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Калмыкия совместно с Белоруссией решила создать экспертную площадку по реализации проектов АПК
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Калмыкия совместно с Белоруссией намерена создать экспертную площадку по реализации проектов в агропромышленном комплексе, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.
В своем Telegram-канале он написал, что в Калмыкии ведется работа по внедрению передовых практик и принятию лучшего опыта. В новую совместную с Белоруссией экспертную площадку войдут ученые, эксперты, представители бизнеса и органов власти.
Хасиков отметил, что первое заседание пройдет уже в апреле. Также важный опыт АПК Калмыкии будет представлен в июне на летней международной выставке «Белагро» в Минске.
При этом глава Калмыкии заверил, в регионе будут подписаны соглашения с 15 вузами Белоруссии в области научного сотрудничества и культурной сферы.
Резюмируя, Хасиков выразил уверенность, что региону удастся выстроить с Белоруссией будут новые перспективные проекты, которые могут дать эффективный ответ на санкционные вызовы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил активизацию контактов с российским регионом и заявил о заинтересованности в контрактах между Белоруссией и Калмыкией.
Шойгу рассказал, чем закончится СВО
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.
Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».
Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.
Актер Збруев рассказал о своей пенсии
Российский актер театра и кино Александр Збруев заявил, что не знает размер своих пенсионных выплат.
Збруев сообщил, что размер пенсии, по его мнению, «очень-очень важен» для неработающих пенсионеров, поэтому они его знают точно.
«Я ведь работаю», – указал артист в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Актер добавил, что получает пенсию на банковскую карту, но точный размер выплат назвать не может.
Артист рассказал, что его пенсия отличается от суммы, получаемой другими актерами, так как ему полагается надбавка за статус народного артиста РСФСР.
Напомним, Збруева многие зрители помнят по фильмам «Все будет хорошо», «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс» и многим другим.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
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Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
В МИД сообщили о желании 16 стран присоединиться к БРИКС
Замглавы МИД России Рябков: Уже 16 стран захотели вступить в БРИКС
Число желающих присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) увеличивается каждый месяц, вступить туда хотят уже 16 стран, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.
На вопрос о том, сколько государств сейчас находятся в списке желающих присоединиться к БРИКС, Рябков ответил, что «цифры варьируются буквально каждый месяц», наиболее реалистичная цифра на сегодня – 16, передает ТАСС.
Ранее в МИД допустили возможность создания единой валюты стран БРИКС.
Российские войска блокировали Артемовск
Советник Пушилина: Артемовск практически блокирован
Артемовск практически блокирован, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, город практически блокирован, передает РИА «Новости».
Ранее Гагин рассказал, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
Профессор Карнеев объяснил свой обморок в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым»
Глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Карнеев объяснил свой обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев, который упал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», заявил, что «нехорошо себя почувствовал», но с темой обсуждения это не было связано.
Карнеев пояснил, что, почувствовав себя плохо, не стал покидать передачу, решив «дождаться перерыва». В результате, как заявил профессор, «буквально на две-три секунды потерял равновесие», пишет «Фонтанка».
«Врача срочно в студию! Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» – сказал Соловьев. Несколько участников передачи подбежали к упавшему Карнееву.
Позднее он заявил, что врача «позвали на всякий случай», тот решил, что «ничего страшного». Карнеев отметил, что, насколько может судить, не терял сознание, а просто упал.
В Telegram-канале Соловьева сообщается, что «обморок был кратковременным».
В передаче также участвовали член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский и зампредседателя Госдумы Александр Бабаков.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
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ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.
«Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.
«Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.
«Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.
«О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.
«Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».
Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
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Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Черноморский флот отбил атаку украинских БПЛА на Севастополь
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Надводные беспилотники были уничтожены утром в среду в Севастополе, боевые корабли не повреждены, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он пояснил, что в данный момент уничтожены три объекта, которые пытались проникнуть в бухту, однако «наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия».
Развожаев добавил, что по воздушной цели отработала система ПВО.
«Военные корабли не пострадали», – заключил губернатор.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны. По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.
В Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном
Минобороны Британии решило поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
По заявлению Голди, вместе с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2, Британия будет поставлять боеприпасы, в том числе содержащие обедненный уран бронебойные снаряды, которые обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, передает ТАСС.
Ранее эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь, теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине.
Пентагон отказался передавать Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Пентагон: США не передают Киеву боеприпасы с обедненным ураном
Власти США не предоставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном вслед за Великобританией, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
На вопрос о поставках США Киеву боеприпасов с обедненным ураном вслед за Великобританией Райдер ответил, что такого в планах нет.
«Насколько я знаю, нет. Мы – нет», – цитирует ТАСС представителя Пентагона.
Напомним, замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет реагировать соответствующим образом, если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном.
Протокол за дискредитацию ВС России составлен на актера Дмитрия Назарова
На актера театра и кино Дмитрия Назарова составили административный протокол за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.
Дата его рассмотрения пока не назначена. В суде подтвердили, что протокол составлен именно на артиста, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что народный артист России Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева уволены из МХТ имени Чехова. Сообщалось, что причиной стали не только публичные высказывания артиста по вопросу проведения Россией специальной военной операции на Украине, но и «его антироссийские настроения». При этом Назаров заявлял, что «ничего не знает» о своем увольнении.