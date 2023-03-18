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Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных
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Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами оперативно-тактической авиации на Красно-Лиманском направлении группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки на этом направлении потери противника составили свыше 100 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены до 120 военнослужащих, две бронемашины, две боевые машины РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром, Новомихайловкой ДНР, Ореховым и Левадным Запорожской области.
Потери противника за минувшие сутки на этих направлениях составили до 50 военнослужащих и два пикапа, сообщил Конашенков.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 25 военнослужащих, а также две гаубицы Д-30.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 89 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, отчитались в Минобороны.
Возле Тоненького ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки перехвачены 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган».
Уничтожены девять украинских беспилотников в районах пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Червонопоповка, Рубежное ЛНР, Владимировка, Старомайорское, Егоровка и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Названы причины появления в воде Николаева «яда замедленного действия»
Водоочистная система Николаева оказалась в катастрофическом состоянии
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На замену водопроводных труб в Николаеве нужны миллиарды гривен, потому что закачка соленой воды из лиманов погубила систему водоснабжения города, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. О том, что вода в городе стала «ядом замедленного действия», заявила бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова.
«Причины проблем с водоснабжением Николаева заключаются в повреждении водопроводных труб в апреле 2022 года. Инфраструктура пострадала после обстрелов Херсона вооруженными силами Украины (ВСУ) со стороны Николаева. В результате был поврежден водовод из Днепра, и город остался без питьевой воды. После этого было принято ошибочное решение снабжать Николаев фактически соленой водой из лимана», – говорит Лариса Шеслер, экс-депутат Николаевского облсовета, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).
Водозабор нужно было наладить из реки Южный Буг в десяти километрах вверх по течению, тогда в трубы поступала бы пресная вода. «На протяжении последних месяцев власти Николаева закачивают в водопроводную сеть соленую воду, которая разрушает не только сами трубы, но и очистные сооружения, не рассчитанные на подобную фильтрацию. Соли фактически погубили канализационные фильтры. Все это привело к тому, что вода в городе непригодна для использования из-за высокого содержания солей и металлов. Даже если подать чистую воду в трубы, на выходе она будет ржавой и опасной для здоровья», – отмечает собеседница.
Для решения проблемы необходимо заменить сотни километров труб на территории Николаева. На это потребуется около трех млрд гривен (более 81 млн долларов). «Пока средств хватает на то, чтобы латать отдельные участки трубопровода, но радикального решения проблемы нет, никто не собирается вкладывать такие деньги. Власть устраивает нынешнее положение дел. В результате сотни тысяч людей остаются без нормальной питьевой воды», – подчеркнула Шеслер.
О проблемах с водоснабжением Николаева хорошо известно. Но в последнее время появляется все больше жалоб на качество воды, потому что оно постоянно ухудшается. Как пишет в соцсетях бывшая заведующая Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова, из труб течет «яд замедленного действия». По ее словам, вода гоняется «по кругу», но из-за плохой очистки «вполне вероятно, мы потребляем сливные фекальные отстойники».
Она также пишет, что обращаться к главе города Александру Сенкевичу бессмысленно, потому что ему «невыгодно налаживать нормальное водоснабжение», а ее попытки обратить внимание главы Николаевской области Виталия Кима на эту проблему пока безуспешны.
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В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Вассерман объяснил несуразность рассказа жены Зеленского про сбитый консервной банкой дрон
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Если изучить особенности поведения беспилотников, то становится очевидно, что ни один дрон сбить банкой с помидорами с балкона невозможно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя интервью Елены Зеленской американскому телевидению, в ходе которого она поделилась рассказом о «героической» киевлянке.
В эфире американского телеканала MSNBC жена украинского президента Елена Зеленская рассказала историю о киевлянке, которая со своего балкона увидела российский дрон, после чего сразу же схватила банку с помидорами и «убила» ею аппарат. В Сети высказывание первой леди Украины высмеяли.
«Этому анекдоту уже больше полугода. Судя по тому, что его повторяют, есть люди, которые его не слышали. Теоретически, конечно, можно попасть банкой в какую-нибудь летающую мелочь, находящуюся в нескольких метрах. Но какой смысл вести беспилотник в нескольких метрах от жилого дома, так до сих пор никто не смог объяснить», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что беспилотники есть двух видов: камикадзе и наблюдатели. Камикадзе – беспилотник, содержащий собственный боевой заряд. Его нацеливают на нечто важное, и когда он приближается к цели, то взрывается. Депутат отмечает, что скорость камикадзе очень высокая, чтобы его было непросто сбить. Естественно, схватить банку с помидорами и попасть в такой дрон однозначно невозможно – попросту на все не хватит времени.
Дроны-наблюдатели, продолжает собеседник, держатся на достаточной высоте, чтобы в их поле зрения попадало как можно больше, и они таким образом могли эффективно отслеживать обстановку. Такой аппарат, как правило, держится поодаль от жилых объектов. Банку с помидорами на таком расстоянии с балкона просто не добросить.
«Именно эти общеизвестные любому интересующемуся военным делом особенности поведения беспилотников и привели к тому, что над этой историей хохотали все сколько-нибудь грамотные люди, еще когда ее в первый раз огласили», – заключил Вассерман.
Отметим, что историю о киевлянке, которая героически уничтожила российский дрон банкой с помидорами, изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
В Сети высмеяли жену Зеленского за рассказ о сбившей дрон банкой с помидорами киевлянке
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В Сети высмеяли жену украинского президента Елену Зеленскую, которая в эфире MSNBC рассказала о киевлянке, сбившей российский дрон банкой с помидорами.
«Самоотверженная» украинская женщина «сбила российский беспилотник, метнув в него банку с помидорами». Об этом жена Зеленского поведала в одном из новостных шоу в эфире MSNBC: «Женщина с балкона увидела дрон, схватила банку с помидорами, стоящую на балконе, и убила этой банкой этот дрон».
Между тем пользователи соцсетей на Западе высмеяли Зеленскую.
«Жена комика. Похоже, она подхватила все его заезженные шутки», – написал один из подписчиков, передает RT.
«Если бы кто-то придумал что-то подобное раньше, его бы засмеяли в интернете. Они бы еще наградили этого помидорного воина за невероятную самоотверженность», – считает другой пользователь.
Еще один подписчик соцсетей предложил отправлять на Украину банку помидоров или соленых огурцов вместо оружия. «По крайней мере, их тоже можно есть», – заключил читатель.
Историю о «героической» украинке изначально придумала глава Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, тогда Киев долго не мог определиться, что было в банке – огурцы или помидоры.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
Кадыров объявил вознаграждение за ликвидацию сжегшего Коран украинского военного
Глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
«Когда бы это ни произошло – сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объеме», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
Дрон-камикадзе «Привет-82» собрались отправить в зону СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» начнет работу в зоне спецоперации в апреле 2023 года
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Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенный для применения добровольческими объединениями, приступит к работе к зоне проведения специальной военной операции в апреле 2023 года, сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око».
Волонтерское КБ, учрежденное энтузиастами, специализируется на создании сверхдешевых многофункциональных беспилотных летательных аппаратов. В организации сообщили, что к настоящему времени создано 33 серийных образца дрона-камикадзе «Привет-82». КБ, по словам представителя, собирает заявки и готовит к отгрузке несколько партий, приобретенных для тестирования в зоне СВО, передает ТАСС.
Приблизительная стоимость одного дрона «Привет-82» составляет 110 тыс. рублей.
В бюро уточнили, что «Око» – это молодое конструкторское бюро, у него нет лицензии и в гособоронзаказе оно не участвует. Представитель организации сообщил, что как гражданское конструкторское бюро «Око» не может создавать вооружения, поэтому КБ делает носитель, а боевую часть устанавливают конкретные боевые подразделения.
«Привет-82» может применяться в контрбатарейной борьбе. Дальность полета дрона – до 30 км, скорость полета – до 140 км/ч. Полезная нагрузка – до 5,5 кг. Дрон, как отметили в КБ «Око», может использоваться при штурме укрепрайонов, а также есть «большой запрос на использование дрона в качестве охотника на бронетехнику», но перед этим необходимо провести ряд испытаний.
