ассанжа и Касема
    		   
    31 марта 2023, 09:35
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по поводу ареста в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Боррель, слова которого Захарова приводит в своем Telegram-канале, заявил, что ЕС осуждает задержание в России журналиста и гражданина США Гершковича. Он подчеркивал, что журналисты «должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты».

    Захарова со своей стороны призвала Борреля доказать собственные слова «хотя бы словами» и вступиться за основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема. «Для приличия (зачеркнуто – прим. ВЗГЛЯД) баланса», – написала она.

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

    Коментарии (9)
    В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
    Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
    		   
    30 марта 2023, 08:00
    Фото: US Senate/wikimedia.org
    Текст: Антон Антонов

    Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.

    В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.

    Коментарии (27)
    МИД: США расширили список своих нарушений по ДСНВ
    Замглавы МИД Рябков: США расширили список своих нарушений по ДСНВ, отказавшись передать данные России
    		   
    29 марта 2023, 16:50
    Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты снова расширили список собственных нарушений касательно Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), отказавшись при этом передать России данные за последние полгода, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, свой отказ предоставить данные в США мотивировали тем, что Москва не изъявила готовности предоставить собственные данные по вопросу договора, передает ТАСС.

    Также Рябков отметил, что в Госдепартаменте заверяют в выполнении всех основных положений договора.

    «Пока мы с сожалением констатируем, что США расширили список своих нарушений договора, им никто не давал право», – подчеркнул он.

    Кроме того, замглавы МИД добавил, что для отказа о передаче данных США должны либо выйти из договора, либо формально приостановить его действие.

    «Ни то ни другое не было осуществлено, соответственно США вновь продемонстрировали, что они грубым образом нарушили обязательства в рамках ДНСВ», – заключил он.

    Ранее в Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ.

    Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках договора.

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    Коментарии (2)
    WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
    WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
    		   
    31 марта 2023, 12:55
    Фото: Wikipedia
    Текст: Антон Никитин

    Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.

    Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».

    Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.

    Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».

    Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.

    Коментарии (23)
    Лавров: Запад напрямую является участником войны с Россией
    Глава МИД России Лавров: Запад ведет гибридную войну с Россией при помощи Украины
    		   
    30 марта 2023, 19:30
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Страны Запада напрямую являются участниками гибридной войны против России, которая ведется украинскими военнослужащими по приказу Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью кубинскому информационному агентству Пренса Латина.

    Глава МИД России подчеркнул, что нацистская теория и практика, которой придерживается Запад в гибридной войне против России, неприемлема. По его словам, конфликт на Украине ведется руками ВСУ по приказу киевского режима под руководством Запада, передает ТАСС.

    Лавров указал на заявления властей Украины о неизбежном проигрыше, если не будет поставок западного вооружения, что означает одно: Запад напрямую является участником этой войны. Министр считает, что без западных стран «она бы давно закончилась и позволила бы устранить угрозы, которые с начала госпереворота в 2014 году «нависли» над всем русскоязычным населением страны под названием Украина».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда.

    Также Лавров напомнил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.

    Коментарии (11)
    Россия обвинила США в срыве расследования по «Северным потокам»
    Посольство РФ: США всеми силами пытаются не позволить провести независимое расследование по «Северным потокам»
    		   
    29 марта 2023, 03:59
    Фото: Danish Defense Ministry/
    XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Власти США пытаются сделать все возможное, чтобы не позволить провести независимое расследование и установить реальные обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне.

    Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале посольства РФ в США, в Москве обратили внимание на очередные заявления Белого дома о якобы достаточности ведущихся европейскими странами «независимых» расследований подрывов международных газотранспортных магистралей «Северный поток».

    Российские дипломаты подчеркнули, что Москва видит в этом очевидную попытку местных властей спрятаться за действиями союзников, сделать все возможное, лишь бы не дать хода беспристрастным усилиям по установлению истинных обстоятельств диверсии, «спустить на тормозах» опасную для Соединенных Штатов информацию авторитетных журналистов о вероятной прямой вовлеченности американских спецслужб в организацию «преступления века» против критической инфраструктуры в Балтийском море.

    В посольстве подчеркнули, что заверения администрации США о полном доверии к якобы «тщательным» разбирательствам единомышленников гроша ломанного не стоят, особенно с учетом отказов России – собственнику газопроводов – в допуске к следственным мероприятиям, а также фактической блокировки совместного призыва России, Китая и Бразилии на площадке Совета Безопасности ООН запустить полноценное международное расследование.

    Накануне в Москве заявили о боязни Запада беспристрастного расследования по «Северным потокам».

