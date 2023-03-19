Рогов рассказал о кишащем наемниками Запорожье

Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении

Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях

Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.

Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.

Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.

Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.

На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».

Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».

Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.