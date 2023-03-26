Тайник с автоматами обнаружили полицейские в Херсонской области

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26 марта, воскресенье | Последнее обновление — 10:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России зафиксировали рекордную продолжительность жизни
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Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию.
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Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии?
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22 марта 1915 года русским сдалась большая и хорошо укрепленная австро-венгерская крепость Перемышль. Гарнизон состоял из качественных войск и в два раза превосходил по численности осаждавших. Но противника это не спасло.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Тайник с автоматами обнаружили полицейские в Херсонской области
ГУ МВД: Полиция нашла тайник с автоматами в Херсонской области
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Сотрудники полиции обнаружили тайник с автоматами Калашникова на окраине села Челбурда в Херсонской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
По сообщению ведомства, сотрудники уголовного розыска в Алешковском муниципальном округе Херсонской области нашли тайник с девятью автоматами Калашникова на окраине села Челбурда передает ТАСС.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее полицейские нашли крупный схрон с зарядами для гранатомета в Херсонской области.
ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
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Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.
Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».
В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.
В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.
«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений
Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию
Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.
По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале
Российские войска не позволили ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о сорванных ротации и переброске резервов ВСУ
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Войска России не допустили переброску резервов вооруженных сил Украины на купянском направлении, а также ротации подразделений ВСУ, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский сообщил, что сорвана переброска резервов в районе населенного пункта Стельмаховка. Огнем расчетов гаубиц Д-20 и Д-30 сорваны три ротации украинских подразделений на передовых позициях в районе Кисловки, Стельмаховки, Сеньково, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у населенного пункта Нижняя Дуванка расчетом ЗРК «Тор» сбит украинский БПЛА «Фурия». За день на купянском направлении выявлены и ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Российская артиллерия в районе Петропавловки и Ревучего уничтожила две самоходных гаубицы ВСУ Krab польского производства. У Прилипко уничтожена украинская Д-20, а у Ольшана – минометный расчет ВСУ.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об уничтожении украинской «Фурии» на краснолиманском направлении. Разведка вскрыла украинские артиллерийские подразделения, которые были подавлены, передает РИА «Новости».
Минобороны России опубликовало в Telegram видеозапись боевой работы расчетов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» ЗВО, выполняющих огневые задачи по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
Сообщается, что на одном из направлений артбатарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила десятки опорных пунктов и транспортных развязок, по которым на передний край противнику перебрасывается техника и боеприпасы. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотного летательного аппарата.
На днях офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов сообщил, что в Харьковской области ликвидированы две украинские разведывательно-диверсионные группы.
Напомним, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области.
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Российские военные сорвали наступление ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России сорвали наступление украинских войск в районе Орехова Запорожской области
Наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области сорвано массированным ударом по позициям противника, ВСУ потеряли 550 человек ранеными и убитыми, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов заявил, что российские военные нанесли превентивный массированный удар по позициям ВСУ, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом. Всего было поражено около 25 целей. По его словам, количество убитых и раненых, по самым скромным подсчетам, превысило 550 боевиков штурмовых подразделений ВСУ, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что украинская группировка под Ореховым находится в недееспособном состоянии для ведения наступления. При этом, по его словам, ВСУ вряд ли откажутся от планов наступления в Запорожской области, и попытаются вскрыть оборону ВС России.
Ранее Рогов рассказал о подготовке ВСУ к нескольким ударам в Запорожской области.
Американский полковник назвал просчет Зеленского в Артемовске
Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в провале обороны Артемовска
Президент Украины Владимира Зеленского загнал большое количество военных в Артемовск, город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник в эфире своего YouTube канала заявил, что украинцы бросают в Артемовск еще больше военных, которых будут уничтожать в огненной ловушке, пока Киев будут подпитывать это направление, передает РИА «Новости».
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ.
Размещение тактического ЯО в Белоруссии назвали ответом на провокации НАТО
Политолог Коктыш назвал размещение Россией тактического ЯО в Белоруссии элегантным ответом на все провокации НАТО
Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш перечислил действия Запада, которые побудили Москву принять решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
Коктыш подчеркнул связь такого решения со специальной военной операцией на Украине. В нем, по словам эксперта, не возникло бы необходимости, если бы не «эскалация со стороны Запада». В частности, Коктыш указал на концентрацию войск НАТО у границ Белоруссии, агрессивную политику Варшавы, а также на «британскую провокацию с готовностью поставлять Украине снаряды с урановым сердечником», передает РИА «Новости».
