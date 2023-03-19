Рогов рассказал о кишащем наемниками Запорожье

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19 марта, воскресенье | Последнее обновление — 09:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин осмотрел филармонию в Мариуполе
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Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме.
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Важность предстоящей встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина сложно переоценить. Стороны могут поговорить о двусторонних экономических отношениях, о сотрудничестве на Ближнем Востоке. Однако именно на Украине сейчас решается судьба всего.
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17 марта 1611 года было Вербное воскресенье. Москва подходила к этому празднику не в лучшем состоянии – в городе властвовали поляки. На праздник в столицу тянулись люди. Скрываясь в толпе, в город проникали и лидеры Первого ополчения. Настало время свергнуть власть чужеземцев.
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Рогов рассказал о кишащем наемниками Запорожье
Рогов: Город Запорожье «кишит» украинскими военными и иностранными наемниками
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Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризованных городов, который «буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками», а объекты гражданской инфраструктуры используются в качестве военных объектов, передает «Интерфакс».
По его словам, украинские военные используют для размещения заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
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Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
The Guardian: США возобновили депортацию россиян
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после приостановки
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще двум россиянам, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
ВС России нашли метод борьбы с бесшумными минометами ВСУ
Представитель ЛНР Марочко: Российские военные нашли способ противостоять польским бесшумным минометам
Российские военные нашли методы воздействия на украинские подразделения, использующие бесшумные минометы на Купянском направлении, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что на Купянском направлении активизировались небольшие группы ВСУ, которые постоянно перемещаются и ведут огонь из бесшумных минометов польского производства, передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, что российские военные нашли способ им противостять и уничтожили одну из таких групп.
Ранее Марочко заявил, что украинские силовики минируют Купянское направление зарядами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки.
Российская артиллерия потопила баржу с украинскими десантниками на Каховском водохранилище
Врио главы Херсонской области Сальдо: Российские артиллеристы потопили баржу с десантом ВСУ
Российские артиллеристы пресекли попытку ВСУ пересечь Каховское водохранилище и высадить десант на левобережье Днепра, противник потерял десятки человек, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно.
По его словам, случай на Каховском водохранилище по числу потерь еще более провальный и безуспешный, чем обычно.
Ранее Сальдо заявил, что вооруженные силы Украины не располагают достаточным количеством ресурсов для полномасштабного наступления на левобережье Днепра в Херсонской области.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
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