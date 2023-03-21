Путин назвал Китай ведущим партнером России в освоении Дальнего Востока

Путин назвал Китай ведущим партнером России в хозяйственном освоении Дальнего Востока

Китай стал партнером России в процессе освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока, это удалось достичь благодаря взаимодействию двух стран в сфере торговли и инвестиций, заявил президент России Владимир Путин.

«Диверсификация нашего взаимодействия, прежде всего в торгово-инвестиционной сфере, способствует крепнущей связи по линии регионов», – передает ТАСС слова президента.

Он отметил, что именно Пекин стал «ведущим партнером в деле освоения хозяйственного потенциала Дальнего Востока».

Президент добавил, что сейчас в рамках территории опережающего развития (ТОР), а также Свободного порта Владивосток (СПВ) инвесторы из Китая реализуют 52 проекта стоимостью 10,8 млрд долларов.

«Всего между регионами России и Китая сложились 366 партнерских пар, в том числе 135 на уровне субъектов Федерации, 231 – по линии муниципалитетов», – уточнил глава страны.

Также 59 регионов России связаны с Китаем соглашениями, около 100 муниципальных образований имеют партнеров в стране.

Напомним, во вторник состоялись переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Лидер Китая назвал переговоры дружескими и продуктивными.