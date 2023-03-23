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Мишустин: Запад стремился нанести удар по народу России
Мишустин: Запад стремился нанести санкционный удар именно по народу России
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Введением санкций западные страны стремились ударить именно по россиянам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
По его словам, даже далекому от политики человеку совершенно ясно, что главной целью санкционного удара был именно российский народ, передает ТАСС.
Глава кабмина подчеркнул, что коллективный Запад имел цель обрушить российскую финансовую систему, невзирая на собственные громадные убытки.
«В стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни», – добавил он.
Мишустин также отметил, что на Западе «не брезговали никакими средствами» – взорвали нити газопровода «Северный поток», арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую деятельность.
«Нам твердили о неприкосновенности частной собственности. Но сейчас имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России», – подметил премьер.
Также он рассказал о работе кабмина над контрмерами для защиты России от санкций в прошлом году.
«Мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. Они требовали безотлагательной реакции, постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше. Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей», – отметил он.
По словам Мишустина, именно в 2022 году по России был нанесен сильнейший санкционный удар.
«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», – подчеркнул он.
Ранее Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.
МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
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Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.
По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».
«Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.
В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».
«Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.
Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.
Кроме того, Украина обязана подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями.
«К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
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Эксперт оценил шансы восточных европейцев возглавить ЕС и НАТО
Политолог Бордачев: Восточные европейцы благодаря крайней лояльности США могут возглавить ЕС и НАТО
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Государства Восточной Европы в большинстве своем разделяют позицию Вашингтона. США это выгодно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Эстония заявила о необходимости назначить на один из руководящих постов ЕС или НАТО представителя стран Восточной Европы.
«Шансы занять руководящий пост в ведущих организациях западного мира у представителей Восточной Европы есть. В настоящий момент страны этого региона являются представителями интересов США на континенте. Доверие к Парижу и Берлину у Вашингтона подорвано из-за их попыток поступать по-своему. Штатам приходится тратить слишком много сил на контроль», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Восточная Европа – другое дело. Польша, Прибалтика, Чехия и другие страны крайне лояльны США, готовы поддерживать любые начинания «старшего брата». Безоговорочная верность Штатам делает государства хорошей «кузницей кадров» для руководящих должностей организаций западного мира», – отмечает эксперт.
«По сути, пост генсека НАТО мог бы занять выходец из любой восточноевропейской страны. Однако чуть большими шансами располагает Прибалтика. Эстония, Литва и Латвия – маленькие государства, фактически лишенные национальной идентичности, они не станут спорить с Вашингтоном», – подчеркивает собеседник.
«Что касается эстонки Каи Каллас, то у нее есть все шансы занять пост генсека альянса. Но надо учитывать, что конкуренция будет высокой. Кроме того, Каллас уступает Столтенбергу в плане личных качеств и в целом не дотягивает до необходимой планки. Если США понадобится «топорный» руководитель, то она пройдет, если будет избран другой путь, то подыщут кого-то более приемлемого», – резюмирует Бордачев.
Ранее глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что на один из руководящих постов в ЕС или НАТО следует назначить представителя стран Восточной Европы. По ее мнению, страны региона сумели «зарекомендовать себя», что делает их достойными получения самых высоких вакансий.
Напомним, в ноябре прошлого года Кая Каллас была названа одним из возможных претендентов на пост генерального секретаря альянса в случае ухода Йенса Столтенберга. Об этом писало издание The New York Times. В качестве других кандидатов назывались президент Словакии Зузана Капутова и экс-глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Кроме того, со стороны Великобритании на должность рассматривался министр обороны страны Бен Уоллес.
Однако главным претендентом в Вашингтоне считают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд. Она владеет несколькими языками, включая русский и украинский, умеет проводить пресс-конференции и публичные выступления, а также имеет опыт руководства «сложными ведомствами».
Напомним, Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Сообщалось, что в НАТО существует негласный консенсус по поводу того, что очередным генеральным секретарем альянса должна стать женщина – представительница новых стран организации.
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Генсек НАТО призвал Китай к взаимодействию с Зеленским
Генсек НАТО Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире
Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет за 2022 год.
Столтенберг счел важным напомнить, что Китай не осудил военную операцию России на Украине. Он также отметил, что план Китая содержат позитивные элементы, которые поддерживает НАТО, например, важность защиты атомных объектов, гражданской инфраструктуры, а также соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.
Генсек НАТО подчеркнул, что любой мирный план должен основываться на суверенитете Украины, и Китаю следует говорить с Зеленским, если хочет говорить о мире. Также он считает, что любое прекращение огня без соблюдения территориальной целостности Украины, только заморозит конфликт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Global Times: Боеприпасы с ураном обернутся против Украины
Киеву стоит опасаться загрязнения окружающей среды обедненным ураном ввиду того, что страна является одним из самых важных в мире производителей и экспортеров зерновых и масличных культур, выразили мнение эксперты в статье издания Global Times.
