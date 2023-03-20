Лукашенко сообщил о заинтересованности в долгосрочных контрактах между Белоруссией и Калмыкией

Лукашенко провел встречу с главой Калмыкии Хасиковым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым отметил активизацию контактов с этим российским регионом.

Лукашенко отметил, что с большим удовольствием встретил руководителя российского региона во Дворце Независимости, говорится на сайте главы Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на расстояние, отделяющее Белоруссию и Калмыкию, народы всегда были близкими по духу, совместной истории, воспитанию.

«Наши предки вместе защищали завоевания Октября, одержали Великую Победу в борьбе с фашизмом, поднимали из руин разрушенную страну, совершая трудовые подвиги. Мы воспитаны мирно созидать, а не ломать. Это нас объединяет, делает сильнее перед лицом всяких трудностей», – сказал он.

Что касается контактов с Калмыкией, то они, по словам Лукашенко, приобретают все более активный характер. Дополнительный импульс этому придал обмен визитами делегаций в сентябре 2022 года, проведенные встречи и переговоры.

«Для вашего региона у нас очень много продукции – от машиностроения до строительства, ІТ, фармацевтики и высокотехнологичного транспорта. В сегодняшних условиях по соотношению цена – качество это нормальный для нас с вами продукт. Наша продукция давно пользуется спросом во многих регионах России. Уверен, и вашим гражданам она хорошо знакома», – продолжил белорусский лидер.

Вместе с тем в понимании белорусской стороны назрела необходимость перехода от разовых торговых сделок к долгосрочным контрактам, создания ремонтной базы и складов запасных частей, укрепления производственной кооперации, подчеркнул Лукашенко.

Кроме поставок сельскохозяйственной, грузовой техники, пассажирского транспорта, Лукашенко посоветовал главе Калмыкии обратить внимание на опыт и наработки Белоруссии в агропромышленном комплексе, перерабатывающей промышленности.

Лукашенко подтвердил заинтересованность Белоруссии в организации рейса по маршруту Элиста – Минск силами российских авиаперевозчиков.

«Беларусь для нас и лично для меня – братская страна. Сегодня мы посетили площадь Победы, возложили венок и цветы к мемориалу, отдали дань памяти тем, кто, как вы это подчеркиваете, погиб за независимость нашей общей большой Родины, победив фашизм. На сегодняшний день мы видим, что новые ростки пытаются поднять голову. И здесь снова мы, объединившись, вместе, как единый кулак, победим эту напасть. В этом сомнения нет. Вам огромное спасибо за вашу принципиальную позицию и демонстрацию того духа, который вы и ваша команда излучаете. Для многих моих коллег и для многих россиян это действительно пример», – заявил в свою очередь Бату Хасиков.