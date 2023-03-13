ФТС решила возобновить публикацию данных по таможенной статистике

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13 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 11:32  |  vz.ru
Разделы

США провоцируют урановые проблемы по всему миру

США готовят удар по российскому урановому топливу Донат Сорокин/ТАСС
США нашли новый способ экономически уязвить Россию. Они всерьез заговорили о готовности отказаться от российского урана. Между тем новые санкции могут ударить не только по американскому рынку, но и поднять цены на урановое топливо по всему миру. Более того, США могут подставить европейские страны, где отсутствие российского уранового топлива означает закрытие атомных стаций.  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Российские истребители изменят правила игры на Ближнем Востоке

Су-35 – один из самых совершенных истребителей в мире Минобороны РФ/ТАСС
Сенсационную новость огласили официальные источники в Иране – утверждается, что Москва согласилась продать Тегерану истребители Су-35. Если эта информация верна, военно-промышленный комплекс России заработает миллиарды долларов, Иран получит мощнейший инструмент для противостояния Израилю, а влияние США на Ближнем Востоке снизится. Подробности...
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Вместо членства в НАТО Украине достанется «статус дикобраза»

Украина, может быть, и войдет в ЕС. Однако как эта Украина будет в итоге выглядеть – большая загадка Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press
Украина вступит в НАТО, а Польша резко усилится. Такого рода сценарии геополитического расклада, который может наступить по итогам спецоперации, обсуждают уже не только эксперты, но и лидеры европейских стран. Казалось бы, подобное будущее не несет России ничего хорошего. Однако на самом деле главными пострадавшими в итоге станут и Запад, и Украина, и Евросоюз. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Откуда Киев взял миф о «Московии»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Мифическое «Московское государство» никогда не существовало за пределами польской дипломатической переписки средневекового периода и не получило распространения у более просвещенных народов Европы, которые называют нашу страну Россия (англичане или французы), либо Русская земля, как это свойственно немцам. Подробности...

Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
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Сенсация на Ближнем Востоке: примирение шиитов и суннитов

Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

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Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
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  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
  • Да

  • Нет
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о наступлении ВС России под Донецком
    Стало известно о наступлении ВС России под Донецком ПВО Белгородской области сбила четыре ракеты Захарова разъяснила, как США справятся с банкротством крупных банков МВФ: Крах американского SVB грозит мировой финансовой стабильности
    Пригожин оценил военную обстановку в Артемовске Киев начал вербовать женщин-химиков для отправки на фронт Истребители ВВС Израиля нанесли ракетный удар по Сирии Байден пообещал наказать виновных в банкротстве крупного американского банка
    ФСБ задержала склонявшего мобилизованных к госизмене в Новгородской области Пленный рассказал о большом числе осужденных в ВСУ В США рассказали о планах открыть новый фронт против России в Грузии Назван лучший фильм премии «Оскар»

    Главная тема


    США провоцируют урановые проблемы по всему миру

    «высокомерие и слепота»


    Во Франции предсказали объединение всего мира против Запада

    источники и утечки


    В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном

    носитель ядерного оружия


    Американский стратегический ракетоносец B-52H замечен у Петербурга

    Видео

    Аресты в ГП «Антонов»


    СБУ нашла крайнего в гибели легендарного самолета

    угрозы расправы


    Симпатии к России дорого обходятся жителям Скандинавии

    сотрудничество с МУС


    Пентагон попал в ловушку собственных преступлений

    Взаимные разоблачения


    Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

    военный альянс AUKUS


    В противостоянии с Китаем Запад сделал большой просчет

    бойкий характер


    Тимофей Бордачев: Эрдоган наощупь ведет Турцию в неопределенное будущее

    тренд сезона


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Леопарды» для Украины прошли принудительный даунгрейд

    государство-террорист


    Сергей Миркин: Зеленский понимает только страх

    на ваш взгляд


    Какой оптимальный возраст для депутата?

    ФТС решила возобновить публикацию данных по таможенной статистике

    13 марта 2023, 10:41

    Федеральная таможенная служба (ФТС) возобновила публикацию статистических данных по внешней торговле.

    Первым сообщением на своем сайте ФТС выложила стоимостные объемы экспорта и импорта России за прошлый год, отмечает  РИА «Новости».

