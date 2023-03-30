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Австрийские оппозиционеры в парламенте покинули зал перед трансляцией Зеленского
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Здание австрийского парламента во время выступления президента Украины Владимира Зеленского покинули представители австрийской оппозиции из право-националистической Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPO).
Депутаты партии встали и вышли из помещения, как только начал говорить Зеленский, передает РИА «Новости».
Выступление украинского лидера шло на украинском языке с переводом, его также показывали по австрийским телеканалам.
Утром перед зданием парламента Австрии собрались люди, потребовавшие от руководства страны соблюдения нейтралитета и призвавшие к разрешению украинского конфликта путем дипломатии.
Лидер АПС Герберт Кикль пояснил, что для его партии высказывания Зеленского не имеют «ничего общего с австрийским нейтралитетом».
Пригожин: Битва за Артемовск практически уничтожила украинскую армию
Бои за Артемовск (украинское название – Бахмут) почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования, заявил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Битва за Бахмут уже практически уничтожила украинскую армию и, к сожалению, изрядно потрепала ЧВК «Вагнер», – приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что народ Украины и мировое сообщество начнут подталкивать Киев к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Наместник Киево-Печерской лавры посулил горя Зеленскому и «его своре»
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
Митрополит заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – приводит слова митрополита ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в лавре, опасаясь ее захвата. Они расположились в храме Агапита Печерского, входящем в храмовый комплекс.
Директор департамента Минкульта Украины Марианна Томин заявила, что ведомство не считает факт подачи иска служителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к дирекции одноименного государственного заповедника основанием для продолжения их пребывания на территории лавры. По ее словам, «пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры».
Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
Политологи: Зеленский шантажирует Запад с помощью Артемовска
Мирошник и Шеслер назвали слова Зеленского об Артемовске попыткой вымогательства у Запада военной помощи
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Основная задача Владимира Зеленского сегодня – это выуживание денег у стран Запада всеми возможными способами. Именно с этой целью он готов тратить жизни тысяч украинцев в Артемовске. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР Родион Мирошник и правозащитница Лариса Шеслер. Ранее президент Украины заявил, что из-за поражения в Артемовске его начнут толкать к компромиссу с Россией.
«Оценивая ряд моментов в интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press можно сделать выводы о том, что он будет тратить на сопротивление в Артемовске еще много тысяч жизней. И все это будет сделано несмотря на очевидное поражение в будущем», – сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«Сопротивлению в Артемовске придается необычайное значение, которое прямо связанно с финансированием Украины со стороны стран НАТО и ЕС. Зеленский признает, что Украина сама по себе, без западных средств, не представляет ничего ни как государство, ни как военная сила», – добавил он.
«Поэтому он продолжит жертвовать людьми в угоду самоспасения и доказывать американцам, что Украина для них выгодна. Вместе с тем, он понимает, что в случае серьезных провалов и поражений, система выделения денег для него будет пересмотрена. Об этом свидетельствуют и сигналы из США», – уверен собеседник.
«Что касается постоянного изменения оценок важности Артемовска со стороны Зеленского, то он просто пытается подстраиваться под тенденции, царящие на Западе. Он предугадывает настроения в политической элите США и исходя из этого – делает публичные заявления», – отметил Мирошник.
«Все это подтверждает, что политика, проводимая Зеленским, не является собственно украинской стратегией. Зеленского страшит лишь сокращение дотаций, потому что без западных средств его власть обречена», – полагает он.
«Зеленский своим интервью Associated Press пытается шантажировать страны НАТО и ЕС. Он говорит том, что любая победа России будет опасна для них. Если Запад не предоставит Украине очередной пакет помощи и ВСУ будут вынуждены оставить Артемовск, то офис Зеленского могут заставить пойти на компромиссы», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, он пытается давить еще и на то, что Россия будет добиваться международной поддержки мирного урегулирования. Безусловно все это просто попытка вымогательства военной помощи», – отметила она.
