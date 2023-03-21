Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным дружескими и продуктивными

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным были весьма откровенными, дружескими и продуктивными, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Москве.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить президента [РФ Владимира] Путина за оказанное мне и китайской делегации традиционное гостеприимство и теплый прием», – отметил глава КНР.

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении 10 лет поддерживает с Путиным плотные связи, и находится в контакте по стратегическом вопросам, передает ТАСС.

«Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры», – добавил он.

Глава КНР отметил, что китайско-российские связи далеко вышли за рамки двусторонних отношений и имеют жизненно важное значение для современного миропорядка.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.