    В сообщении службы указывается, что аналогичный показатель впредь будет выкладываться на сайте каждый месяц, на 40-й день по окончании отчетного периода, «в разбивке по месяцам, а также с обновлением данных предыдущих месяцев года».

    ФТС остановила публикацию данных об импорте и экспорте после введения западных санкций.

    Bloomberg: Индия отказалась нарушать потолок цен на российскую нефть

    12 марта 2023, 20:23

    Текст: Ольга Иванова

    Индия не будет нарушать антироссийские санкции, введенные Западом, среди которых и потолок цен на российскую нефть, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, власти Индии потребовали от банков и трейдеров соблюдать ограничения, сообщает ТАСС.

    Агентство сообщает, что индийские представители побеседовали с членами делегации США и других стран G7 на полях совещания глав МИД стран – участниц G20 в Нью-Дели, которые остались удовлетворены характером заключаемых Индией сделок.

    Напомним, Россия впервые стала одной из пяти крупнейших торговых партнеров Индии, торговый оборот двух стран за неполный 2022-2023 финансовый год достиг рекордных 39,8 млрд долларов. По данным Reuters, Дели занимает третье место в общемировом рейтинге по импорту нефти, Россия – ведущий поставщик сырья в Индию после отказа европейцев от российской нефти.

    Ранее правительство России утвердило порядок исполнения указа президента Владимира Путина о запрете поставок нефти по контрактам, предусматривающим ценовой потолок.

    Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.

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    СМИ: Администрация США находится на грани кризиса банковской системы
    Axios: Администрации Байдена грозит кризис банковской системы

    12 марта 2023, 17:43

    Текст: Валентина Григоренко

    Администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до завтра не будет выработан план по спасению вкладчиков банка Silicon Valley Bank (SVB),сообщили американские СМИ.

    Интернет-издание Axios пишет, что президенту Байдену грозит катастрофический банковский кризис, если правительство США не сможет организовать сделку по спасению вкладчиков Silicon Valley Bank до того, как завтра откроются отделения, передает РИА «Новости».

    Накануне американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), он заявил, что открыт для этой идеи.

    Ранее Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.

    FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara.

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    Украинский военный предсказал повторение в Артемовске катастрофы под Дебальцево
    Украинский военный предсказал окружение ВСУ в Артемовске
    		   
    12 марта 2023, 17:19
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут) могут оказаться в котле, как в Дебальцево в ДНР в 2015 году, сообщил командир одного из украинских подразделений Денис Ярославский в эфире украинского телеканала «Эспрессо ТВ».

    Он подчеркнул, что без логистики нет подвоза боеприпасов и ротации, «враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику». Ярославский добавил, что в таком случае может повториться ситуация в Дебальцево, когда трассы отрезаны и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Артемовске идут уличные бои за каждый переулок.

    Напомним, российские силы подошли на 1,2 км к административному центру Артемовска.

    Коментарии (69)
    Украинские полярники «декоммунизировали» Антарктиду
    Антарктический центр: Украинские полярники в Антарктиде переименовали указатели в рамках декоммунизации

    12 марта 2023, 13:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Участники украинской научной экспедиции на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде переименовали таблички с указателями городов в рамках декоммунизации, сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

    По сообщению центра, участники 27-й экспедиции врач Василий Матковский и механик Максим Белоус провели «масштабный ремонт путеводителя» возле станции «Академик Вернадский», на котором размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов, переименовав Кировоград в Кропивницкий и «дерусифицировав транслитерацию Винницы и Одессы», передает РИА «Новости».

    Также к указателям городов они добавили Мариуполь и Бучу, покрасив их в красно-черные цвета, которые используют запрещенные в России экстремистские организации УНА-УНСО* и «Правый сектор*».

    Ранее директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что Украина намерена приобрести у Великобритании подержанный ледокол, который планируется использовать для экспедиций к Антарктиде.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (51)
    Стала известна причина массового ДТП под Саратовом
    ГИБДД: Причиной ДТП на трассе в Саратовской области стал занос прицепа грузовика

    12 марта 2023, 13:59

    Массовое ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области случилось в результате заноса на встречную полосу прицепа грузового автомобиля, сообщили в Управлении ГИБДД по региону.

    По сообщению ведомства, на 92-м километре федеральной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград произошел занос автоприцепа грузовика, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем, после чего на этом участке произошло еще два ДТП, передает ТАСС.

