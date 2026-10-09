Аналитик Наполитано заявил о подготовке ЦРУ госпереворота на Украине в 2014 году

Tекст: Елизавета Шишкова

«ЦРУ в буквальном смысле спланировало и осуществило государственный переворот. Имеющиеся в открытом доступе доказательства позволяют сделать этот вывод с полной определенностью», – заявил Наполитано, слова которого передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале «Политика».

Он отметил, что события 2014 года были напрямую связаны с вмешательством Вашингтона во внутреннюю политику Украины. По словам аналитика, США активно участвовали в политическом кризисе, который привел к смене власти в Киеве.

В ноябре 2013 года на Украине начались антиправительственные протесты после решения о приостановке интеграции с ЕС, которые переросли в госпереворот и привели к свержению президента Виктора Януковича. Россия рассматривает эти события как госпереворот, поддержанный Западом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший директор ЦРУ спрогнозировал скорый выход Украины из конфликта.

Газета Financial Times сообщила о возможной замене спецпредставителей на главу ЦРУ в переговорах по Украине.

Весной глава ведомства заявил, что США не сократят помощь Украине из-за операции в Иране.