В Кремле заявили, что Москва ценит позицию Пекина по Украине

Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска

Мирошник и Шеслер назвали слова Зеленского об Артемовске попыткой вымогательства у Запада военной помощи

Основная задача Владимира Зеленского сегодня – это выуживание денег у стран Запада всеми возможными способами. Именно с этой целью он готов тратить жизни тысяч украинцев в Артемовске. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины заявил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.

«Оценивая ряд моментов в интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press можно сделать выводы о том, что он будет тратить на сопротивление в Артемовске еще много тысяч жизней. И все это будет сделано несмотря на очевидное поражение в будущем», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.

«Сопротивлению в Артемовске придается необычайное значение, которое прямо связанно с финансированием Украины со стороны стран НАТО и ЕС. Зеленский признает, что Украина сама по себе, без западных средств, не представляет ничего ни как государство, ни как военная сила», – добавил он.

«Поэтому он продолжит жертвовать людьми в угоду самоспасения и доказывать американцам, что Украина для них выгодна. Вместе с тем, он понимает, что в случае серьезных провалов и поражений, система выделения денег для него будет пересмотрена. Об этом свидетельствуют и сигналы из США», – уверен собеседник.

«Что касается постоянного изменения оценок важности Артемовска со стороны Зеленского, то он просто пытается подстраиваться под тенденции, царящие на Западе. Он предугадывает настроения в политической элите США и исходя из этого – делает публичные заявления», – отметил Мирошник.

«Все это подтверждает, что политика, проводимая Зеленским, не является собственно украинской стратегией. Зеленского страшит лишь сокращение дотаций, потому что без западных средств его власть обречена», – полагает он.

«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Кроме того, он пытается давить еще и на то, что Россия будет добиваться международной поддержки мирного урегулирования. Безусловно все это просто попытка вымогательства военной помощи», – отметила она.

«С этой же целью Зеленский громко говорит об успехах ВСУ. Он пытается показать союзникам хоть какие-то свои успехи на поле боя и доказать, что Украина не может и не должна проиграть. В целом, это интервью крайне воинственное, оно в очередной раз подчеркивает отказ украинской стороны от мирного решения конфликта», – полагает собеседница.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал о последствиях поражения в Артемовске. Он заявил, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.

Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.

Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».

Напомним, ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.

На этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем.

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