По информации специалистов, именно обедненного урана нужно опасаться пережившей аварию с утечкой на Чернобыльской АЭС Украине –потенциальные опасности и загрязнение окружающей среды, вызванные ураном, нельзя игнорировать, цитирует Ura.ru экспертов со ссылкой на Global Times.
По мнению специалистов, обедненный уран, также известный как «грязная бомба», вызывает ассоциации с США и НАТО, так как это «постоянное пятно в их послужном списке».
Напомним, Великобритания передаст Киеву снаряды, содержащие обедненный уран. Лондон и Вашингтон утверждают, что такие снаряды являются рядовым типом боеприпасов. Прежде подобные снаряды, применяемые в основном американцами, стали причиной крупного международного скандала. Появился даже термин «балканский синдром», описывающий «эпидемию» лучевой болезни среди солдат НАТО.
Генсек НАТО призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Запад готовиться к затягиванию украинского конфликта «из-за руководства России»
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Западные страны должны быть готовы к затягиванию украинской ситуации, так как в данный момент нет перспектив к урегулированию, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, ситуация перешла в стадию «войны на истощение», а российское руководство пока «не планирует мира». При этом для поддержки Киева нужно нарастить производственные мощности новых боеприпасов и вооружений, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.
Столтенберг подчеркнул, что отправленная НАТО помощь направлена на планируемое Киевом контрнаступление. Однако он в очередной раз добавил, что «альянс не является стороной конфликта, а военные решения принимает украинское командование».
Также генсек НАТО добавил, что Западу нужно выделять еще больше средств на собственную оборону.
«Ожидаю, что союзники согласятся взять обязательства по более амбициозным оборонным вложениям – минимум 2% от их ВВП», – указал он.
Касательно улучшения дипотношений России и Китая Столтенберг заметил, что желание КНР способствовать урегулированию конфликта на Украине должно сопровождаться попыткой «понять позицию Киева» и «действовать напрямую» с российским лидером Владимиром Зеленским. Он также посетовал на то, что Пекин не осудил действия Москвы на Украине.
Резюмируя, генсек НАТО сообщил, что не планирует дальше оставаться на своем посту, который он занимает с 2014 года.
«Я ясно дал понять, что мой срок завершается этой осенью», – заключил он.
Ранее Столтенберг заявил, что Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Анонсировано заседание комиссии Украина – НАТО вопреки возражениям Венгрии
Несмотря на возражения Венгрии, генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести заседание комиссии Украина – НАТО 4 апреля, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, генеральный секретарь НАТО принял такое решение «по различным причинам, в которые он не будет вдаваться», передает ТАСС.
Ранее эксперты рассказали о двух вариантах вхождения Украины в НАТО.
Володин призвал Мишустина чувствовать совместную ответственность за решения
Законодатели и представители исполнительной власти обязаны чувствовать общую ответственность за свои решения, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По его словам, в соответствии с новыми полномочиями Госдума утверждает министров, вице-премьеров, председателей правительства – а значит, несет совместную ответственность за принимаемые решения, передает РИА «Новости».
Володин добавил, что надеется на еще большую эффективность работы законодательной и исполнительной власти в свете предстоящего отчета кабмина.
Кроме того, спикер Госдумы выразил Мишустину слова благодарности за конструктивное выстраивание диалога с правительством.
«За последние годы разговор с правительством стал более конструктивным: с одной стороны, он сложнее, с другой – более ответственный», – подчеркнул Володин.
Мишустин в свою очередь отметил, что говорилось на встречах с фракциями Госдумы, которые традиционно состоялись перед отчетом правительства.
«Это и вопросы создания фонда по поручению президента, который будет в первую очередь заниматься теми, кто принял участие в специальной военной операции, и членами их семей», – подчеркнул премьер.
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») ранее сообщал, что парламентские фракции подготовили 100 вопросов к премьер-министру в рамках отчета правительства РФ. В прошлом году, по его словам, вопросов от фракций поступило более 300.
Патрушев: США пытаются выставить Россию врагом
Секретарь Совета Безопасности Патрушев: США пытаются выставить Россию врагом
Соединенные Штаты и их союзники пытаются настроить всех против России, выставляя ее врагом мира, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.
По его словам, Штаты не устраивает самостоятельная, отстаивающая интересы многополярного и справедливого мира Россия, в то время как «уверенные в своей исключительности американцы» привыкли жонглировать международным правом, диктуя миру свои ценности и условия, передает ТАСС.
