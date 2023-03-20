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Медведев: Произошло обрушение системы международного права
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Система международного права доказала свою неэффективность, теперь ни одна страна в такие правовые органы не пойдет, все будут договариваться между собой, выразил мнение заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
В своем Telegram-канале он написал, что произошло окончательное обрушение системы международного права, добавив, что она и раньше не была эффективна.
«Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран», – отметил Медведев.
При этом зампред обозначил причины недоверия к таким организациям – несправедливость, основанная на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. Так, «никому не нужный МУС», в который не вступили крупнейшие государства, привлек к ответственности три десятка никому не известных лиц.
«Президент Судана плевал на эти обвинения и, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для «правосудия». Судить страну и ее лидеров можно в случаях, когда страна дико ослабела и решилась признать суд над собой и когда страна проиграла войну и капитулировала», – пояснил он.
По словам Медведева, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Более того, решение «судить» президента России Владимира Путина тоже пришло из-за «максимально жесткой вводной из США».
Зампред заверил, что последствия такого шага организации международного права будут чудовищными. В частности, это будет означать полную потерю доверия, так как это – крах основ, принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности.
«Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», – заверил он.
В заключение Медведев посоветовал судьям МУС «внимательно смотреть в небо», чтобы не попасть под ответ в виде точечного применения гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля.
«Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО», – резюмировал Медведев.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
Путин высказался о минировавших медприборы в Мариуполе украинских военных
Путин о минировавших медприборы в Мариуполе военных Украины: Нормальные люди так не делают
«Нормальные люди так не делали бы», заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали медицинские приборы в Мариуполе.
Вице-премьера Марат Хуснуллин рассказал президенту, что по его поручению еще после освобождения города приезжал в больницу, где на тот момент были расположены раненые и беженцы. По его словам, украинские войска тогда минировали трупы, чтобы их нельзя было убрать, заминированы были «все медицинские приборы и оборудование», передает РИА «Новости».
«Нормальные люди так не делали бы», – ответил Путин.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию и пообещал расширять новые жилые кварталы в городе.
Путин пообещал расширять новые жилые кварталы в Мариуполе
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В Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы, заявил президент России Владимир Путин.
Так он отреагировал на слова одной из жительниц города, которая назвала это место «маленьким кусочком рая». «Будем расширять это», – пообещал в ответ глава государства, передает ТАСС.
Путин, проехав на автомобиле вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным мимо вновь отстроенных жилых массивов, заглянул в один из дворов и там пообщался с жителями, которые уже успели получить здесь квартиры. Люди обступили президента и наперебой начали приветствовать его. «Мы по телевизору вас видели», – сказал один пожилой мужчина. «Ну, надо начинать знакомиться поближе», – под общий смех весело ответил ему Путин. «Даже не ожидал!», – сказал мужчина. «Такая работа», – ответил российский лидер.
«Вы здесь живете?» – спросил президент у собравшихся. Люди рассказали, что получили здесь квартиры. «Нравится?» – поинтересовался Путин. Люди затараторили: «нравится!», «комфортно», «современно». Одна из жительниц квартала со слезами на глазах благодарила президента за новое жилье. «Правда, спасибо вам за победу, – едва сдерживая эмоции, говорила она. – Дай вам Бог здоровья, счастья. Мы за вас молимся. Мы дождались!».
«Вот у меня первый этаж», – поспешил сообщить пожилой человек, с которым Путин только что познакомился. «У меня через пятнадцать дней после вашего дня рождения мое, тоже семьдесят, но остался без ничего», – сказал он. «Теперь есть все», – вставила одна из женщин. «Можете пройти, посмотреть, если есть желание, комнаты», – пригласил Путина его новый знакомый. Президент с удовольствием принял приглашение, заглянул на кухню, а в комнаты проходить не стал, «чтобы не беспокоить». «Вы извините, пожалуйста, что так вот неожиданно пришли», – немного смущенно проговорил он. «Рады видеть вас», – заверил хозяин квартиры.
На прощание Путин помахал жителям рукой, пожелав им всего хорошего.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию.
Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
Политолог Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
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Мариуполь является одним из самых успешных примеров восстановления города после тяжелейших боев. И визит президента внушает населению надежду на скорое возвращение полноценной мирной жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, где встретился с местными жителями и оценил восстановительные работы.
«Визит Владимира Путина окончательно расставил все точки над «i» в вопросе новых регионов России. Эта поездка еще раз показала, что возвращение территорий является закономерным действием. Теперь даже Западу очевидно, что никакого отката назад не будет», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Также важно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят в Мариуполе, в полной мере отражают отношение Москвы и лично Владимира Путина к людям. В целом можно сказать, что это один из самых успешных примеров восстановления городов после тяжелейшего периода разрушений и массовых жертв», – рассуждает собеседница.
