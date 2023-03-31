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Си Цзиньпин призвал отказаться от экстремальных санкций ради мира на Украине
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Необходимо отказаться от экстремальных санкций для урегулирования украинского кризиса, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с главой испанского правительства Педро Санчесом в Пекине.
Нужно «исключить менталитет холодной войны» и противостояние блоков, отказаться от политики введения экстремальных санкций и оказания давления, заявил Си Цзиньпин, передает ТАСС.
Он выразил надежду, что заинтересованные стороны смогут посредством диалога и консультаций выстроить сбалансированный, устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе.
Китай с самого начала придерживался последовательной и четкой позиции по украинскому кризису, призывая содействовать переговорам и политическому урегулированию, заключил Си Цзиньпин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ценит позицию КНР по Украине и не дает советы Си Цзиньпину по проведению контактов.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Российский военный рассказал о «сброде» иностранных наемников в Артемовске
Российский военный: Оборонять Артемовск ВСУ помогали наемники из Польши и Грузии
Помимо украинских военнослужащих оборону Артемовска с южных окраин держал «весь сброд» – и польские, и грузинские наемники, сообщил боец российских штурмовых формирований.
Боец группы «Вагнера» сообщил РИА «Новости», что у польских наемников была отличительная черта – черная форма.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что город Артемовск в скором времени фактически окажется в окружении.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
Орбан заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину
Орбан: Европейские лидеры близки к обсуждению отправки войск на Украину
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Европейские страны близки к тому, чтобы начать обсуждать отправку войск на Украину, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», – приводит его слова РИА «Новости».
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом.
Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
Под Авдеевкой и Марьинкой уничтожены четыре опорных пункта ВСУ
Российские военные сообщили об уничтожении четырех опорных пунктов ВСУ под Авдеевкой и Марьинкой
Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации и опорный пункт вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма.
Бигма отметил, что еще три опорных пункта ВСУ разбиты в Марьинке подразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа при поддержке артиллерии. ВСУ здесь потеряли до десяти человек убитыми, пишет «Донецкое агентство новостей».
Ранее на этой неделе сообщалось, что украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе.
Лукашенко не поверил в успех украинского контрнаступления
Киевский режим не сможет развить успех в ходе контрнаступления, российской стороне удастся его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
От контрнаступления Украины успеха не будет, заявил Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, передает ТАСС.
По его мнению, наступление всегда сложнее, чем оборона, и у России есть все, чтобы отразить любое контрнаступление.
Также в пятницу президент Белоруссии предложил объявить на украинской территории прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, отметил, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна.
В офисе Зеленского призвали «физически зачистить» УПЦ
Советник Зеленского Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ
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Каноническую УПЦ необходимо «физически зачистить», «как и все пророссийское», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью, запись которого опубликована на YouTube-канале украинского «24 канала», отметил, что «уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны, тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее», передает РИА «Новости».
«Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно». И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути. Еще раз подчеркиваю: на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», – уточнил он.
Саму УПЦ Подоляк сравнил с гнойником, который необходимо «хирургически закрыть», обвинив церковь в эскалации и нежелании идти на диалог.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение правительства от 2013 года о передаче в безвозмездное пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Москалькова заявила о срыве обмена пленными с Украиной
Москалькова: Украинская сторона срывает очередной обмен пленными
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила крайнюю обеспокоенность тем, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными.
Москалькова сообщила, что в списке для обмена содержится 133 фамилии, однако «украинская сторона молчит», а «время идет, список полнится», передает ТАСС.
В начале марта Москалькова опубликовала список солдат, которых Киев отказался забирать в рамках прошедшего обмена.
Зеленского призвали вернуть Украине статус ядерного государства
Опубликована петиция с призывом к Зеленскому вернуть Украине статус ядерного государства
На сайте офиса украинского президента опубликована петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства.
Петиция, которая предлагает разорвать Будапештский меморандум, зарегистрирована в четверг. Она набрала свыше 400 голосов, для ее рассмотрения президентом Украины Владимиром Зеленским требуется 25 тыс. голосов, передает ТАСС.
В петиции говорится, что «Украине не обязательно иметь ядерное оружие». Однако, как утверждает автор предложения, Украина имеет право восстановить свой ядерный статус и «получить статус ядерной державы», так как «стороны-подписанты» нарушили Будапештский меморандум. В тексте сказано, что «иметь ядерное оружие» Киеву «не обязательно», но у Украины есть «право им пользоваться».
Напомним, угроза появления у Украины ядерного оружия стала одной из причин начала российской специальной военной операции. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Лукашенко предложил новую формулу перемирия на Украине
Лукашенко: На Украине нужно объявить перемирие без права перемещения техники и перегруппировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить на Украине прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
По словам Лукашенко, если Запад обманом попытается снова использовать паузу для усиления своих позиций, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, передает ТАСС.
Отметим, что власти США считают перемирие на Украине «неприемлемым».
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад не хочет останавливать боевые действия на Украине, поскольку видит в ней свои геополитические интересы: возможность устранить очередного конкурента на мировой арене в лице России.
ООН: Половина российских военнопленных подвергалась пыткам со стороны ВСУ
Около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Тюрк, выступая на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщил, что большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. По его словам, практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей сотрудники ООН не наблюдали, передает РИА «Новости».
Глава УВКПЧ ООН заявил, что сотрудники организации зафиксировали казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата. Тем не менее никаких дел против солдат ВСУ возбуждено на Украине не было.
Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила крайнюю обеспокоенность тем, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными.
Генштаб сообщил об отсутствии планов новой мобилизации
Представитель Генштаба Цимлянский сообщил об отсутствии планов новой мобилизации
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В планах Генерального штаба Вооруженных сил России нет новой мобилизации, сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский, добавив, что количество желающих поступить на военную службу по контракту значительно увеличилось.
Цимлянский заверил, что военных, уже призванных на службу, а также добровольцев «вполне хватает для выполнения задач» специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».
При этом Цимлянский сообщил, что учтен «положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации», когда россияне сами изъявляли желание принять участие в СВО, используя для этого портал госуслуг. «Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение», – сказал Цимлянский. Он сообщил, что для оформления желающих поступить на военную службу по контракту «расширена сеть пунктов отбора» и увеличено число инструкторов.
В марте Минобороны опровергло слухи о дополнительном призыве в рамках частичной мобилизации.
Кроме того, Цимлянский сообщил, что проводившиеся с 1 января мероприятия первоначальной постановки граждан на воинский учет подходят к концу. В военные комиссариаты вызывались юноши 2006 года рождения. При этом постановка на воинский учет велась в новом формате – Минобороны получало информацию от органов власти в электронном виде, но дублировало на бумаге. Создана единая электронная база данных, которая в том числе поможет избежать необоснованного призыва. В 2023 году в России на воинский учет встали более 700 тыс. юношей.
С 1 апреля начнется весенний призыв. Оповещение будут осуществлять в электронном виде, а если такой возможности не будет – вручением повесток.
Все срочники весеннего призыва 2023 года будут служить в пунктах постоянной дислокации в России. Все военные по призыву, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены в запас и направлены по домам.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве российских граждан на военную службу. Призванные в армию в ходе весеннего призыва не будут направляться на службу в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Херсонской области
Российские войска за последние сутки уничтожили склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны, сообщили в Министерстве обороны России.
Склад уничтожен возле населенного пункта Отрадокаменка в Херсонской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и технику в 76 районах.
Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили три украинских беспилотника возле поселков Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 404 самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотников, 415 ЗРК, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 машин РСЗО, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинский Ми-24, который пытался нанести авиаудар по российским позициям на Запорожском направлении.