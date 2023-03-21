СК возбудил дело против блогера Митрошиной об уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей

Следователи возбудили дело в отношении блогера Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По ее словам, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

По данным следствия, Митрошина с октября 2020 года по май 2022-го являлась ИП и применяла упрощенную систему налогообложения. Она получила доход от курсов по образованию в гораздо большем размере, чем допускает лимит. Тем не менее блогер не намеревалась переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные этим режимом НДС и НДФЛ и организовала поступление денег со своего расчетного счета на аффилированные и контролируемые ею ИП. В итоге, по данным следствия, таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов более чем на 120 млн рублей.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в настоящее время известно, что Митрошина находится за пределами России. Следствие устанавливает ее местонахождение.

Ранее суд в Москве запретил супругам Чекалиным пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками, использовать почту, телефон и другие средства связи.

Напомним, в начале марта блогеру Чекалиной (Лерчек) и ее мужу предъявили обвинение в неуплате налогов на 311 млн рублей.