«Мы видим, как буквально на глазах возрождается вся инфраструктура города – жилые дома, медицинские учреждения, дороги и промышленные объекты. Все это порождает у местного населения определенный оптимизм. И визит президента этому серьезно способствует», – полагает эксперт.
Политолог также отметила риски, с которыми был сопряжен визит Владимира Путина в Мариуполь. «Практически вся территория ДНР на сегодняшний день все еще находится под угрозой обстрелов со стороны ВСУ. И поездка вопреки опасности подчеркнула, что Донбасс – это Россия», – пояснила она.
«Примечательно, что президент приехал в Мариуполь после Крыма. Запад, несмотря на звучащие оттуда заявления, уже понял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст полуостров. И поездка в Донбасс как бы показывает, что между этими регионами можно ставить знак равенства», – заключила Шеслер.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь.
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В Китае опубликована статья Путина перед его встречей с Си Цзиньпином
Президент РФ Путин опубликовал в издании «Жэньминь жибао» статью перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Статья, опубликованная на сайте Кремля на русском языке, приурочена к началу визита председателя КНР Си Цзиньпина в РФ, который начнется 20 марта и завершится 22 марта.
В своей статье российский лидер отметил, что рад возможности со страниц одного из крупнейших и наиболее авторитетных мировых изданий обратиться к дружественному китайскому народу в преддверии государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин подчеркнул, что это значимое событие вновь подтверждает особый характер российско-китайского партнерства, которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.
Президент РФ обратил внимание, что с предстоящими переговорами в России связывают большие ожидания. «Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», – заявил российский лидер.
«Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», – отметил Путин в своей статье.
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Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно
Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно, но Украину готовили к войне
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Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры с Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что Россия исходила из того, что Москве удастся решить конфликт мирными средствами, и не стремилась к конфронтации, передает РИА «Новости».
«И все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан» – добавил российский лидер.
«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим – нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации», – подчеркнул Путин.
Глава государства также добавил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году.
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – сказал Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в вопросе сроков начала СВО сослагательное наклонение применять невозможно.
Ранее сообщалось, что Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
В ДНР назвали визит Путина в Мариуполь доказательством приверженности целям спецоперации
Депутат ДНР Бердичевский: Визит Путина в Мариуполь – поддержка людей и четкий сигнал Западу
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Несмотря на близость к линии боевого соприкосновения и колоссальные риски, президент Путин приехал в Мариуполь. Это серьезный знак для Зеленского и всего Запада, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее президент Владимир Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями и оценил работы по восстановлению города.
«Мариуполь фактически находится в 150 км от линии боевого соприкосновения. То есть опасность обстрелов со стороны ВСУ все еще сохраняется. И если бы визит Владимира Путина был анонсирован заранее, противник попытался бы его саботировать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но даже с учетом того, что поездка российского президента была неожиданной, риски сохранялись. И несмотря на это Путин проехался по городу на автомобиле, встретился и пообщался с местными жителями. Что, безусловно, вызвало настоящий вой в украинском сегменте соцсетей. Доходит до абсурда – уже пишут, что это якобы вовсе не Мариуполь, а совсем другой город», – иронично замечает собеседник.
«Сам визит крайне важен для населения, его значимость сложно переоценить. Глава государства продемонстрировал, что ему не безразлично, как там живут простые граждане, как налаживается мирная жизнь, в каких условиях сейчас они живут. Ну и, конечно, это станет четким сигналом как для Зеленского, так и для всего Запада», – полагает депутат.
«Еще в 2014 году Владимир Путин на одной из церковных служб сказал, что ставит свечи за защитников Новороссии. То есть уже тогда, судя по всему, было решено, что Россия намерена отстаивать интересы территорий. И вчерашняя поездка в Крым, а также сегодняшний визит в Мариуполь лишний раз подтверждают, что Россия не станет отступать от поставленных целей», – заключил Бердичевский.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
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Путин и Герасимов провели длительную беседу
Президент России Владимир Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что беседа состоялась после того, как прошло совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, передает «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря, в командном штабе СВО круглые сутки идет работа, президент присутствовал на одной из сессий с докладами по направлениям, а затем побеседовал с Герасимовым в кабинете, где была дана оценка ситуации.
Ранее сообщалось, что Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда других военачальников.
Путин приветствовал готовность Китая помочь в урегулировании кризиса на Украине
Путин: Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса
Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что в России признательны КНР за взвешенную линию в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин, приветствуют готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса.
«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены», – заявил российский лидер в своей статье.
Путин заявил, что Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. При этом он напомнил, что еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не Россией.
Президент РФ подчеркнул, что будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. «К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», – подчеркнул Путин.
Кремль: Поездка Путина в Мариуполь не была полностью спланирована
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что перемещения президента Владимира Путина по Мариуполю были частично спонтанными.
