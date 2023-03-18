Российские войска за сутки уничтожили более 350 украинских военных

Огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической авиации на Красно-Лиманском направлении группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ недалеко от пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За последние сутки на этом направлении потери противника составили свыше 100 военнослужащих, две бронtмашины, самоходная гаубица «Гвоздика».

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены до 120 военнослужащих, две бронемашины, две боевые машины РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром, Новомихайловкой ДНР, Ореховым и Левадным Запорожской области.

Потери противника за минувшие сутки на этих направлениях составили до 50 военнослужащих и два пикапа, сообщил Конашенков.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 25 военнослужащих, а также две гаубицы Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 89 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, отчитались в Минобороны.

Возле Тоненького ДНР поражен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. Средствами ПВО за сутки перехвачены 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган».

Уничтожены девять украинских беспилотников в районах пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Червонопоповка, Рубежное ЛНР, Владимировка, Старомайорское, Егоровка и Валерьяновка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.