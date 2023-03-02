Россия сделала официальный запрос Сербии о поставках оружия Украине

Рогов: Жители Запорожья оказались в заложниках у украинской ПВО

В жилой дом в Запорожье прилетела ракета по вине некорректной работы украинской ПВО. Кроме того, силовики всеми способами запугивают население города, чтобы люди не высказывали свое недовольство действиями властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя обстановку в Запорожье.

«Сегодня ночью был зафиксирован обстрел военных объектов ВСУ в городе Запорожье. А объекты ПВО Украины находятся на достаточно большом отдалении от линии боевого соприкосновения – на севере города и острове Хортица. Руководству Украины абсолютно наплевать на то, что это создает большую угрозу мирным жителям», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Вообще, наш регион всегда был одним из изгоев в семье «мачехи Украины». И сегодня власти Украины не считают запорожцев своими. Жители города по сути стали заложниками, в том числе из-за некорректной работы ПВО по гражданским объектам», – отметил собеседник.

«Это уже далеко не первый случай, когда украинская ПВО, сбивая ракету с военной цели, отправляет ее в жилые дома. Кроме того, украинские власти еще и устраивали намеренные провокации, обстреливая мирные кварталы и выдавая это все за работу ВС РФ», – рассказал он.

«На самом же деле, когда российские ракеты не сбиваются ВСУ, то они поражают только военные объекты, отклонение от заданной цели может быть всего несколько метров. А когда в дело вступает украинская ПВО – ракеты прилетают по жилым домам», – добавил он.

«Сейчас украинские власти понимают, что Запорожье рано или поздно им придется оставить. И они начинают к этому готовиться, намеренно превращая его в руины, подвергая жителей страданиям», – акцентировал Рогов.

«В городе регулярно происходят облавы на местных жителей и репрессии. Отправить за решетку сейчас могут даже за лайк на пост в социальных сетях восьмилетней давности, не говоря уже о более свежих публикациях. Людей кошмарят для того, чтобы они боялись и не высказывали свое недовольство действующей украинской властью», – рассказал он.

«Мне известно уже больше двух десятков адресов, по которым СБУ проводили обыски и аресты простых людей. Силовики бездумно и абсолютно безнаказанно запугивают, терроризируют людей. Все это делается ради того, чтобы население не говорило о безобразиях и беззаконии, которые творятся в городе», – добавил собеседник.

«Конечно, из-за всего происходящего есть много желающих уехать из Запорожья в Россию, но прямого сообщения сейчас нет. Поэтому сделать это очень сложно и дорого. Люди добираются к нам и через Европу, и даже через Турцию и Эмираты», – отметил Рогов.

«Есть частные перевозчики, которые из Запорожья везут в Мелитополь или Васильевку. Расценки на такие услуги начинаются от 500 долларов с человека. А стоимость выезда тех, кто под мобилизацией, составляет до 10 тыс. долларов. Это просто немыслимые деньги для простых людей», – заключил он.

Минувшей ночью ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек, сообщил на канале «Соловьев Live» Рогов.

По его словам, инцидент произошел, когда российские военные «отрабатывали» по военным объектам ВСУ, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку. В данный момент разбирают завалы. Рогов добавил, что, охраняя военные объекты, киевский режим сбивает ракеты над жилыми домами, не жалея запорожцев.

По его информации, спасатели извлекли из-под завалов тела трех погибших, еще три человека попали в больницу с травмами. Спасти удалось 11 человек, среди которых одна беременная женщина, 17 человек эвакуировали. Рогов отметил, что в доме обрушились три этажа, разрушены примерно десять квартир.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД