«Всех нас с праздником Великой Победы. Большое счастье, что мы сегодня все вместе. Как сказал президент России Владимир Путин в своей инаугурационной речи: «Вместе победим!» – сказала гендиректор выставки Наталья Виртуозова.

От имени главы города с праздником собравшихся поздравила заместитель губернатора Мария Литовко.

«Приветствую вас от имени нашего губернатора Михаила Развожаева и поздравляю с 79-й годовщиной Победы и, конечно же, с 80-летием освобождения города-героя Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. 9 мая для севастопольцев – не просто двойной праздник. Как пел в своей песне Лев Валерьянович Лещенко, это радость со слезами на глазах. Практически полностью разрушенный город с одной стороны выстоял, победил, с другой стороны – потерял тысячи своих защитников и освободителей. И сейчас мы чтим память именно тех, кто ценой своей жизни остановил эту кровопролитную войну», – сказала она.

День начался с поднятия флага Российской Федерации и исполнения гимнов страны и города-героя. Флаг торжественно подняли почетный гражданин Севастополя, адмирал Александр Витко и Татьяна Александер, дочь легендарного командира 30-й береговой батареи гвардии майора Георгия Александера.

Александр Витко был командующим Черноморским флотом с 2013 по 2018 годы, он принимал активное участие в событиях Русской весны. 19 марта 2014 года он предостерег военно-морские силы Украины от применения насилия.

«Дорогие друзья, сегодня великий праздник – 79-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и 80-я годовщина освобождения Севастополя. Я хочу напомнить еще одну дату: 10 лет назад, в 2014 году, 9 мая, впервые войска после долгого перерыва исполнили на площади Нахимова гимн России, самый красивый гимн в мире. А у нас в Севастополе, на мой взгляд, самый красивый гимн города в мире. Сейчас наши ребята воюют на Украине. Им тяжело, мы пожелаем им удачи и скорейшей Победы. И всем вернуться, обязательно вернуться. И я думаю, что пройдет не так много времени, и наши самые красивые гимны в мире зазвучат в освобожденных городах. Спасибо», – отметил Витко.

В Севастополе к памятной дате состоялся ряд памятных мероприятий, одним из которых стало перезахоронение останков павших воинов.

«80 лет назад был освобожден Севастополь. Вы знаете, в Севастополе была череда праздничных мероприятий, которая предшествовала этому празднику. Каждый год мы присутствуем на братском кладбище, где мы каждый год перезахораниваем останки наших воинов. 261 боец был поднят из севастопольской земли и перезахоронен по христианским обычаям. Вдумайтесь, 80 лет назад – и мы до сих пор находим останки наших воинов. Наша задача – никому не дать переписать нашу историю. Это наша Победа, наши деды, прадеды, и они воевали не ради славы, они воевали ради нашего будущего, чтобы мы с вами жили в мирном, замечательном, самом лучшем городе на земле, в городе-герое Севастополе. И правильно сказал президент России Владимир Путин, вместе мы победим. Потому что севастопольцы, как никто, умели объединяться в самые сложные времена», – сказала депутат Госдумы Татьяна Лобач.