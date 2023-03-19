В Брянской области решили дополнительно построить еще блокпостов

В Брянской области решили дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях

В Брянской области на приграничных территориях построят еще 17 блокпостов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В воскресенье Богомаз посетил несколько блокпостов, которые уже построены. В ближайшее время служить на этих пунктах заступят сотрудники МВД и Росгвардии, сообщает РИА «Новости».

Власти региона сообщают: эти меры нужны для того, чтобы жители и приграничных территорий и всей области чувствовали себя более защищенными.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области завершено формирование засечной черты на границе.