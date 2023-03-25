Эксперт допустил разговор Си Цзиньпина и Зеленского

Эксперт по современной Азии Уянаев: Разговор Си Цзиньпина и Зеленского может состояться

Разговор председателя Китая Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться ввиду сбалансированной позиции Пекина, выразил мнение заместитель директора Института Китая и современной Азии Сергей Уянаев.

По его словам, особенностью китайской дипломатии является внимательное изучение имеющихся нюансов развивающейся обстановки, Китай и дальше будет придерживаться взвешенной осторожной политики, в этом случае не исключается возможность разговора китайской и украинской сторон, передает РИА «Новости».

При этом Уянаев добавил, что остается вопрос, на каком уровне пройдет диалог – будут ли это первые лица или главы внешнеполитических ведомств

«Исходя из фундаментальных принципов китайского политики и того, что Китай предлагает свою миротворческую роль и подчеркивает, что не является стороной конфликта, такая позиция предполагает контакты и с той, и с другой стороной», – подчеркнул эксперт.

Ранее Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина.

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