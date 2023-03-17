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«Единый заказчик в сфере строительства» восстановил в Северодонецке в ЛНР 150 зданий
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«Единый заказчик в сфере строительства» восстановил в Северодонецке в ЛНР 150 зданий, отремонтированные квартиры ждут 35 тыс. жильцов.
По словам заместителя руководителя дирекции по развитию территорий публично-правовой компании (ППК) «Единый заказчик в сфере строительства» Максима Прилипкина, в Северодонецке примерно 850 жилых домов. Компания запланировала восстановить 150 зданий, из них – 137 объекты жилого фонда, 13 – соцкультбыта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Все объекты заказчика были подключены к системам жизнеобеспечения: полностью заменены внутренние инженерные коммуникации, отремонтированы тепловые контуры – заменены кровельные конструкции, окна, двери.
По словам Прилипкина, в ходе второго этапа восстановления специалистами, помимо новых объектов, будут ремонтироваться поврежденные элементы фасадов зданий, балконы – городе нет ни одной целой кровли, крыши и стены домов сильно посечены и разрушены, системы отопления также повреждены.
Максим Прилипкин отметил, что главной мотивацией для успешной и активной работы стали возвращающиеся в родной город жители города. Их количество уже стремительно увеличилось – с 10 до 20 тысяч. Отремонтированные квартиры ждут 35 тыс. жильцов.
Минобороны показало первые кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры применения бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО
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Разведывательная группа ВДВ обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с помощью беспилотной авиации, по нему был нанесен огневой удар при помощи многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ», сообщили в Министерстве обороны.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО. После того, как разведгруппа выявила опорный пункт ВСУ, для его захвата выдвинулся штурмовой отряд ульяновских десантников на многоцелевых бронеавтомобилях «Тайфун-ВДВ».
Подойдя на минимально близкое расстояние к позициям ВСУ, десантники огнем из 30-мм автоматической пушки подавили огневые точки украинских формирований. На видео также показано, как из бронеавтомобиля десантируется отряд пехоты и продолжает вести огонь по противнику.
«Тайфун-ВДВ» оснащен двигателем КамАЗ-650.10-350 мощностью 350 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Бронемашина способна развивать скорость до 100 километров в час, запас хода – 1,2 тыс. километров.
«Тайфуны» для ВДВ вооружены дистанционно-управляемым модулем с 30-миллиметровой пушкой – орудие способно поражать цели на дальностях, которые для оружия такого калибра ранее были недостижимы, причем стрельба может вестись в движении в любое время суток и в сложных погодных условиях.
США выступили против прекращения огня на Украине
Власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон испытывает обеспокоенность односторонними предложениями Пекина, отражающими лишь точку зрения России, передает ТАСС слова представителя Белого дома.
«Прекращение огня сейчас, на наш взгляд, представляет собой еще одно нарушение Устава ООН», – сказал Кирби.
Он добавил, что 12 пунктов Китая по решению кризиса на Украине звучат «достаточно резонно», но по сути «ратифицируют завоевания России».
Напомним, 24 февраля МИД Китая опубликовало план мирного урегулирования украинского кризиса.
Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
Российские войска за сутки уничтожили 520 украинских военных
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Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника у Гряниковки, Котляровки, Берестового Харьковской области, а также Новоселовского и Розовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 50 военнослужащих и американская артиллерийская система М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника возле пунктов Червоная Диброва, Невское, ЛНР, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР).
За последние сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, две машины пехоты, две бронемашины, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожены около 275 военнослужащих, два танка, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Ураган», гаубица Д-20, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская самоходная артустановка М109 Paladin, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром, Павловкой ДНР, Новоданиловкой и Щербаками Запорожской области.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 60 военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20 и одна американская артиллерийская система М777, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки ликвидированы более 35 военнослужащих, танк, две боевые машины РСЗО «Град» и гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 186 районах.
Возле Камышевка ДНР поражен пункт управления 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Недалеко от Ясенового ДНР уничтожен украинский ЗРК «С-300», отчитались в Минобороны.
ВСУ оборудовали ложные позиции на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики в ЛНР обнаружили ложные позиции ВСУ на Сватовско-Кременском направлении
Российские разведчики обнаружили оборудованные ложные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сватовско-Кременском участке фронта, там установлены макеты бронетехники и артиллерии, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, ВСУ решили обмануть российских военных и оборудовали ложные позиции, проводят инженерные мероприятия по их маскировке, а также устанавливают там макеты бронетехники и артиллерии, передает ТАСС.
Кроме того, украинские войска установили металлические уголковые отражатели для имитации и скрытия от наземной радиолокационной разведки мест сосредоточения.
