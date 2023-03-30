Путин отметил позитивную динамику фармацевтической отрасли в России Путин: Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармкомпаний 30 марта 2023, 17:07 Текст: Ольга Иванова

Россия продолжит развивать механизмы поддержки фармацевтических компаний, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытия новых фармацевтических производств. «Государство, безусловно, продолжит развивать механизмы поддержки отрасли», – сказал Путин, его слова приводит РИА «Новости». По его словам, в этом году запускается программа по «предоставлению инвестиционных кредитов по льготной ставке на создание мощностей по синтезу фармсубстанций и производства лекарств по полному циклу». «Уверен, что все инвестиции, все вложения, которые сделаны сейчас и планируются в будущем, будут окупаемыми и будут служить развитию бизнеса. Но самое главное, что все, что делается, пойдет на пользу людям», – сказал Путин. Ранее Путин заявил, что российская фармацевтическая промышленность демонстрирует позитивную динамику. Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января. Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС. «Вся страна переживает», – ответил Путин. Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе. Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России». Путин подписал приказ о назначении Хоценко врио главы Омской области в связи с заявлением Буркова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства. Также президент в среду провел встречу с Хоценко, сообщает сайт Кремля. В ходе встречи Хоценко рассказал главе государства о проделанной им в ДНР работе за 10 месяцев. По его словам, в республике сформировали управленческую команду вместе с главой ДНР, в ней участвуют управленцы со всей России и местные кадры. Кроме того, в регионе подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года. Вскоре ее должны принять. Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил благодарность Хоценко за его работу на посту главы правительства республики. По его словам, за это время Хоценко удалось разрешить несколько сложных задач, связанных с интеграционным периодом. В этом ему помог, по словам Пушилина, опыт, накопленный в том числе в Минпромторге. «Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», – указал врио главы ДНР. Он также отметил, что Хоценко «командный человек», с которым комфортно работать, и выразил надежду на будущее сотрудничество между Омской областью и ДНР. Напомним, в середине марта президент Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Он также прошел «школу губернаторов», участвовал в конкурсе «Лидеры России» и работал в новых регионах. Новости СМИ2 Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ Путин поручил провести на ВДНХ международную выставку-форум «Россия» в 2023–2024 годах 30 марта 2023, 01:57 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023–2024 годах на территории ВДНХ Международной выставки-форума «Россия». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сообщается, что выставку проведут для демонстрации российских достижений в отраслях экономики, науке и культуре, а также положительного опыта развития субъектов России и для поддержки международного сотрудничества Будет создан организационный комитет по подготовке и проведению форума, председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, передает РИА «Новости». Напомним, Путин указал, что экономика с июля 2022 года показывает позитивную динамику. Он отметил, что санкции для России несут как минусы, так и плюсы. Основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса, заявил он. Эрдоган заявил, что не даст втянуть Турцию в войну против России Президент Турции Эрдоган сообщил о возможности визита Путина в апреле

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава Российского государства Владимир Путин может посетить Турцию в конце апреля, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заверил, что не даст втянуть Турцию в войну против России. Визит может состояться 27 апреля. В этот день планируется произвести загрузку топлива на АЭС «Аккую» в Мерсине, передает РИА «Новости» со ссылкой на A Haber. Эрдоган предположил, что, «возможно, господин Путин тоже приедет». «Или мы вместе подключимся через онлайн-систему», – сказал Эрдоган, выразив надежду, что будет сделан «первый шаг». Эрдоган заявил, что не даст «втянуть» Турцию «в войну» против России. «Это один из наших предвыборных слоганов», – сказал он, отметив предпринятые усилия, которые не позволили «западному клубу» сделать это. Турция намерена быть «посредником» между Россией и Украиной. Президент Турции раскритиковал планы оппозиции пересмотреть проект возводимой с Россией АЭС, на которой в течение пяти лет планируется запустить еще три энергоблока. Как рассказал Эрдоган, он предупреждал канцлера Германии Олафа Шольца, что решение Берлина закрыть свои АЭС – это ошибка. По словам Эрдогана, Шольц ответил, что таково желание Европы. А сейчас, отметил Эрдоган, Германия возвращается к атомной энергетике и углю. Он заверил, что Турция не окажется в подобной ситуации. Напомним, о возможности такого визита заявляли СМИ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что визит не готовится. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Новости СМИ2 Политолог: Губернатор Самарской области умеет искать ответы на нетипичные вызовы Политолог Кислицына: Умение Азарова преодолевать трудности позитивно скажется на его шансах переизбраться

