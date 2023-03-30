Пентагон обвинили в попытке запугать американцев вторжением Китая в США

Журналист Моррис заявил о попытке Пентагона убедить американцев в намерении китайских солдат отобрать у них хот-доги

США объявили о подготовке к конфликту с Китаем и Россией и пытаются убедить американцев в угрозе вторжения китайских солдат, заявил журналист Клейтон Моррис.

Бывший журналист Fox News Моррис, который сейчас ведет программу Redacted News, заявил: «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь?». По его мнению, так ведут себя люди, которые «начинают терять власть» – «они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть».

По словам Морриса, проект военного бюджета США на 2024 год направлен против Китая, причем расходы на «нападение на КНР» выросли на 40%. Пентагон называет Китай, который превращается в экономическую сверхдержаву, наиболее «очевидной и серьезной опасностью», передает РИА «Новости».

«Они хотят, чтобы вы поверили, что в скором времени в вашем доме и на вашем дворе будут китайские солдаты. Так они хотят вас запугать. Будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги», – заявил он.

Напомним, согласно представленному проекту бюджета США на 2024 финансовый год, на оборонные цели предлагается выделить 842 млрд долларов – на 26 млрд долларов, или 3,2%, больше, чем годом ранее. Глава комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен, он уже начался и набирает обороты.