«С этой же целью Зеленский громко говорит об успехах ВСУ. Он пытается показать союзникам хоть какие-то свои успехи на поле боя и доказать, что Украина не может и не должна проиграть. В целом, это интервью крайне воинственное, оно в очередной раз подчеркивает отказ украинской стороны от мирного решения конфликта», – полагает собеседница.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press рассказал о последствиях поражения в Артемовске. Он заявил, что давление после поражения в Артемовске придет быстро, причем и со стороны международного сообщества, и произойдет внутри самой Украины.
Как указал Зеленский, подчеркнув, что пока такого давления не ощущал, украинское общество будет чувствовать усталость и будет подталкивать его к компромиссу с Россией. Он добавил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск.
Как отмечает агентство, комментарии Зеленского стали признанием того, что проигрыш в битве за Артемовск «будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим».
Напомним, ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.
На этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем.
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Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
Эксперты объяснили цель поставки Сербией гуманитарной помощи Украине
Политолог Гайич: Передавая гуманитарную помощь Украине, Сербия избегает поставок вооружений ВСУ
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Белград помнит ужасы войны в Югославии, поэтому оказание помощи людям, пострадавшим от конфликта, – дело естественное. К тому же это хороший компромисс, который позволяет не скатиться в лагерь союзников Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Стеван Гайич и Екатерина Энтина. Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи.
«Оценивая решения сербских политиков, очень важно помнить – наша страна полностью окружена странами НАТО. Фактически мы находимся в самом тылу врага, и это не может не сказываться на действиях государства. Руководству регулярно поступают угрозы со стороны Брюсселя и Вашингтона, из-за чего власти вынуждены идти хотя бы на минимальные уступки», – сказал Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.
«Несмотря на это, Белград не собирается отходить от выбранного курса. Шантаж Запада осложняет следование нашим идеалам, однако Сербия пытается выдержать баланс в текущей ситуации. Решение о предоставлении Украине гуманитарной помощи – компромисс, с помощью которого мы смогли отказаться от передачи ВСУ вооружений», – отмечает эксперт.
«Правительство действительно оказалось в сложной ситуации. Фактически оно вынуждено договариваться с Западом. Также важно упомянуть роль сербского народа, который поддерживает действия России. И президент Вучич не может просто закрыть глаза на мнение граждан», – подчеркивает Гайич.
«Ничего удивительного или настораживающего Москву в помощи, которую Белград оказывает Украине, нет. Во-первых, это полностью соответствует решениям, которые были приняты на Совете по нацбезопасности еще год назад. Тем же документом Сербия декларировала неготовность присоединяться к антироссийским санкциям», – добавила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН.
«Помимо этого, не стоит забывать, что на двухстороннем уровне Сербия сохраняет теплые отношения с Украиной и официально признает ее границы до 2014 года. Это не мешает ни конструктивному диалогу с Москвой, ни сближению Москвы и Белграда», – акцентирует эксперт.
«В первую очередь такая позиция связана с тяжелым наследием гражданских войн на территории бывшей Югославии и трепетным отношением сербов к любым гуманитарным миссиям. Белград с самого начала участвует в инициативах в поддержку гражданского населения Украины», – подчеркивает собеседница.
«Сфера электрооборудования является наиболее уязвимой. Подобные поставки по просьбе Брюсселя и стран-членов G7 осуществляются на Украину с осени. Думаю, речь шла о прямом заказе Запада на такой вид помощи. Об этом нельзя говорить как об уступках ЕС или рассматривать действия как примыкание к «лагерю друзей ВСУ», – отмечает эксперт.
«Это вполне здравая позиция государства, пережившего войны. Не сомневаюсь, что именно в таком классическом гуманитарном ракурсе вопрос видит и сербское население, в частном порядке помогающее как беженцам с Украины, так и населению на освобожденных территориях ЛНР и ДНР», – считает собеседница.
