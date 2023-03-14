Путин указал на заинтересованность США в подрыве «Северных потоков» В Кремле подтвердили переговоры Путина и Асада в Москве Анонсированы переговоры Путина и Асада в Москве 14 марта 2023, 21:12 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад проведут переговоры в Москве, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что переговоры состоятся в среду. Ожидается, что президенты рассмотрят двустороннее сотрудничество в различных областях, а также перспективы урегулирования ситуации в Сирии, передает ТАСС. Кроме того, сообщается, что Асад уже прибыл в Москву с официальным визитом. Ранее Асад и Путин обменялись поздравительными посланиями по случаю Нового года, сирийский лидер отметил вклад России в борьбу с терроризмом. Путин: Россия пыталась наладить отношения с Украиной

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Россия терпеливо на протяжении десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Улан-Удэ. Он отметил, что Москва в отношениях с Киевом опиралась на тех, кто считал себя частью большого русского мира, передает ТАСС. «Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот», – сказал Путин. «Мы же опирались не просто на русскоязычное население [на Украине]. Там вся страна русскоязычная по сути дела. Опирались на тех, кто считал себя частью большого русского мира, считал себя частью нашей культуры, языковой среды, считал себя частью наших общих традиций и так далее. Мы на этих людей опирались», – добавил президент. После этого Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, однако ее «водили за нос», отметил президент. «Мы же восемь лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь говорят», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия – многонациональная страна, но все-таки на Украине борется за русский мир, не может бросить этих людей. Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров в ОПК Путин пообещал, что Россия решит проблему дефицита кадров сотрудников ОПК 14 марта 2023, 17:59 Текст: Ольга Иванова

Дефицит сотрудников оборонно-промышленного комплекса мешает выполнять гособоронзаказ, но Россия будет преодолевать эти проблемы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Но если ничего не мешает, то тогда нужно спать ложиться: все хорошо, можно хрюкнуть сразу. А когда что-то мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, надо решать эти проблемы. Так и будем», – цитирует Путина ТАСС. Путин согласился с тем, что дефицит кадров в отрасли, в том числе и на авиационном заводе в Улан-Удэ, есть. «С одной стороны, это проблема, с другой стороны – хорошо, потому что люди хорошо подготовленные, либо готовые работать над собой, будут приезжать и будут работать, и в том числе из европейской части страны», – заключил он. Ранее Путин заявил, что проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу. Новости СМИ2 Путин: Минпромторг составил список востребованных профессий по отсрочке для сферы ОПК 14 марта 2023, 18:14 Текст: Ольга Иванова

Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Конечно, нужно определиться, что является наиболее критичным, наиболее важным с точки зрения сохранения и развития кадрового потенциала. И здесь Минпромторг, я хочу вас проинформировать, подготовил соответствующий список направлений, профессий, которые нужны. И он передан в Министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой должны будут определиться, какое решение принять», – цитирует его ТАСС. Он подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает в интересах Министерства обороны. Напомним, вопрос об отсрочке от службы для работников в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет решен в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода». Путин: Россия на Украине борется за Русский мир

