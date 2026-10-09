Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.0 комментариев
В США заявили о подготовке ЦРУ госпереворота на Украине в 2014 году
Аналитик Наполитано заявил о подготовке ЦРУ госпереворота на Украине в 2014 году
Государственный переворот на Украине в 2014 году был спланирован и осуществлен Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США, заявил американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.
«ЦРУ в буквальном смысле спланировало и осуществило государственный переворот. Имеющиеся в открытом доступе доказательства позволяют сделать этот вывод с полной определенностью», – заявил Наполитано, слова которого передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале «Политика».
Он отметил, что события 2014 года были напрямую связаны с вмешательством Вашингтона во внутреннюю политику Украины. По словам аналитика, США активно участвовали в политическом кризисе, который привел к смене власти в Киеве.
В ноябре 2013 года на Украине начались антиправительственные протесты после решения о приостановке интеграции с ЕС, которые переросли в госпереворот и привели к свержению президента Виктора Януковича. Россия рассматривает эти события как госпереворот, поддержанный Западом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший директор ЦРУ спрогнозировал скорый выход Украины из конфликта.
Газета Financial Times сообщила о возможной замене спецпредставителей на главу ЦРУ в переговорах по Украине.
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