«Население за этим политики не видит. Что же касается руководства в Белграде, то там прекрасно осознают, что подобные жесты доброй воли с учетом общей позиции страны дополнительных дивидендов Сербии не приносят. Поэтому они лишь укрепляют позиции нейтралитета», – резюмирует Энтина.
Ранее Сербия отправила на Украину электроэнергетическое оборудование в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Премьер-министр страны Ана Брнабич пообещала содействовать Украине в восстановлении электроэнергетической системы.
Она также указала, что правительство Сербии продолжит сотрудничество с энергетическими компаниями, чтобы постоянно идентифицировать оборудование, которое будет отправлено для помощи в восстановлении украинской инфраструктуры. Как подчеркнула Брнабич, Сербия является единственной страной Западных Балкан, которой удалось оказать подобную помощь.
В состав передаваемого груза вошли 19 различных устройств и частей энергетической инфраструктуры, которые Белград решил выделить в качестве гуманитарной помощи. Сербия уже пожертвовала три млн евро во время донорской конференции в Варшаве, две современные машины скорой помощи, а также организовала летнюю школу для восстановления украинских детей в Баня-Ковиляче.
В марте министр экономики Раде Баста заявил, что Белград «платит высокую цену» за отказ от санкций против России. Он говорил, что не может мириться с молчанием правительства по поводу давления, оказываемого на Вучича. Также политик подчеркивал, что ограничения в отношении Москвы необходимо ввести в ближайшее время.
Тогда балканисты Олег Бондаренко и Екатерина Энтина рассказали газете ВЗГЛЯД, что тема отношений с Москвой важна не только для сербских политиков, но и для всего общества. Белград продолжает четко следовать курсу нейтралитета. В начале марта президент Сербии Александр Вучич назвал ложью сообщения о продаже оружия Украине.
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Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
Украинским призывникам пообещали рассылку повесток по СМС
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Украина пытается создать механизм рассылки повесток военнообязанным через СМС и мессенджеры, заявил глава комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Федор Вениславский.
Комитет изучает совершенствование законов, чтобы центры комплектования и соцподдержки могли системно и «менее конфликтно» вручать повестки, заявил Вениславский по украинскому телевидению, передает РИА «Новости».
В уголовно-процессуальном кодексе есть возможность уведомления о времени судебного заседания через мессенджеры в телефоне, это можно применять и в отношении военнообязанных, сказал депутат.
Инициатива предлагает приравнять СМС к бумажной повестке, это позволит снять «бюрократические процедуры». Технические средства подтверждения получателем сообщения имеются, и база телефонов военнообязанных сформирована почти полностью.
Газета ВЗГЛЯД изучала, с какой целью киевский режим пытается ускорить мобилизацию и какие усилия для этого прилагает.
Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
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Ударами оперативно-тактической авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника ВСУ возле пунктов Тимковка, Синьковка, Ольшана и Кисловка Харьковской области, Артемовка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 35 военнослужащих, две бронемашины, а также противотанковая пушка МТ-12. Недалеко от пункта Старица Харьковской области был поражен склад боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Червоной Дибровой, Невским ЛНР и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 100 военнослужащих, две бронемашины, а также самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
В результате комплексного огневого поражения Южной группировки войск на Донецком направлении в течение суток ликвидированы около 310 военнослужащих, два танка, четыре машины пехоты, бронетранспортер, девять бронемашин и две гаубицы «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Пречистовки ДНР. Потери противника за минувшие сутки составили более 50 военнослужащих, танк, две бронемашины и гаубица Д-20, сообщил Конашенков.
В ходе огневого поражения на Херсонском направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах, перечислили в Минобороны.
Под Семеновкой ДНР уничтожен узел связи ВСУ. Поражены четыре пункта управления подразделений ВСУ рядом с Орлянкой Харьковской области, Авдеевкой ДНР и Новобериславом Херсонской области.
