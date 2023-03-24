Жителям Москвы и Петербурга пообещали северное сияние

Ученые сообщили о магнитной буре, которая может вызвать северное сияние в Москве и Петербурге

В атмосфере Земли прошла сильная магнитная буря, полярные сияния могут наблюдаться до широт около 45–50 градусов, в Санкт-Петербурге и Москве, сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно данным ученых, с 16.00 мск 23 марта происходила магнитная буря уровнями от G1 до G3 (от слабой до сильной), она длилась почти сутки и начала стихать только к 12.00 мск 24 марта.

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН назвали бурю самой крупной и отметили, что полярные сияния могут увидеть жители Петербурга и Москвы, это уникальное явление природы уже наблюдается на широтах от 65 градусов и выше, передает РИА «Новости».

Отмечается, что магнитная буря вызовет это атмосферное явление в столичных широтах в эти выходные.

Буря началась из-за попадания Земли в поток быстрого солнечного ветра. Магнитные аномалии будут наблюдаться в течение двух-трех суток и могут привести к ложным срабатываниям систем защиты в сетях электроснабжения и перерывам в спутниковой навигации.

Ранее в январе на Солнце наблюдались вспышки класса М. Директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в связи с этим на Земле наблюдаются полярные сияния, сбои в связи и магнитные бури, которые вызывают головные боли у метеозависимых людей.