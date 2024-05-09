В Польше потребовали от Украины провести выборы президента

Tекст: Алексей Дегтярев

На акцию люди принесли плакаты с надписями на польском и английском «Польские налоги для поляков», «Зеленский, проведи выборы», «Польша не помогает диктаторам», передает РИА «Новости».

На нескольких других плакатах надписи гласили «Перестаньте финансировать недемократический режим», «На Украине нет европейских стандартов».

Один из организаторов напомнил, что 31 марта на Украине должны были пройти выборы президента, срок действующего главы украинского государства длится уже пять лет.

«Украина потратила сотни миллионов долларов из средств европейской помощи на создание цифровой платформы для проведения выборов в интернете. Зеленский проигнорировал конституционные требования о проведении выборов», – добавил он.

Варшава может помочь Киеву в проведении выборов онлайн, она может предоставить свои серверы под наблюдением всех заинтересованных сторон.

По мнению протестующих, Польша должна прекратить все контакты с киевским режимом, пока народ на Украине не выберет новое правительство.