Так, по его словам, изначально в плане было только посещение жилого комплекса, при этом ни общение с гражданами, ни поход в гости не планировались, передает РИА «Новости».
Песков добавил, что спонтанно президент посмотрел и стелу – памятник героям Великой Отечественной войны, и парк, который выходит на яхт-клуб.
В воскресенье президент России посетил Мариуполь. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца».
Хуснуллин назвал сроки запуска больницы ФМБА в Мариуполе
Хуснуллин: Первую очередь больницы ФМБА в Мариуполе планируют запустить к концу года
Первая очередь комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе начнет работу к концу года, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, докладывая президенту России Владимиру Путину о ходе восстановления города.
По его словам, президент дал поручение строить ФМБА больницу, три месяца назад строительство началось, сейчас больница строится в круглосуточном режиме, готовы 33%, запустить учреждение планируется к концу года, передает ТАСС.
Хуснуллин уточнил, что всего планируется 300 койко-мест, в первой очереди – 60 коек. Также здесь будет расположена скорая помощь.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями.
Эксперт объяснила логику назначения Анохина врио губернатора Смоленской области
Политолог Федорова: Назначения Путина укладываются в логику кадровой политики последних лет
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За последние годы сложилась определенная логика назначения губернаторов. В частности, большинство из управленцев прошли «школу губернаторов», сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путина назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области.
«Губернаторские назначения последних лет четко укладываются в определенную логику. Во-первых, на эти должности попадают только те люди, которые обладают серьезными управленческими компетенциями. То есть они не просто обучились чему-то на практике, а прошли «школу губернаторов», – сказала политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.
«В таких управленцах можно быть уверенными, поскольку они настоящие профессионалы. И назначение Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области является отражением системного подхода в вопросе подготовки кадров», – рассуждает собеседница.
«Благодаря тому, что Анохин является выпускником «школы губернаторов», он однозначно сумеет справиться с поставленными в регионе задачами. Кроме того, чиновник принимал активное участие в процессе интеграции новых российских регионов», – продолжила эксперт.
«Очевидно, он хорошо себя там проявил. И сегодня это тот маркер, который стоит учитывать при назначении на руководящие посты. Работа над такими сверхответственными задачами является безусловным плюсом для управленца», – заключила Федорова.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что принята отставка губернатора Смоленской области Островского А. В. по собственному желанию.
Анохин Василий Николаевич назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области до вступления в должность лица, избранного губернатором региона. Отмечается, что настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
До этого Анохин занимал должность директора департамента регионального развития правительства РФ. Он также является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
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Путин объяснил рекордный урожай зерновых в России в 2022 году
Путин: Рекордный урожай России в 2022 году стал возможен благодаря усилиям предыдущих лет
Рекордный урожай зерновых в России в прошлом году стал возможен благодаря кропотливой работе и развитию технологий в предыдущие годы, отметил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин».
«Вот у нас сейчас, мы все знаем об этом, рекордный урожай в сельском хозяйстве зерновых, свыше 150 млн тонн, 155 [млн тонн] – вот [министр сельского хозяйства] Патрушев докладывал, Дмитрий Николаевич. 154 [млн тонн] уже насчитали», – передает ТАСС слова Путина. Он обратил внимание, что в 2014 году «ничего подобного не было».
«И это не только благодаря погодным условиям, это благодаря развитию технологий, развитию производства удобрений, внесения определенного объема удобрений в почву и т. д. Это результат кропотливой целенаправленной работы в течение многих лет. Но это один из принципиальных вопросов – обеспечить страну продовольствием», – подчеркнул президент.
Напомним, Россия собрала рекордный урожай зерна за всю современную историю: 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150.
Путин назвал Си Цзиньпина «добрым старым другом»
Президент РФ Путин в своей статье в китайском издании «Жэньминь жибао» назвал председателя КНР Си «добрым старым другом»
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Президент РФ Владимир Путин в своей статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь жибао», назвал председателя КНР Си Цзиньпина «добрым старым другом».
В своей статье, опубликованной на сайте Кремля на русском языке, российский лидер отметил, что предстоящие переговоры для него – это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у него сложились самые теплые отношения.
В статье Путин рассказал, что познакомился с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда тот приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. «Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует», – отметил российский лидер.
«Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи», – заявил президент РФ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином опубликовал в китайском издании «Жэньминь жибао» статью «Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее».
Путин даст поручения по результатам поездки в Мариуполь
Песков: Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя
Президент России Владимир Путин даст поручения решить проблемы, о которых ему рассказали жители Мариуполя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во время общения с президентом жители Мариуполя ставили вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформления российского гражданства и оформления российских паспортов, президент даст поручения разобраться с ситуацией, передает РИА «Новости».
Песков рассказал также, что поездка Путина на командный пункт специальной военной операции в Ростове-на-Дону заранее не готовилась, чтобы проверить работу пункта в обычном режиме.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца».