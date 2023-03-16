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Польские спецслужбы задержали девять иностранцев за шпионаж в пользу России
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Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании девяти иностранцев, которых обвинили в шпионаже в пользу России, заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
По его словам, задержанные якобы проводили разведку против Польши и готовили акты диверсии по заказу российской разведки, передает ТАСС.
Шестерых человек уже арестовали, прокуратура предъявила обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе, сообщил министр. В отношении еще троих проводятся мероприятия в прокуратуре, добавил он.
Каминьский заявил, что группа проводила мониторинг железнодорожных трасс. В их задачи входило документировать транспорт с вооружением для Украины, рассказал глава ведомства.
«Сотрудники АВБ изъяли камеры, электронное оборудование и датчики GPS, которые устанавливались на грузах с помощью для Украины», – заявил Каминьский.
Также группе иностранцев вменяют пропагандистскую деятельность «с целью дестабилизировать польско-украинские отношения».
В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.
В Финляндии удивились требованию Украины отдать курсировавшие в Россию поезда Allegro
Demokraatti: Украина попросила Финляндию передать курсировавшие в Россию поезда Allegro
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Запрос Украины на передачу ей поездов Allegro, курсировавших между Хельсинки и Петербургом, поставил в тупик финское правительство, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, пишет газета Demokraatti.
Финская железнодорожная государственная компания VR получила во вторник запрос от «Украинских железных дорог» на передачу четырех поездов Allegro. Издание Demokraatti пишет, что просьба Киева поразила власти Финляндии, Хельсинки придется дать официальный ответ на письменный запрос Украины, передает РИА «Новости».
Дело в том, что поезда принадлежат не только Финляндии, но и компании «Карельские поезда», которая была основана РЖД и финской железнодорожной компанией VR, а значит, они не могут быть проданы или подарены без согласия России, от которой оно вряд ли будет получено, пишет Demokraatti.
Издание предупреждает, что нарушение Хельсинки принципа охраны собственности «развяжет России руки» для национализации финской собственности на своей территории.
Поезда Allegro произведены в Италии концерном Alstom под маркой Sm6, развивают максимальную скорость до 220 км/ч, состоят из семи вагонов. Четыре поезда Allegro эксплуатировались с 2010 по 2022 год между Хельсинки и Петербургом.
Напомним, Финляндия закрыла границу для российских туристов и даже демонстративно отправила в металлолом поезда Allegro, некогда курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки.
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
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Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
Запорожские власти назвали главное направление атаки ВСУ в регионе
Владимир Рогов: ВСУ готовят контрнаступление в Запорожской области на Токмак в обход Мелитополя
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Противник серьезно активизировался на Запорожском направлении. Вероятно, ВСУ готовятся к контрнаступлению через Токмак, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя военную обстановку в регионе.
«Противник активно продолжает перебрасывать авиацию на Запорожское направление. Первые самолеты и вертолеты были замечены еще в первые дни этого года. Но сейчас проблема стала постоянной», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Также Украина пополняет ряды ВСУ. Сюда привозят мобилизованных, недавно вернувшихся после ранений в строй солдат, а также тех, кто прошел боевое слаживание в странах Запада. И эта группа боевиков наиболее опасна», – отмечает собеседник.
«Мы опасаемся, что в ближайшие пару недель численность противника возрастет на 15 тыс. человек. Уже сейчас ВСУ готовятся к атаке, прощупывая нашу оборону. Ярким тому подтверждением является вылазка в Пологовском районе региона», – добавил эксперт.
«Судя по всему, ВСУ планируют организовать контрнаступление на Запорожском направлении. В противном случае они бы не стали так активно укрепляться. Не исключаю, что движение начнется со стороны Токмака в обход Мелитополя и Васильевки», – заключил Рогов.
Накануне стало известно об атаке украинских войск в Пологовском районе Запорожской области. Сообщалось, что отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем, но действия противника были отражены бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что в регионе был сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в общей сложности за минувшие сутки средствами ПВО было перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Также в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери ВСУ составили до 75 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».
Во вторник врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС России начали укреплять боевые позиции на Запорожском направлении на случай, если ВСУ приготовятся к наступлению. По его словам, все полки и дивизии уже укомплектованы, Россия готова встретить противника.
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Власти ДНР рассказали о наступлении российских войск на Авдеевку
Врио главы ДНР Пушилин заявил о продвижении ВС России на Авдеевку
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Идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений, в Артемовске (украинское название – Бахмут) ситуация сложная, противник не собирается выводить войска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают наступательные действия со стороны Красногоровски в направлении Авдеевки. По словам врио главы ДНР, противник постоянно перебрасывает резервы, и укрепления выстраивались достаточно серьезно, передает РИА «Новости».
Также Пушилин заявил, что у ВСУ есть еще пять дорог снабжения, которые простреливаются ВС России.
Вместе с тем врио главы ДНР рассказал, что Украина не собирается выводить войска из Артемовска, ситуация остается сложной. Он отметил, что единственная для украинских сил дорога в Артемовск находится под существенным огневым контролем ЧВК «Вагнер», ВСУ крайне сложно поставлять вооружение и продовольствие.
В то же время происходит накопление украинских сил в Часовом Яре, но ВС России это не останавливает.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский рассказал о возможности создания котла в Авдеевке.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Ветеран антитеррора назвал способы пресечения атаки дронов на нефтепроводы
Ветеран «Альфы» рассказал, как пресекать атаки дронов на объекты ТЭК
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Минирование нефтепроводов с помощью дронов можно пресекать беспилотным наблюдением, а также «живыми» патрулями с переносными средствами для перехвата БПЛА, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее диверсанты с помощью дронов дистанционно заминировали станцию «Транснефти» в Брянской области.
«В Афганистане мы сталкивались с тем, что местные радикальные группировки минировали газо- и нефтепроводы. Это был 1983 год, дронов тогда не было. Поэтому злоумышленники орудовали вручную. Мы делали окопы и выставляли засады, чтобы их поймать. При этом время, интервал и места расположения засад всегда менялись», – рассказал ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Сейчас техника продвинулась, и минирование с помощью дронов можно засекать также с БПЛА. Беспилотники могут висеть над какими-то особо важными участками нефтепровода или патрулировать его вдоль. Обзор у дронов достаточный для того, чтобы издалека идентифицировать неприятельские беспилотники», – пояснил эксперт.
«Кроме того, вполне можно разместить камеры видеонаблюдения вдоль некоторых участков. «Живые» патрули сбрасывать со счетов тоже не надо – их вполне можно применять и сейчас. Тем более они могут быть снабжены переносными средствами для перехвата дронов», – добавил собеседник.
Во вторник вечером и в среду утром «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, сообщил в среду официальный представитель компании Игорь Демин.
По его словам, это были ВУ в «разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков». «Это говорит о том, что диверсанты хотели убить гражданский персонал, обслуживающий станцию», – приводит ТАСС его слова. Стоит отметить, что НПС пока не работает, резервуарный парк пустой.
Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявлял, что Россия может принять дополнительные меры по усилению безопасности приграничных объектов ТЭК, чтобы ликвидировать саму возможность диверсий со стороны Украины.
В феврале газета ВЗГЛЯД писала о том, что ВСУ резко нарастили запуск беспилотников в сторону объектов на территории России. Отечественная ПВО и системы РЭБ справляются со своими задачами, однако география атак постепенно расширяется и затрагивает те районы, которые напрямую не вовлечены в СВО.
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В Пентагоне назвали число готовых поставить Киеву танки Leopard стран
Шеф Пентагона сообщил о девяти странах, готовых поставить Киеву 150 танков Leopard
Девять стран обязались отправить Украине 150 танков Leopard, сообщил глава Минобороны США Ллойд Остин на заседании группы по оказанию военной помощи Украине.
По его словам, коалиция стран, безвозмездно поставляющих Украине танки, продолжает увеличиваться. Теперь на отправку согласны девять государств, передает ТАСС слова Остина.
Министр добавил, что выросло и число стран, которые готовы поставить Киеву средства ПВО. Он заявил о решающем моменте «борьбы Украины за свободу», предложив всем союзникам продемонстрировать решимость и единство.
Помимо этого, глава военного ведомства США призвал повысить объемы отправляемых Украине боеприпасов и систем ПВО.
Ранее сообщалось, что украинские военные завершили обучение в Германии для работы с танками Leopard.
Politico: ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных
Politico: Украина за время конфликта потеряла более 100 тыс. военных
Свыше 100 тыс. украинских военных погибли за время конфликта на Украине, многие из потерь происходят в Артемовске (украинское название – Бахмут), пишет газета Politico.
Издание пишет со ссылкой на оценки американских чиновников, что на Украине уже погибли свыше 100 тыс. солдат ВСУ, включая самых опытных бойцов, при этом многие из этих потерь происходят в Артемовске, передает РИА «Новости».
Ранее газета Times писала, что украинские врачи сталкиваются с такой тяжестью ранений военных, с которыми НАТО не сталкивалось.
Между тем министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российских Вооруженных сил заявил, что украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек.
Власти Израиля задумались о продаже Украине системы борьбы с БПЛА
Axios: Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотниками
Власти Израиля одобрили экспортные лицензии для возможной продажи Украине систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами путем глушения радиосигналов, сообщили осведомленные источники информационного портала Axios.
Как утверждают источники портала, министр обороны Израиля Йоав Галант и министр иностранных дел этой страны Эли Коэн одобрили экспортные лицензии в середине февраля, однако известно об этом стало только сейчас. Такое решение Галант и Коэн приняли после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился провести обзор политики страны в отношении конфликта на Украине. Как утверждает портал, обзор был завершен, но никаких новых решений принято не было, передает ТАСС.
Во время поездки в Киев 15 февраля Коэн уведомил президента Украины Владимира Зеленского об одобрении лицензий для возможной продажи техники израильских компаний Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems. Делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль, чтобы получить информацию о системах борьбы с беспилотниками, которые производят эти компании. Никаких соглашений пока заключено не было.
Как поясняет портал, системы, которые Украина может приобрести у Израиля, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения сигналов и выведения из строя беспилотников в радиусе 40 км, причем могут быть размещены вблизи электростанций.
Израильский чиновник высокого ранга сообщил порталу, что одной из причин, по которым Израиль одобрил выдачу лицензий, было желание посмотреть, как системы обороны будут действовать против иранских беспилотников.
Как утверждают источники портала, Израиль одобрил лицензии для возможной продажи Киеву вооружений впервые с начала специальной военной операции РФ на Украине. По версии портала, власти Израиля старались не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может вызвать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам Израиля в Сирии.
Напомним, в начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости пересмотреть политику Иерусалима в отношении военных поставок Украине.
Болтон рассказал о страхах Байдена в случае победы Украины
Экс-советник Трампа Болтон: Байден хочет поражения России и боится победы Украины
Американский лидер Джо Байден хочет поражения России и не может эффективно сдерживать Москву, но боится победы Украины, заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон.
Болтон в колонке для The Wall Street Journal обвинил Байдена в невозможности сдерживания России. По его словам, если президент США верит в восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, то он должен подтвердить позицию США и разработать план для ее реализации. Он отметил, что «угрозы эскалации» со стороны России – это «блеф», и пока именно она сдерживает США и НАТО, а не наоборот, передает RT.
Экс-советник Трампа предположил, что Байден боится, что Украина действительно «выиграет», но хочет, чтобы Россия «проиграла». Он также отметил, что среди западных стран существует серьезное разногласие и неразбериха из-за поставок оружия Украине, что России выгодно.
