Мишустин назвал сроки выхода России на темпы роста ВВП выше развитых стран

Мишустин допустил выход России на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году

Российская экономика в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста, в 2024 году она может выйти на темпы роста ВВП выше развитых стран, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным докладом правительства в Госдуме.

Премьер напомнил, что в прошлом году аналитики прогнозировали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но российская экономика выстояла, хотя это было непросто. Неизбежный при таких условиях спад оказался умеренным, и экономика вернулась на траекторию роста, передает ТАСС.

На сегодня некоторые международные организации прогнозируют экономике России позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году.

Мишустин отметил, что все ветви власти независимо от уровня – федеральные, региональные или местные – работали эффективно над выполнением важнейших для страны задач.

Сложнейшие вопросы были решены совместными усилиями и под руководством президента.

Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство должно было практически каждый день реагировать на вызовы, связанные с очередным набором санкций.

«Мы фактически в штабном режиме работали над контрмерами, чтобы защитить людей, одновременно закладывая основу для продолжения движения вперед, роста экономики и достижения национальных ориентиров, которые поставил президент», – сказал глава правительства.

Он выразил благодарность Госдуме, Совфеду, главам регионов и всем гражданам России, кто помогал в каждом муниципалитете. «Все вызовы мы преодолевали вместе», – заключил Мишустин.

Ранее премьер-министр заявил, что удалось уменьшить инфляционное давление и сохранить устойчивость банковского сектора.