Ранее Марочко сообщил, что ВСУ обстреляли Сватово в ЛНР реактивными снарядами для постановки мин.
Требование Запада показать победу ВСУ в Запорожской области вызвало у Зеленского истерику
Рогов: У Зеленского случилась истерика из-за требований Запада победить в Запорожской области
Отсутствие победы ВСУ, как того требуют США, на линии боевого соприкосновения в Запорожской области вызвало у президента Украины Владимира Зеленского истерику, заявил в эфире «Соловьев Live» председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Запад требует от Зеленского победы, а ее отсутствие на линии боевого соприкосновения вызвало истерику у украинского президента, передает радио «Sputnik».
Он отметил, что сейчас обстановка на фронте «стабильно напряженная», находится под контролем ВС РФ. Рогов обратил внимание, что нацисты все равно пойдут в наступление на Запорожском направлении, поскольку ВСУ стягивают туда резервы и экономят снаряды РСЗО HIMARS.
Ранее Рогов сказал газете ВЗГЛЯД, что, вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак в Запорожской области.
Он отметил, что украинские боевики активизировались на запорожском участке линии фронта.
Напомним, ВС России отбили атаку украинских войск в Пологовском районе Запорожской области.
Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границы американским беспилотником MQ-9 летчиков Су-27
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Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.
Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Границы района, установленного в целях проведения специальной военной операции, были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.
Ранее CNN сообщил, что Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря.
Напомним, Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.
Эксперт объяснил поддержку Асадом исторической принадлежности России новых регионов
Политолог Ткаченко: Заговорив об исторической принадлежности новых регионов России, Асад укрепил партнерство с Москвой
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Президент Сирии полностью разделяет нарратив Москвы и по поводу СВО, и в плане исторических регионов. Тем самым он создает прочный фундамент для развития партнерских отношений в будущем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом.
«Для Сирии Россия является одним из важнейших партнеров и союзников. Именно поэтому Асад использует риторику, полностью отвечающую интересам Москвы. Заявления сирийского президента позволяют нам считать, что между Москвой и Дамаском планируется устойчивое и долгосрочное сотрудничество», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Асад демонстрирует уважение к Конституции РФ, согласно которой новые регионы, расположенные на наших исторических территориях, являются неотъемлемой частью государства. Более того, он намеренно акцентирует внимание на том, что разделяет мировоззрение Москвы по данному вопросу. Президент Асад открыто говорит, что четыре региона формировались русскими людьми», – подчеркивает эксперт.
«Это хороший и продуманный шаг со стороны Сирии. В этом контексте стоит рассматривать и инициативу Асада по увеличению военного присутствия РФ в Сирии. Все прекрасно понимают, что в настоящий момент перед Москвой стоят более важные военные задачи. Тем не менее о будущем думать надо уже сейчас», – считает собеседник.
«Не исключаю, что со временем мы исполним просьбу Асада. Ресурсы для этого имеются, а текущая встреча двух лидеров внесла ясность в то, что российско-сирийские отношения базируются на надежном фундаменте. Главное – это общее понимание необходимости развития сотрудничества», – резюмирует Ткаченко.
Переговоры Владимира Путина и Башара Асада состоялись в среду в Кремле. На них лидер Сирии подтвердил свое решение о поддержке военной спецоперации России «против неонацистов и старых нацистов». «Наша позиция исходит из того, что мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к какому-то большому грохоту», – приводятся его слова на сайте президента России.
Башар Асад также признал новые границы РФ, отметив глубокие корни решения о присоединении регионов. «Это российские территории, и даже если бы не случилось конфликта, это исторически российские территории», – заявил сирийский лидер в интервью РИА «Новости».
Нынешние события в мире Асад описал как третью мировую войну, которую руками Владимира Зеленского через армию нацистов развязал Запад. Он также указал, что сегодняшние террористы – это армии, действующие от лица Запада в Сирии и других регионах.
Кроме того, Асад сообщил, что желание РФ увеличить количество военных баз в Сирии будет только приветствоваться, а российское присутствие в стране не должно быть временным. Он также анонсировал подписание соглашения об экономическом сотрудничестве с Москвой, которое будет включать реализацию ряда стратегически важных проектов.
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Путин поручил обеспечить участников СВО двухнедельным отпуском раз в полгода
Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить участникам специальной военной операции (СВО) отпуск не менее 14 дней раз в полгода.
Поручение дано по итогам реализации послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС.
Из документа следует, что работники Минобороны, Росгвардии, МЧС, ФСБ, ФСО, МВД должны быть обеспечены отпуском продолжительностью не менее 14 суток и не реже одного раза в полгода, если они участвуют в специальной военной операции.