Средствами ПВО и стрелковым оружием уничтожены восемь украинских беспилотников в районах пунктов Ковалевка, Червонопоповка ЛНР, Ленинское, Зеленый Гай ДНР и Ремовка Запорожской области. За сутки сбиты шесть снарядов РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
ПЦУ назначила своего «наместника» Киево-Печерской лавры
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Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) назначила собственного «наместника» Киево-Печерской лавры, сообщил Авраамий (Лотыш), назначенный «наместником» лавры, «настоятелем» которой считает себя глава ПЦУ Епифаний.
На YouTube-канале ПЦУ Авраамий сообщил, что Епифаний в ответ на прошение Авраамия утвердил его «среди братии лавры в составе Православной церкви Украины» и возложил обязанности наместника лавры, сообщает ТАСС.
Архимандрит Авраамий (Лотыш) ранее был монахом Киево-Печерской лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ.
Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что монахи не покинут ее до окончания судебного разбирательства с заповедником.
Священникам предписали покинуть Киево-Печерскую лавру до полуночи.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины.
Большая часть помощи Вашингтона Украине остается в США
Конгрессмен Маккол: Киев напрямую получает 20% всего объема помощи США
Украинское правительство напрямую получает только 20% всего объема помощи США в размере 113 млрд долларов, заявил глава комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол.
Он пояснил, что эта часть идет в Киев в виде прямой бюджетной поддержки», передает РИА «Новости».
Маккол уточнил, что из общего объема помощи Вашингтона доля в размере 60% расходуется на «американских военнослужащих, рабочих и модернизацию военных запасов».
Напомним, в феврале в Конгрессе заявили, что Пентагону, Госдепу и Агентству США по международному развитию необходимо предоставить документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Украине помощь.
В Киеве предупредили об опасной ситуации вокруг УПЦ
Экс-советник Кучмы Соскин предупредил Киев об опасной ситуации касательно УПЦ
Решения киевского режима, в частности администрации Владимира Зеленского, исключить каноническую Украинскую православную церковь и выгнать монахов из Киево-Печерской лавры приведут к печальным последствиям, заявил в своем YouTube-канале экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, такая опасная ситуация внутри страны приведет к нехорошим последствиям, киевский режим не знает понятия «Варфоломеевская ночь», передает RT.
Соскин назвал представителей киевской власти болванами, которые «не понимают, что такое революционная ситуация, межрелигиозная война».
Напомним, ПЦУ назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении, который заявил, что в «печальной ситуации» виновата сама УПЦ.
Пушилин отметил «четкое продвижение» российских войск на Марьинском направлении
Пушилин указал на «абсолютно четкое продвижение» Вооруженных сил России на Марьинском направлении
На Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин отметил, что продвижение «не такое быстрое, как хотелось бы, но тем не менее – это движение вперед, это освобождение Марьинки», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Он также указал, что на Угледарском направлении идут позиционные бои, вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратаковать, но российские войска успешно отражают их. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций». На Артемовском направлении бои идут как в городе, так и в его окрестностях, сказал Пушилин.
Напомним, Пушилин сообщал, что на Марьинском направлении продолжаются достаточно ожесточенные бои, противник «упирается и перебрасывает резервы».
В украинских Сумах горсовет не стал переименовывать улицы Менделеева и Кожедуба
Депутаты Сумского горсовета не одобрили петицию по переименованию улиц в рамках отказа от названий в честь российских и советских деятелей.
Авторы проекта заявили, что из-за решения горсовета в городе не будет улиц, названных в честь Симона Петлюры и других «борцов за независимость Украины», передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Поддержали переименование 16 депутатов из 30, а необходимо для одобрения петиции 22 голоса минимум.
Иван Кожедуб – трижды Герой Советского Союза, маршал авиации. Дмитрий Менделеев – русский ученый и общественный деятель, широко известен как химик, физик, экономист.
Напомним, в ранее в Киеве переименовали проспект Юрия Гагарина в честь космонавта Украины Леонида Каденюка.