По словам Коктыша, от Москвы требовался не «пиарный или чисто декларативный ответ, а вполне реальная и действенная реакция». Размещение тактического ЯО в Белоруссии «будет сдерживать Киев», считает он. Коктыш назвал решение Москвы «элегантным ответом на все предшествовавшие провокации НАТО». Он полагает, такой шаг может «заставить задуматься на Западе всех тех, кто там еще имеет разум».
«Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что Россия не ответит, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда российское благородство интерпретируют как слабость», – сказал Коктыш.
По его мнению, размещение тактического ядерного оружия повлияет и на общественное мнение в Финляндии «относительно планируемого вступления Хельсинки в НАТО». Коктыш считает, что финны «будут против вступления», они «и сейчас этому не рады». Хотя «общественное мнение даже собственных граждан сейчас среди западных правительств мало кого волнует», оно «будет закипать и рано или поздно выльется в какие-то действия», но «не сегодня», заявил политолог.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объявил, что российское тактическое ядерное оружие решено разместить в Белоруссии.
Глава Снигиревского района рассказал о строительстве оборонительной линии ВСУ
Глава района: ВСУ строят оборонительную линию в районе Снигиревки
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) возводят оборонительные позиции по всей линии между Снигиревкой и Александровкой, повторяя действия немецкой армии в 1944 году, заявил глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Глава района рассказал, что ВСУ строят укрепрайон в Снигиревке, в Павловке, в Евгеновке. Он отметил, что сооружаются оборонительные позиции по всей линии от Снигиревки до Александровки на высоком берегу Ингульца, где открывается большая видимость на восток, такие укрепрайоны строили немцы в 1944 году, чтобы задержать советские войска, передает ТАСС.
Барбашов также заявил, что ВСУ в Снигиревке размещают танки, а также минируют поля и дороги, и ведут агрессивную пропаганду среди населения.
Он рассказал, что после того как Снигиревка была освобождена, еще полтора месяца люди приходили и спрашивали, зачем «российские войска по ним стреляют».
«И только месяца через два люди действительно поверили, что по ним стреляет украинская армия», – рассказал Барбашов.
Барбашов напомнил, что в настоящий момент подконтрольная Киеву администрация района проводит эксгумацию жертв обстрелов, а в информационных сообщениях указывает, что эти люди погибли от действий российских войск.
Ранее Барбашов заявил, что мирных жителей Снигиревки, которые погибли от обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований, пытаются выдать за жертв российской армии.
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Путин стал часто пользоваться квартирой в Кремле после начала СВО
Песков рассказал об «очень частом» использовании Путиным квартиры в Кремле после начала спецоперации на Украине
После начала специальной военной операции на Украине глава российского государства Владимир Путин стал «очень часто» пользоваться квартирой в Кремле, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что Путин использует квартиру в зависимости от «загруженности рабочего графика», передает ТАСС.
Напомним, президент России рассказал, что в ходе визита китайского лидера Си Цзиньпина в Москву пригласил его «по дружбе перейти» в квартиру в Кремле, где Путин «в последнее время много проводит времени» и «очень часто ночует».
В Снигиревском районе заявили о повальной мобилизации местных жителей
Глава района Снигиревского района Барбашов сообщил о повальной мобилизации местных жителей
Киев принудительно и повально мобилизует в группировки ВСУ жителей Снигиревского района Херсонской области, сообщил глава района Юрий Барбашов.
По его словам, председатели сельсоветов просто подали списки мужского населения, они все учтены в военкоматах: из военкоматов приезжают, забирают мужчин из дома, арестовывают, а после без подготовки бросают в самые горячие места на фронте, фактически на убой, передает ТАСС.
«Жители уже начинают понимать, что происходит на фронте, какие потери несет украинская армия. Многие просто не хотят воевать с российской армией. У нас есть сведения, что некоторые ребята, призванные из нашего района, все-таки смогли сдаться российской армии, чувствуют себя хорошо, все у них отлично», – подчеркнул Барбашов.