Фото: Владимир Гердо/POOL/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Русскоязычное население в Донбассе ничем не отличается от нас, Россия борется за Русский мир на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода. «Для нас это борьба за наших людей, которые проживают на этих территориях. Мы – многонациональная страна. Но все-таки это Русский мир. Если вы пообщаетесь с людьми, которые приезжают оттуда – я с ними встречался – они ничем не отличаются от нас с вами, ну ничем! Они такие же, как мы. Они – это часть нас, как же их можно бросить?» – подчеркнул Путин, передает ТАСС. При этом президент сделал особый акцент на том, что Россия восемь лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но ее обманывали, «водили за нос». «Если для наших западных партнеров так называемых, противника сегодняшнего, можно теперь прямо об этом сказать, дело состоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду предысторию последних восьми–десяти лет, все, что происходит, – это не просто улучшение какого-то геополитического положения. <…> Для нас это борьба за существование самой российской государственности», – заявил Путин. «У противника одна задача – раскачать Россию, растащить по кускам. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности, создания условий для будущего развития нашей страны и наших детей», – заключил глава государства. Ранее Путин заявил, что Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы. Новости СМИ2 Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в беседе с работниками Улан-Удэнского авиационного завода назвал важнейшим результатом 2022 года кратное усиление экономического суверенитета страны. «Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет», – цитирует его ТАСС. По словам Путина, Запад рассчитывал, что Россия рухнет через две-три недели или месяц после введения санкций. «На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через две-три недели или через месяц. Вот на что был расчет. На то, что остановятся предприятия в связи с отказом наших партнеров работать в экономической сфере вместе с нами. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы, выйдут на улицы, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет», – сказал президент. Он также отметил, что фундаментальные основы стабильности России оказались гораздо прочнее, чем кто-либо думал раньше. Путин рассказал, что его волновало состояние российской экономики на фоне внешних санкций. Ранее Путин заявил, что существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза. Путин поручил Минпромторгу рассмотреть перенос авиаремонтного завода из Читы 14 марта 2023, 20:12 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию дальневосточных городов, обратившись к главе Минпромторга России Денису Мантурову, поручил рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место. «Вы подняли вопрос очень важный, но дорогу осилит идущий, как в таких случаях говорят. Нужно просто вместе с коллегами все это посчитать, посмотреть внимательно, и если целесообразность есть, а с точки зрения развития города, она, конечно, существует, надо посмотреть, сколько это стоит, какой инвестпроект, ну и, может быть, начать какое-то движение в этом направлении. Имею в виду, что, создавая такие объекты заново, можно делать все на совершенно новой технологической базе. Короче, надо внимательно посмотреть, я попрошу вас это как раз сделать, договорились? Спасибо большое», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин заявил, что Минпромторг России составил список востребованных профессий по теме отсрочки для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), он передан в Минобороны РФ. Новости СМИ2 Путин: Нынешние международные проблемы начались после развала СССР

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Существующие международные проблемы начались после развала Советского Союза, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос одного из сотрудников Улан-Удэнского авиационного завода во время посещения предприятия. «Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – до сих пор оно еще имеет место быть – оно было создано после Второй мировой войны странами–победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом», – цитирует его ТАСС. Он также отметил, что геополитические интересы Запада оказались для них гораздо важнее, чем даже были идеологические противоречия с СССР. По словам Путина, Запад после распада СССР пытался раскачивать Россию, создавал пятую колонну, насылал орды международных террористов. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Путин прибыл в Улан-Удэ Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ 14 марта 2023, 15:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. Совещание пройдет в смешанном формате. Глава государства, а также члены правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей и руководители российских компаний будут участвовать в нем по видеоконференцсвязи, передает ТАСС. Вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов будут присутствовать на мероприятии очно. Кроме того, ожидается, что во время поездки Путин пообщается с Цыденовым. Ранее Путин заявил, что новый самолет «Байкал», который сможет заменить в небе «кукурузник» Ан-2, должен пойти в серийное производство в 2024 году. Новости СМИ2 Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках» Путин назвал полной чушью версии о причастности украинских активистов к взрывам на «Северных потоках»

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства, заявил президент России Владимир Путин. «Я уверен, что это полная чушь», – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на просьбу прокомментировать публикации, где излагался такой вариант, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства. «Теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне, никакие любители это сделать не могли. В 30 км от места теракта на «Северном потоке» обнаружен столбик-антенна, возможно, для активации еще одного взрывного устройства. США теоретически заинтересованы в таких инцидентах, как взрывы на «Северных потоках», чтобы поставлять свой СПГ», – заявил российский лидер. «Нам очень сложно заниматься своим собственным расследованием, если нас не допускают на место этого теракта», – заявил глава государства. Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков. Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Путин: Сложности прошлого года пошли российской экономике только на пользу

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Шишкова

Проблемы в экономике России 2022 года пошли ей только на пользу, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы рабочих Улан-Удэнского авиационного завода. «Несмотря на определенные издержки, я думаю, что прошлый год пошел только на пользу с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов», – сказал он, передает ТАСС. Президент согласился со словами немецкого философа Фридриха Ницше – «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Ну примерно так», – подтвердил Путин. Ранее Путин заявил о кратном росте экономического суверенитета России в 2022 году. Новости СМИ2 Путин: Россия должна проявить консолидацию и собранность, чтобы достичь успеха и победы

