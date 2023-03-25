В Стокгольме признали, что Финляндия вступит в НАТО быстрее Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Финляндия станет членом НАТО раньше Швеции.

По его словам, все сейчас говорит о том, что Финляндия вступит в Альянс раньше, чем Швеция, передает РИА «Новости» слова Кристерссона.

Напомним, Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление, только две страны – Турция и Венгрия, не провели ее ратификацию.

Ранее Анкара заявила о вероятности ратифицировать заявку Финляндии до 14 мая, но не Швеции. В субботу сообщалось о запланированном визите президента Венгрии в Турцию, где, вероятно, будет обсуждаться вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО.