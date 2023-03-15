В Транснефти прокомментировали обнаружение на трубопроводе «Дружба» взрывного устройства

Компания «Транснефть» обнаружила на станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства, но сама станция работает, ничего не пострадало.

По словам официального представителя компании Игоря Демина, сейчас ведутся следственные действия, передает ТАСС.

Демин рассказал, что на станции «Новозыбков» накануне вечером и сегодня утром обнаружили взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства. Они были начинены стальными шариками, а разрушение корпусов могло произойти после удара о землю.

Представитель компании рассказал об еще одном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника. Демин указал, что металлические шарики могут свидетельствовать о том, что целью было убийство гражданского персонала, а не разрушение.

Напомним, в 2023 году НПС «Новозыбков» перекачку нефти не осуществляет, резервуар пустой.