    Коментарии (12)
    В США заявили о страхе за будущее, которое готовит Россия
    В США заявили о страхе за свое будущее, которое им готовит Россия

    29 марта 2023, 14:45

    Текст: Кристина Цыцура

    Для США может не оказаться места в новом мировом порядке, который появится, если планы Китая и России будут реализованы, пишет The Washington Times.

    Из публикации следует, что если Москва и Пекин добьются своего, то США уже не возглавят стол переговоров, они даже не получат места в «его дальнем конце», передает РИА «Новости».

    Так, журналисты напомнили о беспорядочном отступлении США из Афганистана в 2021 году, а также указали на неуверенную внешнюю политику президента Джо Байдена. Все это, по мнению авторов статьи, стало для российского лидера Владимира Путина «признаком упадка Соединенных Штатов».

    Слабость Вашингтона чувствует и Пекин, который предлагает дружбу государствам, ранее отвергнутым США. Например, указываются подходы КНР к Саудовской Аравии.

    «Пока Байден барахтается, Китай и Россия, похоже, намерены установить новый миропорядок, в котором, к сожалению, нет места Америке», – пишет издание.

    Напомним, в Москву на два дня с официальным визитом прилетал глава Китая Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и председатель КНР подписали два заявления о сотрудничестве и провели переговоры. 

    Коментарии (5)
    В Польше предрекли ужасные последствия ввода войск НАТО на Украину
    NDP: Европа утонет в крови, если НАТО вмешается в украинский конфликт

    31 марта 2023, 11:30

    Текст: Александра Юдина

    Ввод войск НАТО на Украину приведет всю Европу к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира, пишет обозреватель NDP Ханна Крамер.

    По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставка оружия, передает РИА «Новости».

    Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в конфликт напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».

    «В последние десятилетия обитатели Белого дома стремились построить однополярный мир, свергая неугодные им правительства и заменяя их марионетками», – подчеркнула Крамер.

    Так, журналистка заметила, что Вашингтон не может себе позволить проиграть этот конфликт, так как это ознаменовало бы конец американской глобальной диктатуры.

    «Если мы сейчас не остановим американский Рейх, они начнут новые войны по всему миру и утопят Европу в крови ее собственных граждан!» – заключила обозреватель.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.

    Коментарии (7)
    Армения и Индия дистанцировались от заявления «Саммита за демократию» по СВО
    Армения, Индия и Мексика отмежевались от заявления «Саммита за демократию» по спецоперации России на Украине

    30 марта 2023, 04:24

    Текст: Антон Антонов

    Армения, Индия и Мексика не стали полностью поддерживать касающееся специальной военной операции России на Украине заявление в рамках итоговой декларации «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном.

    В декларации призывают к «всеобъемлющему, справедливому и прочному миру на Украине, соответствующему принципам Устава ООН». При этом осуждаются «гуманитарные последствия» СВО и выдвигается требование «полностью и без условий» вывести войска России «с территории Украины в пределах ее международно признанных границ». Также в декларации говорится о привлечении к ответственности за «преступления в рамках международного права, совершенные на территории Украины».

    В сносках сообщается, что Армения, Индия и Мексика заявили либо о «поддержке с оговорками» данной части документа, либо о «диссоциации». Израиль, Индия и Филиппины дистанцировались от заявления, что Международный уголовный суд играет «важную роль», передает ТАСС.

    Декларацию подписали 72 страны и территории, включая Грузию, Молдавию и Сербию. «Саммит за демократию» проходит в виртуальном формате под сопредседательством Замбии, Коста-Рики, Нидерландов, США и Южной Кореи 29–30 марта.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «Саммит за демократию» вряд ли можно отнести к категории серьезных мероприятий.

    Коментарии (5)
    Лавров: НАТО фактически воюет на стороне Киева
    		   
    29 марта 2023, 15:29
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

    Он указал, что в ходе переговоров было обращено внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно, передает РИА «Новости».

    Также Лавров рассказал, что у России и Ирана есть общее понимание безальтернативности СВПД.

    «Говорили о ситуации вокруг СВПД по иранской ядерной программе. У нас общие понимания безальтернативности этой международной договоренности, которая была зафиксирована в принятой единогласно резолюции СБ ООН 2231. Мы выступаем за скорейшее возобновление полноценной реализации этой резолюции и выступаем против действий, которые этому мешают», – сказал он.

    В свою очередь Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран считает, что Запад усложняет ситуацию на Украине, поставляя вооружения Киеву.

    Ранее Лавров заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признался, что западные страны начали подготовку к конфликту на Украине с Россией заранее, для чего к власти в Киеве были приведены русофобы.