    По данным ГИБДД, в общей сложности на трассе столкнулись 15 машин, восемь человек госпитализировали.

    Как сообщил глава Хвалынского района Алик Сабрига, большая пробка образовалась в районе столкновения автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, сотрудниками администрации города, ДПС и дорожными службами, МЧС, пожарной охраной ведется работа по освобождению дороги, организовывается горячее питание.

    Ранее прокуратура начала проверку по факту столкновения более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области.

    Напомним, министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы.

    Коментарии (9)
    Журналист Херш назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США
    		   
    12 марта 2023, 18:23
    Фото: Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Журналист, автор расследования о взрывах на «Северных потоках» Сеймур Херш считает, что администрацией президента США Джо Байдена движет ненависть к президенту России Владимиру Путину и коммунизму, об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу CGTN.

    Также журналист назвал «полным идиотизмом» внешнюю политику США, сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что понятие американской гегемонии больше не работает.

    Напомним, журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о причастности СЩА к диверсии на «Северных потоков».  После этого западная пресса принялась продвигать версию о том, что теракт якобы совершила группа украинских заговорщиков.

    Коментарии (29)
    Пригожин оценил сложившуюся в Артемовске военную обстановку
    Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Обстановка в Артемовске тяжелая, ВСУ перебрасывают в город резервы
    		   
    12 марта 2023, 22:59
    Фото: Пресс-служба компании "Конкорд"/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Обстановка в Артемовске (украинское название — Бахмут) очень тяжелая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в город новые резервы, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Пригожин заявил, что в Бахмуте (Артемовске) сложилась очень тяжелая обстановка, противник грызется за каждый метр и чем российские штурмовые отряды ближе к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает, тем больше танков, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) присылают в район боев дополнительные резервы. Вместе с этим основатель ЧВК «Вагнер» заверил, что российские штурмовые отряды идут вперед и славу русского оружия не посрамят.

    Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины сейчас продолжают бой за Артемовск с целью выиграть время для накопления резервов перед весенним контрнаступлением.

    Коментарии (25)
    В США назвали три повода для разногласий между Киевом и Вашингтоном
    Politico: Разногласия растут между Украиной и США из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков»
    		   
    12 марта 2023, 16:54
    Фото: REUTERS/Lisi Niesner
    Текст: Ольга Иванова

    Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков», сообщает издание Politico со ссылкой на чиновников.

    Чиновники рассказали изданию, что администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы, сообщает РИА «Новости».

    Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.

    До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.

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    Коментарии (16)
    Стало известно о наступлении ВС России под Донецком
    		   
    13 марта 2023, 10:35
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие начали мощное наступление близ Донецка, вследствие чего в районе Авдеевки ВСУ оказались под угрозой попадания в котел, сообщают корреспонденты.

    В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечается, что ситуация в Авдеевке ухудшилась для ВСУ в связи с активным наступлением российской армии под Донецком. В данный момент ВС России усиливают давление на ВСУ севернее линии Опытное – Водяное в обход населенного пункта.

    В сообщении военкоров также указано, что украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ, сообщая, что российские военные зашли и закрепились в Красногоровке и южнее в сторону Каменки.

    «Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», – отмечается в сообщении.

    Ранее российский военный корреспондент Андрей Коц заявил, что для того, чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно.

    Коментарии (16)
    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
    Минобороны: ВС России за сутки уничтожили более 400 украинских военных
    		   
    12 марта 2023, 15:49
    Фото: РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Как говорится в Telegram-канале Минобороны, на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск в течение суток поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Двуречная, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

    Кроме того, в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Синьковка, Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

    На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

    На Донецком направлении в результате активных действий подразделений при поддержке артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено более 220 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица Д-30.

    В районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики, Левадное и Марфополь Запорожской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    Ранее сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях в зоне спецоперации более 400 украинских военных.

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    Коментарии (34)
    Во Франции предсказали объединение всего мира против Запада
    Французский политик Франсуа Асселино предсказал объединение всего мира против Запада
    		   
    13 марта 2023, 08:56
    Фото: ZUMA Press/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Поступки западных политиков и СМИ приведут к объединению всего мира против Запада, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

    Комментируя избрание Ли Шанфу министром обороны Китая, Асселино заявил, что если человечество все еще будет существовать через два века, то историки будут ошеломлены безответственностью политических лидеров и крупных западных СМИ нашего времени, которые своим высокомерием и слепотой объединят весь мир против Запада, передает РИА «Новости».