Беспилотные летательные аппараты активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Так, в середине марта вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
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После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Эксперт: США на рынке ядерного топлива уготовили Украине роль Намибии
Эксперт Анпилогов: Украина собралась производить ядерный контрафакт
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Либо Украина начнет продавать добытый уран по себестоимости, как это делает Намибия, либо она начнет торговать контрафактной продукцией сомнительного качества в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя желание украинского Минэнерго изготавливать и экспортировать ядерное топливо при поддержке компании Westinghouse.
«И у США, и у Украины отсутствует один из основных элементов производства современного ядерного топлива – системы разделения изотопа. Ведь недостаточно просто добыть уран», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Еще необходимо создать трубы для размещения тепловыделяющих элементов. Это маленькие таблетки, содержащие обогащенный уран по изотопу «Уран-235». Для обогащения сырья используются газовые центрифуги, и этими мощностями в основном располагает Россия. То есть вся Украина, Европа и США де-факто держатся за счет российского оборудования», – объясняет собеседник.
«Сейчас Киев, судя по всему, планирует производить детали тепловыделяющих сборок самостоятельно, но непосредственно сам «Уран-235» придется покупать в России посредством каких-либо схем. Роль Украины в лучшем случае ограничится добычей природного урана на территории Кировоградской области или города Желтые Воды», – полагает эксперт.
«Примечательно, что Украина фактически ничем не будет отличаться, например, от африканской Намибии, которая добывает уран и продает его по себестоимости. Именно эта ниша уготована Украине, ведь Westinghouse – коммерческая компания, которая не заинтересована в том, чтобы делиться сверхприбылью», – акцентирует Анпилогов.
«Собственно, Westinghouse больше всех заинтересован в этом амбициозном проекте. Рынок советских реакторов в Европе достаточно большой. Наши технологии стоят на АЭС таких стран, как Венгрия, Болгария, Чехия и Финляндия», – добавил собеседник.
«Забавно, что Украина собирается в перспективе производить сборку для реакторов ВВЭР-440. Но разрешения на это от Ростатома у них нет. Так что максимум, который в итоге будет предлагать Киев, – контрафактная продукция сомнительного качества. Проявить она себя сможет примерно так же, как и сборки компании Westinghouse, которые апробировались на украинских предприятиях», – считает эксперт.
«Зачастую тесты оборудования приводили к критическим остановкам мощностей и крупным авариям. И если Украина начнет производить такие сборки, а затем они будут сбоить, то Росатом уже не будет нести за это ответственности. Россия может просто отозвать гарантию с реакторов, которые будут использовать соответствующую продукцию», – заключил Анпилогов
В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.
Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США и компанией Westinghouse также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.
Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.
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Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
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Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Глава ДНР Пушилин: Силы России продвигаются вглубь промзоны Артемовска
Российские силы закрепились в зданиях завода «Востокмаш» и сейчас продвигаются вглубь промзоны в Артемовске (украинское название – Бахмут), заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Первого канала».
Также он добавил, что пресечены попытки вывода нескольких взводов вооруженных сил Украины (ВСУ) из города, ситуация планомерно продвигается к полному освобождению Артемовска, передает ТАСС.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Изменены правила прекращения гражданства Украины
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ
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Президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
По закону, россияне, имеющие гражданство Украины и пожелавшие из него выйти будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале «Госуслуги».
При этом от россиянина со дня подачи заявления требуется воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель – гражданином Украины.
Возможность повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возникает только через десять лет.
Заявление за ребенка младше 14 лет смогут подавать родители или опекуны.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
Украинская «Старлинк» выиграла суд против SpaceX
«Страна.ua»: «Старлинк» выиграла суд против SpaceX, требовавшей отказаться от названия
Украинская «Старлинк» выиграла суд против компании Илон Маска SpaceX, которая требовала от компании отказаться от названия фирмы, пишут украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна.ua», Киевский хозяйственный суд в начале марта принял решение об отказе SpaceX в удовлетворении иска о досрочном прекращении регистрации украинской компании – тезки американского Starlink.
Напомним, в ноябре SpaceX обратилась в суд с требованием о досрочном прекращении регистрации торговой марки, чье название совпадает с названием Starlink – дочерней компании SpaceX. Тогда сообщалось, что Старлинк был зарегистрирован еще в 2011 году, а заявку на регистрацию оформили годом ранее.