Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС.

Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих.