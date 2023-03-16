Стало известно о нахождении немецкого корабля-разведчика в 20 км от места подрыва «Северных потоков»

ZDF: Немецкий корабль-разведчик находился в 20 км от места взрыва газопроводов «Северный поток»

На расстоянии менее 11 морских миль (около 20 км) от места взрыва газопроводов «Северный поток» был зафиксирован немецкий разведывательный корабль, сообщил каналу ZDF представитель военно-морского командования вооруженных сил Германии.

По словам источника, корабль собирал «самые разнообразные сведения», однако полученная информация не позволяет в точности сделать вывод о виновных в диверсии на «Северных потоках», передает РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».