Фото: kremlin.ru

Текст: Андрей Резчиков

Дмитрий Азаров уже продемонстрировал, что умеет находить решение самых сложных проблем. Так, на его руководство пришлась пандемия коронавируса. А в условиях санкций, благодаря мерам господдержки и усилиям губернатора, свою работу возобновил «АвтоВАЗ», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына. Ранее Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области, который заявил о решении идти на второй срок. «Дмитрий Азаров руководит Самарской областью с 2018 года. Он застал все самые сложные социальные общественные вызовы последних лет – пенсионную реформу, коронавирус, СВО, частичную мобилизацию, санкции. И в этом смысле он действительно губернатор новой волны – менеджер, умеющий работать в непростой ситуации. Ему приходилось искать новые ответы на нетипичные вызовы», – считает Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). «Команда губернатора Самарской области активно работает не только над решением текущих проблем, но и уделяет большое внимание стратегическому развитию. Рост уровня качества жизни в регионе говорит именно об этом», – добавляет эксперт. По ее словам, разговор Азарова с президентом получился откровенным. Среди прочего губернатор уделяет пристальное внимание «поддержке военнослужащих и их близких». «Разработан комплекс мер всесторонней поддержки. Регион первым в России создал систему социальных паспортов семей бойцов СВО», – отметила собеседница. Кислицына также напомнила, что в минувшем году, благодаря мерам господдержки и усилиям губернатора, свою работу возобновил «АвтоВАЗ». «Предприятие наращивает производственные мощности и набирает сотрудников. Идет модернизация социальной инфраструктуры», – указала эксперт. Кроме того, в регионе высокими темпами идет жилищное строительство. В 2022 году введено около 1900 тыс. квадратных метров жилья, что позволило превысить плановые показатели. «Во время рабочей встречи тема стратегического развития региона была магистральной. Уверена, что заданный курс на стратегическое развитие и способность команды губернатора преодолевать вызовы позитивным образом скажутся на шансах Азарова на переизбрание. Президент свое доверие к действующему главе региона выразил, а в сентябре работу губернатора оценят жители Самарской области», – уверена Кислицына. То, что Азаров уже заручился поддержкой президента на предстоящих осенью губернаторских выборах, свидетельствует о том, «что он и его управленческая команда очень эффективно справлялись с вызовами», в том числе в новых условиях. «Азаров был первым, кто заключил договор о подшефной помощи. Губернатор предпринял очень много усилий для поддержки территории – города Снежное в ДНР. Он постоянно ездит туда, ситуация находится под его личным контролем», – сказала эксперт. Встречу с Азаровым президент Путин начал с вопроса о ситуации с «АвтоВАЗом». Глава государства отметил наличие в области проблем в сфере ЖКХ. Азаров подтвердил это и рассказал о расселении аварийного жилья. Также поднималась тема обманутых дольщиков, поскольку в области раньше остро стояла эта проблема. По словам губернатора, предстоит помочь 1781 человеку, это планируется сделать до конца года. Азаров также сообщил о получении областью компенсации из федерального бюджета на сумму свыше 1 млрд рублей, которые были направлены на восстановление социальных объектов и объектов инфраструктуры в городе Снежное на территории ДНР. На эти деньги удалось восстановить 82 объекта. Среди них школы, детские сады, котельные, дома, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров проинформировал главу государства о том, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Песков уточнил, что «президент пожелал успехов Азарову». Путин поздравил Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин поздравил победившую на чемпионате мира по боксу 2023 года в Нью-Дели россиянку Анастасию Демурчян, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства поздравил спортсменку с блестящей победой и указал, что она продемонстрировала на соревнованиях «яркие лидерские качества, мастерство и волю», одолела сильных и опытных соперниц и подтвердила уверенные позиции российской школы бокса. Текст телеграммы, направленной Путиным в адрес Демурчян, опубликован на сайте Кремля. Президент пожелал спортсменке новых успехов и всего наилучшего. Напомним, Анастасия Демурчян на чемпионате мира по боксу в финале весовой категории до 70 кг завоевала золото. Российская сборная получила три награды и заняла третье место в медальном зачете. Новости СМИ2 Путин назвал угрозой нацбезопасности оборот наркотиков в России иностранными спецслужбами 29 марта 2023, 21:24 Текст: Ольга Иванова

Деятельность иностранных спецслужб вошла в список угроз нацбезопасности России в антинаркотической сфере, говорится в указе президента России Владимира Путина. Документ вносит изменения в утвержденную в 2020 году Стратегию государственной антинаркотической политики на период до 2030 года, сообщает ТАСС. Согласно указу, в перечень угроз нацбезопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту вошла «деятельность специальных служб и экстремистских, в том числе националистических, организаций иностранных государств, причастных к незаконному производству и контрабанде наркотиков, а также к их незаконному распространению в Российской Федерации». Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Чуприяна 29 марта 2023, 19:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян в четверг освобожден от должности указом президента России Владимира Путина. «Освободить генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича от должности первого заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», – говорится в указе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня подписания. Чуприян освобожден от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщал источник ТАСС. Контракт продлевался на пять лет в 2018 году, когда Чуприяну исполнилось 60 лет. С сентября 2021 года после гибели министра Евгения Зиничева по май 2022 года Чуприян был врио главы ведомства. Новости СМИ2 Путин пожелал успехов Азарову на выборах губернатора Самарской области 28 марта 2023, 15:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проинформировал президента России Владимира Путина о намерении баллотироваться на пост руководителя региона в этом году. Глава государства пожелал ему успехов. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед регионом, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Песков уточнил, что «президент пожелал успехов Азарову». Ранее во вторник сообщалось, что Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудили нынешнюю ситуацию с АвтоВАЗом. Кремль анонсировал участие Путина в открытии трех фармацевтических заводов 29 марта 2023, 18:20 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в четверг намерен принять участие по видеоконференцсвязи (ВКС) в открытии фармацевтических производств в Калининградской области, Мордовии и Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля. Глава государства удаленно поучаствует в открытии завода «Отисфарм Про» в Калининграде, АО «Биохимик» в Саранске и во второй очереди завода «Фармсинтез – Норд» в Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС. Запуск петербургского завода позволит увеличить выпуск биотехнолгических фармсубстанций и препаратов и антиковидной вакцины «Спутник лайт». Калининградское предприятие займется выпуском широкого спектра нужных для российского рынка лекарств, включая антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты. В Саранске же планируется запустить производство фармацевтических субстанций по 130 наименованиям, включая препараты против онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, ВИЧ, противовоспалительные препараты и миорелаксанты. Новости СМИ2 Путин сообщил о росте реальных зарплат в России Путин: Реальные зарплаты в России растут, хотя пока скромными темпами 29 марта 2023, 16:12 Текст: Александра Юдина