Ранее глава Снигиревского района рассказал о строительстве оборонительной линии ВСУ.
В Латвии запретили кукольные спектакли с Чебурашкой и крокодилом Геной
Латвийский кукольный театр запретил постановки с Чебурашкой и крокодилом Геной
В Латвии спектакль «Крокодил Гена и Чебурашка» сняли с репертуара «в связи с неприемлемым для театра кукол использованием любимых детских персонажей в российской военной пропаганде».
На сайте Латвийского театра кукол сообщили о снятии с репертуара спектакля с Чебурашкой и крокодилом Геной из-за якобы использования героев сказок в «пропаганде войны», передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Кроме того, со следующего сезона будут прекращены все постановки на русском языке, основанием стал приказ министерства культуры Латвии.
Ранее в школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом».
Между тем, после нападок на Чебурашку со стороны Украины в арсенале российских бойцов появился соответствующий патч с предупреждением «Зачебурашим».
Российские войска за сутки уничтожили 400 украинских военных
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Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных , нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, говорится в Telegram-канале Министерства обороны России.
Кроме того, на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Ямполовка и Терны, там уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.
Минобороны сообщило также об уничтожении на Донецком направлении более 155 украинских военнослужащих, а также трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, и гаубицы Д-30.
Также на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка, а на Херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военнослужащих, десять автомобилей и самоходная гаубица «Гвоздика».
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российских подразделений на Авдеевском направлении.
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Путин сравнил темпы развития ВПК России с поставками западного вооружения Киеву
Путин: Россия произведет вооружения втрое больше, чем Запад даст Киеву
Российский военно-промышленный комплекс развивается и расширяется быстрыми темпами, и за один период Россия произведет втрое больше боеприпасов, чем страны Запада поставят Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Российское производство, военно-промышленный комплекс... развивается очень быстрыми темпами – такими, которых многие не ждали. И за тот же период российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов... даже более чем в три раза», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, поджигатели планируют направить на Украину 400 с лишним танков.
«За это время мы произведем новых, и модернизируются имеющиеся тоже, свыше 1600, а общее количество танков РФ будет превышать в три раза количество танков ВСУ, даже более, чем в три раза», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что России есть чем ответить на снаряды с обедненным ураном.
Кредиторы Украины продлили приостановку выплат долга до 2027 года
Кредиторы Украины договорились о продлении приостановки обязательств по выплатам долга
Группа кредиторов Украины договорилоась о продлении срока возврата долга со стороны Киева на 2027 год, сообщило Bloomberg.
Согласно информации агентства Bloomberg, кредиторы договорились с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка о продлении запрета на возврат денег на период действия программы МВФ – на 2027 год, передает РИА «Новости».
В группу кредиторов входят Канада, Франция, Германия, Япония, Британия, США.
Ранее The New York Times сообщила, что западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта.
До этого стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.
Российская система «Град» уничтожила САУ «Краб» вместе с расчетом под Северском
Минобороны:Российская система «Град» уничтожила САУ «Краб» вместе с расчетом под Северском
Российские военнослужащие уничтожили из системы залпового огня «Град» на северском направлении артиллерийскую установку «Краб» польского производства вместе с расчетом ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России.
Разведчики выявили на Северском направлении позицию украинской САУ «Краб» польского производства, после чего по ней был нанесен удар из РСЗО «Град». В итоге артиллерийская установка ВСУ была уничтожена вместе с расчетом, а гаубичная батарея 2 АК ликвидировала наблюдательный пункт, орудие и минометный расчет из состава 81 бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Авдеевском направлении расчетом батареи гаубицы «Мста-Б» при поддержке штурмовых групп уничтожен взводный опорный пункт с живой силой и огневыми средствами.
В то же время на Донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка штурмовыми подразделениями мотострелкового соединения ЮВО в ходе стрелкового боя была уничтожена группа пехоты противника до восьми человек, а также сбит беспилотник кустарного производства.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки поразили 76 украинских артиллерийских подразделений.
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