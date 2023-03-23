Мишустин: Запад не брезговал никакими средствами против России

Запад не брезговал никакими средствами против России: была совершена диверсия на «Северном потоке», арестованы счета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2022 год.

Россию также отключили от системы международных расчетов и пытались заблокировать всю ее банковскую и экономическую деятельность.

Премьер обратил внимание на то, как долго на Западе твердили о неприкосновенности, святости частной собственности. Однако сейчас имущество и деньги россиян и российских компаний арестовывают лишь потому, что они из России, передает РИА «Новости».

Ранее Мишустин заявил, что экономика России в 2022 году выстояла и вернулась на траекторию роста.