Реальные зарплаты в России растут, однако пока сохраняется скромный темп, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с кабмином. По его словам, одним из важнейших показателей развития российской экономики является динамика доходов граждан. В целом зарплаты и реальные располагаемые доходы россиян вновь стали расти в реальном выражении, однако пока это «очень скромные цифры», передает ТАСС. Также президент поручил правительству разработать меры для сохранения тенденции на рост продолжительности жизни и снижение смертности в стране. «По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7% – за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжает снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти», – подчеркнул он. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарплат ученых. До этого стало известно, что уровень бедности в России достиг постсоветского минимума. Путин обсудил с главой Самарской области дела АвтоВАЗа 28 марта 2023, 14:35 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, они обсудили нынешнюю ситуацию с АвтоВАЗом. «Начну с того, что сейчас происходит в Тольятти. Как себя АвтоВАЗ чувствует?» – спросил Путин. В ходе встречи глава государства также отметил наличие проблем в сфере ЖКХ в Самарской области, говорится в сообщении на сайте Кремля. Азаров подтвердил это и рассказал о расселении аварийного жилья. Также он уделили внимание обманутым дольщикам, так как в Самарской области раньше остро стояла эта проблема. По словам губернатора, предстоит помочь 1781 человеку, это планируется сделать до конца года. Между тем Путин похвалил власти региона за успехи, в том числе за благоустройство общественных пространств. Он отметил, что в регионе хорошо идет стройка. Вместе с тем президент призвал власти Самарской области активизировать борьбу с ВИЧ. Азаров подтвердил, что этот показатель выше среднероссийского, «несмотря на то что за последние 10 лет есть динамика по снижению заболеваемости». Он рассказал о планах властей провести дополнительные мероприятия в этом году по борьбе с проблемой. Новости СМИ2 Путин: Экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику Путин предложил правительству и ЦБ обсудить вопросы развития экономики 29 марта 2023, 15:36 Текст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством и руководством Центробанка предложил обсудить вопросы развития экономики. Он напомнил о недавней встрече с представителями бизнеса, где обсуждалась модель роста российской экономики, передает ТАСС. Путин уточнил, что экономика страны с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику. Также за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш иностранных компаний на рынке и благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга. Ранее Путин заявил, что последствия санкций для России несут как минусы, так и плюсы, в частности в сфере отечественного производства. Совфед предупредил о вмешательстве Запада в выборы президента России В Совфеде предупредили о вмешательстве Запада в выборы президента России 29 марта 2023, 11:55 Текст: Александра Юдина

В Совете Федерации предвидят риск внешнего вмешательства в выборы президента России, которые запланированы на 2024 год, сообщил зампред комитета по международным делам, председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов. По его словам, в ведомстве начали подготовку к тому, чтобы свести возможные риски к нулю, по этой теме возможен специальный доклад, правительство стремится работать на опережение, передает Ura.ru. Также Климов добавил, что угрозы внутри страны уже снижены благодаря вовремя принятым мерам, в частности, нововведений об иноагентах. «Эти люди делали все, чтобы развалить Россию изнутри. Сегодня ситуация иная. Наше общество более сплоченное, но по-прежнему есть люди, которые работают по заказам из-за рубежа и которых я называю наемниками – на них Западом сделана ставка. Подобные персонажи работают против Отечества», – подчеркнул он. Ранее Центризбирком заявил, что работает на опережение для предотвращения возможных попыток вмешательства в президентские выборы. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию во вторник заявил, что запланированные на 2023-2024 годы выборы, включая президентские, пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур. Новости СМИ2 Путин назвал условие роста российской экономики Президент Путин: России нужно добиться увеличения внутреннего спроса для стимуляции экономического роста 29 марта 2023, 14:49 Текст: Александра Юдина

Основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса, заявил на совещании с членами кабмина российский лидер Владимир Путин. «Необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, в текущей ситуации именно он становится ведущим фактором экономического роста, выходит на первый план», – цитирует президента ТАСС. Кроме того, Путин отметил объем роста внешнеторгового оборота России с ее основными зарубежными партнерами. По его словам, это происходит благодаря «перестройке логистики». В частности, по итогам февраля увеличился объем погрузки на железной дороге, а предварительные данные за март 2023 года указывают на дальнейшее улучшение этой динамики. «Это хороший показатель того, что происходит в реальной жизни», – заключил он. Ранее Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году.