    По его словам, со стороны Пекина это «хлесткий ответ на санкции США».

    Напомним, депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования в воскресенье утром утвердили 65-летнего генерала Ли Шанфу на пост министра обороны КНР.

    Коментарии (8)
    Жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Пушкину
    		   
    12 марта 2023, 15:37
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    В Риге на Ратушной площади проходит митинг за сохранение памятника поэту Александру Пушкину.

    В сообщении Русского союза Латвии (РСЛ) в соцсетях говорится, что митинг в защиту памятника А.С. Пушкину в Риге организован активом РСЛ, участвуют представители (партии) «Согласия», Пушкинского общества и других организаций, передает РИА «Новости».

    BNS сообщило, что около 200 человек собрались сегодня на пикет. Отмечается, что на мероприятии собрались в основном пожилые люди, большинство из них русскоязычные. Собравшиеся держат плакаты с лозунгами: «Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее», «Пушкин – наше все», «Don't push the Pushkin», пишет «Интерфакс».

    По информации агентства, перед зданием Рижской думы установлена небольшая сцена, оборудованная микрофонами и громкоговорителями, с которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ. Там установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину. Несколько полицейских наблюдают за мероприятием.

    Ранее в посольстве России в Риге заявили, что в свете появления петиции о демонтаже памятника Пушкину латвийское правительство может подумать о сносе монументов в честь классиков латвийской культуры, так как они пользовались русским языком.

    Напомним, в Полтаве неизвестные осквернили памятник Пушкину – на монументе появились надписи белой и черной краской.

    Коментарии (10)
    Россиян предупредили о повышенных рисках для здоровья из-за погоды
    Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за аномальной погоды
    		   
    12 марта 2023, 12:56
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минздрав России предупредил россиян о повышенных рисках для здоровья из-за ухудшения погоды в центральной части России, сообщила пресс-служба министерства.

    По сообщению пресс-службы, в связи с аномальной погодой, установившейся в центральной части России, и ее дальнейшим ухудшением, Минздрав призывает граждан проявлять повышенную осторожность при нахождении на улице.

    Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью или использовать противоскользящие насадки для обуви и острую насадку для трости, а в связи с резкими перепадами атмосферного давления людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо регулярно измерять артериальное давление, следовать рекомендациям врача и принимать назначенные врачом препараты, передает РИА «Новости».

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сильная гололедица ожидается в столице в воскресенье, толщина ледяного панциря может составить от 5 до 10 миллиметров.

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    МВФ допустил влияние краха SVB на глобальную финансовую стабильность
    В МВФ пообещали внимательно следить за последствиями банкротства Silicon Valley Bank для мировой финансовой стабильности

    13 марта 2023, 00:41

    Текст: Антон Никитин

    Международный валютный фонд (МВФ) внимательно следит за последствиями банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB) для мировой финансовой стабильности, говорится в заявлении пресс-службы фонда.

    В МВФ прокомментировали ситуацию вокруг банкротства Silicon Valley Bank, заверив, что внимательно следят за развитием событий и потенциальными последствиями для финансовой стабильности, передает ТАСС.

    В МВФ также заверили, что полностью уверены в том, что политики в Соединенных Штатах предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации.

    Накануне американские СМИ предупредили о возможности погружения банковский системы США в катастрофический кризис в связи с крахом банка Silicon Valley Bank (SVB).

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    Экс-советник Кучмы: В Европе начинают выступать против поддержки Украины

    12 марта 2023, 18:47

    Текст: Ольга Иванова

    Протесты в Европе против поддержки Украины могут обернуться катастрофой для Киева, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Он отметил, что Чехия находится недалеко от Украины, и там обостряется ситуация с противниками Киева, передает РИА «Новости».

    При этом эксперт обратил внимание на то, что подобная тенденция набирает обороты по всей Европе и может поставить киевский режим в тяжелое положение.

    Ранее у американской авиабазы «Рамштайн» в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц прошла акция протеста, участники которой потребовали закрыть базу и призвали к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

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