Болтон считает, что сейчас Белый дом проводит не слишком эффективную поддержку самозащиты Киева, игнорирует риски как для США, так и для Украины.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим. Он констатировал, что украинская армия уничтожена. Он предупредил, что США придется пойти на мирное соглашение с Россией по Украине, в противном случае Российская армия дойдет до Польши.
Зеленский уволил глав трех областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Одесской и Хмельницкой областных администраций Максима Марченко и Сергея Гамалия, также главу подконтрольной Киеву администрации на территории ЛНР Сергея Гайдая.
Из документа следует, что всех троих освободили от занимаемых должностей на основании поданных заявлений, передает ТАСС.
Указы о замещении освободившихся должностей пока не опубликованы. Украинские СМИ сообщают, что Гайдая могут назначить послом Украины в Казахстане. Пост главы администрации же займет Максим Ткаченко.
Министр обороны Турции заявил о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней
Представители Турции сейчас ведут переговоры с российской и украинской сторонами о продлении зерновой сделки не на 60, а на 120 дней, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
По его словам, продолжать реализацию этих договоренностей важно, поэтому налажены контакты по этому вопросу с Москвой и Киевом. Министр добавил, что стороны сейчас изучают это предложение, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.
Ранее сообщалось, что зерновую сделку продлили на 60 дней, срок первых договоренностей истекает 18 марта.
ВСУ заминировали Купянское направление натовскими минами
Марочко: ВСУ минируют Купянское направление минами западного производства
Украинские силовики минируют Купянское направление минами производства США, Германии и Франции, а также боеприпасами без маркировки, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на собственные источники заявил, что ВС России обнаружили на Купянском направлении на бывших позициях ВСУ как противопехотные, так и противотанковые мины западного производства, передает РИА «Новости».
По его словам, мины в основном американские, производства Германии и Франции, также есть без маркировки, похожие на советские.
Ранее украинские военные в ночь на среду обстреляли Сватово в ЛНР ракетами с блоками для дистанционной постановки немецких противотанковых мин.
Стало известно о ранении украинским снайпером российского пограничника в Белгородской области
Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области
Стало известно о ранении российского пограничника в Белгородской области со стороны украинского снайпера, стрелявшего с 1,5 тыс. метров, сообщили источники.
Уточняется, что в командированного из Калининграда военного выстрелили с расстояния 1,5 тыс. метров из дальнобойной западной винтовки под патрон 338 Lapua Magnum (специальный снайперский патрон для стрельбы на большие дистанции), которые применяются охотниками и стрелками-спортсменами, пишет «Life» со ссылкой на Telegram-канал «Mash».
В данный момент с военным все хорошо, пуля зацепила ногу, он находится под наблюдением врачей.
Позицию снайпера накрыли из артиллерии ответным огнем.
Ранее над Белгородом и Белгородским районом система ПВО обнаружила и сбила четыре ракеты, пострадал один человек.
Аксенов рассказал о квартирах «мутных персонажей» в доме Зеленского в Крыму
Глава Крыма Аксенов рассказал, что в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры «мутных персонажей»
В доме в Ливадии с апартаментами украинского президента Владимира Зеленского есть квартиры «мутных персонажей», которые находятся на Украине, сейчас по этому жилью идет выборка, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в эфире канала «Крым 24» рассказал, что в доме, где находятся апартаменты Владимира Зеленского в Ливадии, есть достаточное количество квартир «мутных персонажей», которые в данный момент находятся на Украине. По его словам, сейчас идет выборка по этому жилью, передает РИА «Новости».
Ранее Аксенов заявил, что квартира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.
Напомним, Аксенов сообщал о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим. Сообщалось, что в список включат квартиру Зеленского. В декабре 2021 года он заявлял, что Зеленскому грозит суд за долги по коммуналке.