Отмечается, что поручение должно быть выполнено к 15 апреля 2023 года.
Ранее рабочая группа по вопросам СВО рассказала о своей программе организации отпусков участников спецоперации в Костромской области.
Мобилизованные артиллеристы спасли два взвода пехоты ВС России
Мобилизованные артиллеристы огнем из орудий «Гиацинт-Б» спасли два взвода пехоты ВС России
Мобилизованные артиллеристы в ходе СВО спасли два взвода пехотинцев, прикрыв их огнем из 152-миллиметровых буксируемых пушек «Гиацинт-Б», сообщает Минобороны.
Как рассказал заряжающий орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа с позывным «Черемуха», работа проводилась по живой силе и укреплениям ВСУ. Весь расчет состоит из мобилизованных, все выучились, сражаются. Поддержали артиллерийским огнем российских военных на прошлой позиции, передает РИА «Новости».
В Telegram-канале военного ведомства опубликовано видео работы «Гиацинта-Б».
Он добавил, что расчеты орудий работают в тесной координации с дивизионной разведкой.
«Разведка работает: видит либо вживую, либо с коптера, с «птички». После того, как пришли подтвержденные цели, мы уничтожили танк, два минометных расчета и около 15 человек», – объяснил «Черемуха».
По его словам, у мобилизованных артиллеристов боевое настроение, ребята готовы наступать.
Накануне авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ЛНР.
Американский полковник рассказал о подготовке ВСУ для удара по России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США восемь лет готовили ВСУ для ударов по России
Вашингтон восемь лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России, которую ошибочно считал «хорошо вооруженной бензоколонкой» и не задумывался о последствиях, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Американский военный признался, что было принято решение построить ВСУ для нанесения удара по России, для чего было потрачено восемь лет. При этом в США не задумывались о последствиях, передает Ura.ru.
Макгрегор отметил, что США ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой», но оказалось с точностью до наоборот. Москва оказалась сильным противником с передовыми системами противовоздушной обороны, и времена безнаказанных полетов американских ВВС закончились.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим.
ВСУ развернули под Артемовском мобильный крематорий
Марочко: ВСУ развернули в лесу под Артемовском мобильный крематорий
Киев развернул мобильный крематорий в лесу в районе села Миньковка северо-западнее Артемовска (украинское название – Бахмут) на удалении от основных дорог в ДНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко заявил, что в населенном пункте Миньковка северо-западнее Артемовска замечена работа мобильного крематория, который развернули на удалении от дорог в лесу, передает РИА «Новости».
По его словам, тела подвозят туда как на грузовом транспорте, так и на пикапах.
Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске.
Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что семьям, родным, близким и сослуживцам военнослужащих ВСУ не сообщают о потерях, их записывают без вести пропавшими, чтобы не платить компенсации за погибших.
Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ЛНР
Минобороны: Авиация ВКС России сбила украинский МиГ-29 в ЛНР
Истребительной авиацией ВКС России в районе Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР) сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Возле поселка Нововодяное ЛНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, средства ПВО за сутки перехватили восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также одну противорадиолокационную ракету HARM, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, уничтожены девять украинских БПЛА возле Ивановки в Харьковской области, поселков Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Григоровка ДНР, Кременная ЛНР, Малая Кардашинка, Алешки Херсонской области.
Всего с начала СВО уничтожены: 402 самолета, 221 вертолет, 3434 беспилотника, 414 ЗРК, 8316 танков и других бронемашин, 1062 боевые машины РСЗО, 4372 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8959 единиц спецтехники.
Ранее истребители ВКС России сбили самолет МиГ-29 военно-воздушных сил Украины в Красноармейске в ДНР.
В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине
Сенатор Климов назвал циничным ответ Вашингтона о невозможности прекращения огня на Украине
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США выступили против прекращения огня на Украине, цинично прикрывшись Уставом ООН, который они извратили. Вашингтону нужен кровавый конфликт для продления их глобального доминирования, заявил сенатор Алексей Климов.
Климов отметил в своем Telegram-канале, что по решению Вашингтона именно Зеленский издал в 2022 году указ, запрещающий украинской стороне переговоры с Москвой. Сенатор назвал циничным ответ от США о невозможности прекращения огня, по их мнению, это повлечет за собой еще одно нарушение Устава ООН.
Климов напомнил первые слова «извращаемого США основополагающего документа международного права»: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности…»
«Впрочем, заокеанской империи лжи факты не нужны, а чужая кровь (в данном случае европейская) необходима лишь для продления глобального доминирования», – отметил сенатор.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.