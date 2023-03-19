Редчайшая лучистая черепаха впервые вылупилась в Московском зоопарке

Редчайшая лучистая черепаха впервые вылупилась в террариуме Московского зоопарка

Редчайшая лучистая черепаха впервые появилась на свет в террариуме Московского зоопарка, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы, говорится, что в террариуме Московского зоопарка впервые появилась на свет лучистая черепаха. Этот редчайший вид находится на грани полного исчезновения, передает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники зоопарка обнаружили черепашку в инкубаторе при плановом ежедневном осмотре яиц. Она выбралась из скорлупы самостоятельно, без помощи зоологов и ветеринаров, говорится в материале.

Отмечается, что при появлении на свет детеныш весил 29 граммов, а длина его панциря составляла 5 см. В настоящее время вес животного увеличился до 50 граммов. Пол черепахи можно будет определить лишь через несколько лет, уточнили в пресс-службе.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в Московском зоопарке живут пять взрослых лучистых черепах. По ее словам, они три года старались добиться размножения, за это время было получено четыре кладки яиц, но только из последней появился малыш.

«Для повышения шансов на успех сотрудники на лето выносили черепах на солнце, в уличные вольеры, а осенью отправляли в небольшую спячку. Обязательно было содержание группой, чтобы самцы могли устраивать турниры за самку, что стимулирует размножение», – привели в тексте слова Акуловой.

Поясняется, что лучистые черепахи находятся на грани полного исчезновения из-за сокращения кормовой базы, территории, пригодной для жизни, а также браконьерства и продажи в качестве домашних питомцев. Вид занесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).