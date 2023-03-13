Патрушев усомнился в необходимости взрывов на «Северных потоках» для Украины

Украине вряд ли были нужны взрывы на газопроводах «Северный поток», Киев от этого ничего не получил, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он пояснил, что Украина ничего не потеряла и не приобрела от уничтожения «Северных потоков». По словам Патрушева, режиму президента Украины Владимира Зеленского, «по сути стоящему в Берлине с протянутой рукой в надежде на увеличение военной и иной помощи», совершение такого деяния ни к чему, передают «Аргументы и факты».

Секретарь СБ России отметил, что совершение теракта потребовало привлечения специальных подразделений, которые есть у США и Британии. Поэтому встает вопрос о том, могла ли некая украинская группировка совершить диверсию.

Патрушев добавил, что другие страны НАТО также используют боевых пловцов для выполнения диверсий, но только «с одобрения и поддержки страны, диктующей основную повестку» в альянсе.

Кроме того, пояснил Патрушев, Вашингтон много лет контролировал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель, а сейчас продолжает унижать Германию.

«Уже понятно, что современное германское государство несамостоятельно», – сказал он. Кроме того, что США навязывают Германии свою экономическую и экологическую политику, Вашингтон еще и держит на территории ФРГ 35-тысячный воинский контингент.

США сейчас заставляют власти Германии идти на поводу у выгодной Белому дому версии диверсии на трубопроводе.

Патрушев предположил, что именно для этого в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом срочно был вызван канцлер Германии Олаф Шольц.

«Тем самым США продолжают унижать Германию, показывая ей свое место», – считает секретарь Совбеза.

Между тем Россия настаивает на объективном международном расследовании по «Северным потокам».

При этом Германия осознает, что последствием диверсии на газопроводах станет дальнейшая деградация германской экономики.

«При этом в Берлине хорошо знают, что тесная экономическая кооперация Германии и России никогда не устраивала Вашингтон и Лондон», – подчеркнул Дамер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские граждане не имеют отношения к подрыву газопроводов «Северный поток».

Западные СММ опубликовали статьи о том, что подрыв газопроводов якобы осуществила некая «проукраинская группировка». Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной.