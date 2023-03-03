В театре поделились впечатлениями о заподозренном в участии в ДРГ актере Канахине

Президент московского Театра Луны Проханов: Канахин ничем не запомнился во время службы в театре

Актер Кирилл Канахин, который, предположительно, участвовал в террористическом нападении украинских диверсантов на Брянскую область, ничем не запомнился во время своей службы в театре, заявил президент московского Театра Луны Сергей Проханов.

«Был какой-то, помню, паренек, полненький, по-моему», – передает его словаРИА «Новости». Проханов был художественным руководителем театра, когда Канахин там работал.

Он добавил, что о произошедшем в Брянской области не в курсе, по поводу Канахина правоохранительные органы к нему не обращались.

Никакой характеристики Канахину президент театра также не смог дать. «Он не моего возраста, не моего направления, ушел из театра лет семь назад. Я плохо помню их, молодежь», – сказал Проханов.

Художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов также сообщал, что правоохранительные органы к ним не обращались.

Напомним, в соцсетях в члене диверсионно-разведывательной группы, атаковавшей Брянскую область, узнали актера Кирилла Канахина. Сообщалось, что он был актером Академического Малого театра России и снимался в кино. В частности, он появился в картинах «Глухарь», «Наваждение», «Простые истины», а также в обеих частях фильма «Никто не знает про секс», в одной из которых играла Ксения Собчак.

Всего при нападении украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека.