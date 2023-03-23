Россия и Китай решили утвердить «План-2030» по магистральным направлениям работы

Мишустин: Россия и Китай утвердят «План-2030» по магистральным направлениям совместной работы

В ближайшее время Москва и Пекин утвердят «План-2030» по магистральным направлениям совместной работы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год.

Он рассказал, что «План-2030» будет утвержден с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Документ будет включать все магистральные направления совместной работы с Китаем, сообщает РИА «Новости».

Мишустин отметил, что по итогам переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве принято совместное заявление о развитии практического взаимодействия России и Китая на среднесрочную перспективу.

Напомним, по итогам переговоров президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление. Были подписаны два документа – об углублении отношений стран и план развития ключевых направлений сотрудничества.

Российский лидер в своем заявлении назвал Китай ведущим партнером в освоении хозяйственного потенциала Дальнего Востока. Позже лидер Китая назвал переговоры дружескими и продуктивными.