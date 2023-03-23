«Новые люди» выступили за признание документов об образовании жителей новых регионов России

Депутаты от партии «Новые люди» предложили приравнять образование, полученное ранее жителями новых регионов, к российскому, так как жители ДНР и ЛНР обучались по программам этих республик, а Херсонской и Запорожской областей – по украинским.

Соответствующий законопроект, авторами которого стали депутаты Ксения Горячева, Георгий Арапов и Антон Ткачев поступил в Госдуму 23 марта.

Ранее в новых регионах всех школьников и студентов перевели на российские образовательные программы.

«Люди, которые получили документы об образовании в ДНР, ЛНР и Украине, теперь стали новыми гражданами России. У них должна быть возможность продолжать учебу и работать по специальности. Для этого их образование нужно признать в России», – пояснила Горячева.

Законопроект также коснется тех, кто учился в вузе, но потом отчислился. Теперь они смогут восстановиться и получить высшее образование уже по российским программам.

Тот же принцип будет действовать в отношении преподавателей: если они получили ученую степень в ДНР, ЛНР или на территории Украины, то сохранят ее и в России.

«Кроме того, на территории Украины в 2017 году был принят новый закон об образовании. Были изменены уровни образования. А наши новые граждане имеют образование и по новым, и по старым уровням. Федеральный закон приравнял только новые уровни. Мы считаем, что нужно включить в список и старые. Все это учтено в предлагаемом проекте закона» – заключила Горячева.