«США, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать Русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством», – подчеркнул Патрушев.
Также секретарь Совбеза отметил, что в своих обвинениях Белый дом использует неприкрытую ложь и огульные обвинения с постановочными инцидентами, как в Буче, Мариуполе и Краматорске.
«Даже в подрыве «Северных потоков» на первоначальном этапе обвиняли Москву», – напомнил он.
Резюмируя, Патрушев заметил, что, поддерживая неонацистов, коллективный Запад предает забвению страдания, которые принесла миру эта идеология.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предпосылкой к началу конфликта на Украине стало нарушение Западом обещания о нерасширении Североатлантического альянса.
Мишустин выразил уверенность в принятии важных решений на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Премьер России Мишустин выразил уверенность в принятии важных решений на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Переговоры российского лидера Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина ознаменуются рядом важных договоренностей, выразил уверенность премьер-министр Михаил Мишустин.
По мнению премьера, решения будут касаться в основном вопросов развития российско-китайского сотрудничества на среднесрочную перспективу до 2030 года, передает ТАСС.
Мишустин отметил, что власти стран смогут обеспечить скоординированную работу по выполнению договоренностей.
Также премьер заверил, что Москва искренне заинтересована в укреплении всеобъемлющего партнерства с Пекином.
«Наши отношения находятся на самом высоком уровне за многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки в логике многополярности», – подчеркнул он.
Так, по словам Мишустина, инвестиционный портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству насчитывает 79 проектов на сумму свыше 165 млрд долларов.
Помимо прочего, в 2023 году товарооборот стран подойдет к отметке до 200 млрд долларов, выразил уверенность Мишустин.
«В прошлом году взаимный товарооборот увеличился почти на треть, приблизившись к 190 млрд долларов», – рассказал он.
Также Мишустин передал премьеру Госсовета КНР Ли Цяну поздравления по случаю вступления в должность.
«Уверен, мы с ним наладим конструктивную и товарищескую совместную работу», – подчеркнул он.
Напомним, во вторник председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Мишустин назвал сроки выхода России на темпы роста ВВП выше развитых стран
Мишустин допустил выход России на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году
Российская экономика в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста, в 2024 году она может выйти на темпы роста ВВП выше развитых стран, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.
Премьер напомнил, что в прошлом году аналитики прогнозировали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но российская экономика выстояла, хотя это было непросто. Неизбежный при таких условиях спад оказался умеренным, и экономика вернулась на траекторию роста, передает ТАСС.
На сегодня некоторые международные организации прогнозируют экономике России позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году.
Мишустин отметил, что все ветви власти независимо от уровня – федеральные, региональные или местные – работали эффективно над выполнением важнейших для страны задач.
Сложнейшие вопросы были решены совместными усилиями и под руководством президента.
Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство должно было практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций.
«Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед, роста экономики и достижения национальных ориентиров, которые поставил президент», – сказал глава правительства.
Он выразил благодарность Госдуме, Совфеду, главам регионов и всем гражданам России, кто помогал в каждом муниципалитете. «Все вызовы мы преодолевали вместе», – заключил Мишустин.
Ранее премьер-министр заявил, что удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора.
Мишустин поставил задачу перезапустить экономику новых регионов
Мишустин объявил о планах перезапустить экономику новых российских регионов
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Правительство намерено перезапустить экономику новых регионов России, в частности, восстановить производственные мощности и модернизировать производства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он подчеркнул, что что «ключевые отрасли Донбасса – металлургия, машиностроение, добыча угля и химическая промышленность. В перспективе аграрный сектор может стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, особенно в Херсонской и Запорожской областях, передает ТАСС.
Мишустин указал, что в этих регионах многие промышленные и сельскохозяйственные предприятия были остановлены. Власти России намерены восстановить основные производственные мощности и по возможности провести глубокую модернизацию.
В прошлом году Россия начала восстанавливать инфраструктуру в новых регионах, сейчас работы завершены почти на 8,5 тыс. объектов, среди которых дома, дороги, коммунальные сети, поликлиники и больницы, школы.
Уже отремонтировано около 900 километров дорог, в том числе трасса, связывающая новые регионы с Крымом, а также магистральные газопроводы». Кроме того, отремонтированы «3,5 тыс. электросетевых объектов, чтобы вернуть свет в дома людей».
Коммуникации уже технологически интегрированы в единые системы газоснабжения и энергетики.
Премьер также рассказал об исполнении поручения президента интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в единое социально-экономическое пространство России.
Глава правительства рассказал, что сейчас развернута «система пенсионного и социального обеспечения с регулярными выплатами и пособиями». Он поблагодарил депутатов за быстрое принятие соответствующих законов. Более 1,5 млн человек стали получать пенсии, миллион граждан смогли претендовать на получение соцвыплат.
