Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем

Эксперт предположил, чем будет расплачиваться Украина за военную помощь Запада

Политолог Кошкин предположил, что Украина расплатится за военную помощь Запада землями

Украина будет расплачиваться за военную помощь Запада землями и отсутствием права голоса при полном подчинении, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению политолога Андрея Кошкина, заявления о необходимости платить за помощь Украине все чаще появляются в Соединенных Штатах и связаны с внутриполитической конкуренцией перед выборами президента.

При этом эксперт отметил, что выделение средств на Украину вряд ли будет ограничиваться, но не исключены политические пляски вокруг того, как именно эти средства Украине придется возвращать, пишет «Вечерняя Москва».

Кошкин считает, что Украина будет расплачиваться с Западом землями, поэтому от нее и требуют вывоз зерна. Эксперт предположил, что земли Украины уже ей не принадлежат.

Политолог считает, что Украина также может расплатиться с Западом отсутствием права голоса, ее приведут к полному политическому, экономическому и социальному послушанию.

Ранее американские СМИ сообщили, что совокупные расходы Соединенных Штатов на помощь Украине с января 2022 года по январь 2023 года составили 77,5 млрд долларов.

В Конгрессе США потребовали от Пентагона, Госдепа и Агентства США по международному развитию данные по расходам на помощь Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему в элите США созрел раскол по отношению к Украине.