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Россия борется за существование своей государственности, это задача выживания, необходимо проявить консолидацию и собранность для достижения мира и победы, заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ. «Если для Запада в ситуации с Украиной речь идет об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности. Для того, чтобы приблизить мир, приблизить стабильность, нам, конечно, нужно проявить консолидацию нашего общества. Собранность должна быть », – приводит ТАСС слова Путина. Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и проведет совещание о развитии дальневосточных городов. В Кремле рассказали об обеспечении эпидемиологической безопасности Путина Песков: Эпидемиологическая безопасность Путина обеспечивается всегда 14 марта 2023, 12:59 Текст: Елизавета Шишкова

Эпидемиологическая безопасность президента Владимира Путина обеспечивается всегда на должном уровне, вне зависимости от пандемии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его спросили о возможности смягчения мер безопасности в случае объявления о завершении пандемии коронавируса. Песков пояснил, что те, кто отвечает за безопасность главы государства, исходят прежде всего из наших реалий, передает ТАСС. Завершение пандемии не исключает опасности распространения разных инфекционных заболеваний, вирусных заболеваний, поэтому для обеспечения безопасности Путина будет делаться все необходимое, заключил Песков. Ранее Песков заявлял, что пока не стоит надеяться на возобновление формата общения журналистов с президентом в том виде, который был до пандемии. Новости СМИ2 Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье за 10 лет 14 марта 2023, 18:44 Текст: Вера Басилая

Необходимо в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье, заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации программ развития дальневосточных городов. «Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край», – цитирует ТАСС Путина. Ранее в беседе с работниками Улан-Удэнского авиазавода президент отметил, что строительство газопровода в направлении Китая позволит шире развивать газификацию прилегающих российских регионов. «Видите, как складывалось: газовая трубопроводная система еще с Советского Союза – восток страны не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части. У Газпрома есть идея соединить европейскую систему газопровода и дальневосточную систему», – заявил Путин. «Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов, это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, рабочие места», – подчеркнул глава государства. Напомним, Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетил авиационный завод. Глава государства проводит совещание о развитии дальневосточных городов. Путин распорядился выделить средства на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР Путин распорядился о выделении средств на восстановление протезно-ортопедического центра в ДНР 14 марта 2023, 15:34 Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда президента на восстановление работы Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра. Как сообщил журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, основной задачей центра является оказание протезно-ортопедической помощи населению, услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и высокотехнологичному протезирования и ортезированию. Он уточнил, что цель проекта – увеличение объема оказания услуг по комплексной реабилитации инвалидов с патологиями костно-мышечной и периферической нервной систем амбулаторно и в условиях дневного стационара, а также обеспечение реабилитации инвалидов с неврологическими заболеваниями и заболеваниями с общей симптоматикой. Новости СМИ2 Путин заявил о возможности ремонта «Северных потоков» 14 марта 2023, 20:50 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину о возможности ремонта «Северных потоков» после подрыва, но подчеркнул, что на это понадобятся время, средства и технологии. По его словам, в мировой практике нет примеров ремонта систем подобных «Северным потокам» после ЧП таких масштабов, передает ТАСС. «Это вопрос непростой, в мировой практике нет даже примеров ремонта подобных систем после таких происшествий», – подчеркнул глава государства. При этом, по его словам, «теоретически, конечно, технологически все возможно». «Это потребует время, денег определенных, каких-то новых технологий. Но все возможно, конечно, это все можно сделать», – добавил он. Путин отметил, что у газопроводов есть будущее, если у европейских партнеров России «возродится инстинкт национального интереса». «Конечно, я думаю, что есть. Если есть заинтересованность у наших европейских партнеров, если у них еще возродится вот этот инстинкт национального интереса, то, конечно, [будущее] есть», – сказал он. При этом президент отметил: «Но знаете, иногда мне кажется, что чего им ни скажут из-за океана, они все делают». Также он добавил, что у европейцев утрачен ген независимости. «Вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса. Их чем больше лупят по носу или по темечку, тем больше они сгибаются и шире улыбаются», – пояснил Путин. Ранее Путин заявил, что версии о том, что теракт на «Северных потоках» был устроен некими украинскими активистами, являются полной чушью, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, поддержанные всей мощью государства. Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках». После этого западная пресса решила продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков. Россия в качестве официального документа распространила в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией по их национальным расследованиям диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».