Кроме того, поддержка была оказана «тем, чье жилье было утрачено и повреждено, и пострадавшим в результате боевых действий».
Напомним, в январе президент Владимир Путин поручил правительству утвердить программы развития новых регионов.
Мишустин анонсировал первый полет обновленного SSJ
Мишустин: Первый полет обновленного SSJ планируется в течение трех месяцев
Первый полет обновленного отечественного самолета SSJ100 с российскими двигателями планируется в течение трех месяцев, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
По его словам, в прошлом году были в полном объеме завершены аэродинамические испытания обновленного лайнера Sukhoi Superjet, он будет оснащаться российскими двигателями пятого поколения ПД-8 вместо иностранных агрегатов, его первый полет планируется в течение ближайших трех месяцев, передает РИА «Новости».
Он отметил, что также были успешно проведены летные испытания опытных образцов регионального Ил-114 и легкого многоцелевого самолета «Байкал», а в декабре были сертифицированы двигатель ПД-14 и композитное крыло на МС-21.
Мишустин добавил, что Россия с 2026 года планирует выйти на выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год. Он отметил, что все решения по необходимому объему финансирования отрасли приняты.
По словам Мишустина, главное – не снижать набранные темпы, в том числе по модернизации производственных линий.
Ранее глава госкорпорации Сергей Чемезов сообщил, что Ростех планирует начать производство обновленного самолета Sukhoi Superjet (SSJ) с большей долей российских комплектующих в 2024 году.
Мишустин назвал ключевой итог 2022 года
Мишустин: Сохранение макроэкономической стабильности – ключевой итог 2022 года
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Ключевым итогом прошлого года стало сохранение макроэкономической стабильности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабмина.
По его словам, ключевым итогом прошлого года было сохранение макроэкономической стабильности России, передает ТАСС.
Кроме того, он обратил внимание на то, что главным инструментом реализации всех планов остается федеральный бюджет, заметил, что политика в этой сфере была скорректирована.
По словам Мишустина, она была сориентирована «на укрепление финансовой устойчивости», а также на снижение влияния вынужденной перестройки хозяйственных связей на средне- и долгосрочный потенциал экономики.
Мишустин добавил, что выполнение планов по реализации большинства национальных проектов по результатам прошедшего года почти достигло 100%, это значит, что школы, дороги и больницы были построены в срок.
Он также обратил внимание на то, что правительство перезапустило весь механизм госпрограмм, а внедрение цифровых технологий помогло улучшить взаимодействие между ведомствами, благодаря чему срок решения задач сократился с 90 до 10–15 дней. Их результаты, подчеркнул Мишустин, тоже близки к стопроцентному показателю.
Кроме того, для ускорения адаптации экономики к текущим вызовам правительство системно выстроило свою деятельность на основе 12 среднесрочных приоритетов. «Сразу хочу сказать, что второстепенных здесь нет», – подчеркнул премьер, отметив, что каждый из приоритетов имеет одинаково большое значение для жизни граждан и развития экономики.
Мишустин: Запад не брезговал никакими средствами против России
Запад не брезговал никакими средствами против России: была совершена диверсия на «Северном потоке», арестованы счета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год.
Россию также отключили от системы международных расчетов и пытались заблокировать всю ее банковскую и экономическую деятельность.
Премьер обратил внимание на то, как долго на Западе твердили о неприкосновенности, святости частной собственности. Однако сейчас имущество и деньги россиян и российских компаний арестовывают лишь потому, что они из России, передает РИА «Новости».
Ранее Мишустин заявил, что экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.
Мишустин: Бизнес России адаптировался к новым условиям благодаря поддержке властей
Введенные российскими властями меры поддержки позволили бизнесу направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, благодаря таким шагам российских властей бизнес смог освободить ресурсы и направить их адаптацию в новые реалии, передает РИА «Новости».
Мишустин добавил, что правительство облегчило предпринимательскую деятельность, понизив ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей и предоставив отсрочки по уплате страховых взносов.
Также премьер отметил важность оказания помощи оборотными средствами за счет линейки льготных кредитных программ: системообразующим компаниям в промышленности, АПК, на транспорте, энергетике и в сфере информационных технологий было выдано почти 1,5 трлн рублей.
По словам Мишустина, в течение прошлого года 83 компании стали резидентами специальных административных районов на островах Октябрьский и Русский.
«Для иностранных организаций с российскими корнями упростили механизм «смены прописки» из зарубежной в отечественную юрисдикцию. За прошлый год туда уже «переехали» 83 компании, что в три раза больше, чем за предыдущий», – подчеркнул премьер.
Ранее Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.