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    Коментарии (27)
    В Совфеде указали на двуличие США в вопросе ДСНВ
    Сенатор Долгов: США движутся в противоположном от урегулирования проблемы ДСНВ направлении
    		   
    29 марта 2023, 12:44
    Фото: af.mil
    Текст: Евгений Поздняков

    После решения Москвы приостановить участие в ДСНВ США активно говорили об обеспокоенности этим фактом. Но теперь мы видим, как они предпринимают шаги, которые лишь отдаляют восстановление договора, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США решили прекратить делиться с Россией данными о своих стратегических ядерных силах.

    «Решение руководства США еще раз подтверждает деструктивный характер их внешней политики. Штаты сами неоднократно нарушали положения ДСНВ, при этом формально не приостанавливая членства. В сложившейся ситуации они полностью обвиняют Россию, однако Вашингтон, выражая озабоченность на словах, продолжает двигаться в противоположном от урегулирования направлении», – считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.

    «Подчеркну, что РФ четко объяснила причину приостановки участия в ДСНВ. Со стороны Америки исходит прямая угроза безопасности нашей стране. При этом мы всегда подчеркивали, что готовы вернуться к конструктивному диалогу с США, но в Вашингтоне это, видимо, пропускается мимо ушей», – резюмирует Долгов.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США не хотели бы приостанавливать с Россией обмен информацией в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    Он подчеркнул, что Москва не «соблюдала полностью свои обязательства» и «отказалась предоставлять информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые шесть месяцев». Кирби подчеркнул, что Вашингтон хотел бы вернуться к взаимной передаче данных, однако «для этого требуется соответствующая готовность России».

    Между тем в США мнения по поводу данного решения разделились. «Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему РФ должна пользоваться мерами прозрачности, если она отказывает в этом Соединенным Штатам?» – цитирует Линн Растен, вице-президента НКО Nuclear Threat Initiative, издание The Wall Street Journal.

    В то же время исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл отмечает, что сокрытие информации по вооружениям не дает Вашингтону «никаких рычагов давления на Москву». По его мнению, подобные меры «еще больше омрачают ситуацию с соблюдением обеими странами положений договора».

    Напомним, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вернуться к обсуждению с США возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона в целом. Он подчеркнул, что в Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений юридически недействительна.

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    США указали на невозможность лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
    Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила об отсутствии правовых путей лишить Россию постоянного членства в СБ ООН
    		   
    30 марта 2023, 23:29
    Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер с «сожалением» заявила об этом, добавив: «Это то, с чем мы живем в настоящее время». По ее словам, «как бы ни было неприятно видеть Россию председателем СБ», речь идет о достаточно «церемониальной позиции». Жан-Пьер напомнила, что пост председателя члены СБ занимают «в алфавитном порядке», передает ТАСС.

    Вашингтон утверждает, что Москва, вероятно, будет «использовать свое место в СБ для распространения дезинформации и попыток отвлечь внимание» от спецоперации на Украине. Жан-Пьер заявила: «Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается на территорию своего соседа, не место в Совете Безопасности ООН».

    Председательство России начинается в апреле, США займут место председателя в августе. Напомним, постпред США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула невозможность исключения России из СБ ООН. Постпред Великобритании Барбара Вудворд указала, что оснований для приостановки членства России в СБ ООН нет.

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    Захарова сочла призыв США к американцам покинуть Россию обращением к шпионам
    Захарова предположила, что призвавший граждан США покинуть Россию Кирби обратился к американским шпионам
    		   
    30 марта 2023, 22:23
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв властей США к американцам покинуть Россию в связи с арестом корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича.

    Комментируя заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джона Кирби, который призвал американцев покинуть Россию, Захарова предположила в Telegram, что тот забыл перед словом «американцев» добавить «занимающихся шпионажем». Она не исключила, что «это было сказано между строк».

    Напомним, в России впервые с 1986 года арестован американский журналист. Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности.

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    Поезд с этанолом сошел с рельсов в штате Миннесота
    		   
    30 марта 2023, 15:27
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Грузовой поезд, перевозивший этанол, сошел с рельсов в американском штате Миннесота, сообщает телеканал CNN.

    В местной пожарной охране рассказали, что инцидент произошел в городе Реймонде в 01.00 30 марта 2023 года. Сейчас эвакуируют население в качестве меры предосторожности, передает РИА «Новости» со ссылкой на пост спасателей в соцсетях.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя железнодорожной компании BNSF сообщил, что поезд, помимо этанола, перевозил другие грузы. Специалист уточнил, что пострадавших в результате аварии нет. Также отмечается, что после крушения загорелись несколько вагонов.

    Департамент транспорта Миннесоты сообщил о перекрытии ближайшего к городу шоссе.

    Напомним, ранее грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Огайо. В начале февраля вблизи городка Ист Пэлестайн опрокинулись и загорелись цистерны с химикатами. А в начале марта во Флориде с путей сошел поезд с пропаном.

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