Мишустин: Запад стремился нанести удар по народу России

Мишустин: Запад стремился нанести санкционный удар именно по народу России

Введением санкций западные страны стремились ударить именно по россиянам, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с ежегодным докладом правительства в Госдуме.

По его словам, даже далекому от политики человеку совершенно ясно, что главной целью санкционного удара был именно российский народ, передает ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что коллективный Запад имел цель обрушить российскую финансовую систему, невзирая на собственные громадные убытки.

«В стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни», – добавил он.

Мишустин также отметил, что на Западе «не брезговали никакими средствами» – взорвали нити газопровода «Северный поток», арестовывали счета, отключали от системы международных расчетов, пытались заблокировать всю банковскую деятельность.

«Нам твердили о неприкосновенности частной собственности. Но сейчас имущество, деньги наших людей и компаний арестовывают только потому, что они из России», – подметил премьер.

Также он рассказал о работе кабмина над контрмерами для защиты России от санкций в прошлом году.

«Мы должны были практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций. Они требовали безотлагательной реакции, постоянного поиска ответа на вопрос – что будет дальше. Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей», – отметил он.

По словам Мишустина, именно в 2022 году по России был нанесен сильнейший санкционный удар.

«По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было», – подчеркнул он.

Ранее Мишустин заявил, что Запад не брезговал никакими средствами против России, однако экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.