Майданов выпустил патриотический альбом «Русский мир»

Певец Денис Майданов объявил о выходе патриотического и духоподъемного альбома «Русский мир»

Заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов объявил о выходе «патриотического и духоподъемного» альбома под названием «Русский мир».

Майданов сообщил в своем Telegram-канале, что альбом стал юбилейным – десятым по счету.

Исполнитель добавил, что альбом доступен для скачивания и прослушивания на всех цифровых платформах.

Майданов заявил, что он – «человек из народа» и всегда пишет о том, что близко и важно для него и для многих людей. По его словам, автор является «губкой», эмоционально впитывающей в себя все, что происходит вокруг. «И если это волнует меня, значит это близко каждому жителю России. Мы не можем жить отдельно друг от друга, от страны, от мира, который нас всех окружает и объединяет», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Альбом «Русский мир» – патриотический. И это не удивительно. Какое время – такие и песни», – подчеркнул он.

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Исполнитель напомнил, что было время, когда он писал о любви, но сейчас, по его мнению, время писать о самом важном. Когда на повестке боевые действия, противостояние нашей страны с мировым злом и гегемоном, нельзя думать о другом, считает Майданов.

«Мы обязательно победим, я это знаю, и вновь придет время созидать, любить и писать о любви и мире. Вопрос времени. Это было не раз в нашей истории. Спираль времени вновь провернулась и вновь привела нас к вооруженной борьбе за нашу Родину. И в такой момент истории творчество и песни – это тоже оружие, только духовное и идеологическое. Оно необходимо нам – мне и моему народу. Я чувствую в себе силы и ответственность здесь и сейчас его создавать», – сказал он.

«Целям наших врагов не суждено сбыться и на этот раз, потому что против них встала мощная физически и духовно непобедимая сила – «Русский мир»!» – заключил он.

Ранее Майданов заявил, что отменить культуру России невозможно, как невозможно отменить таблицу Менделеева, телевидение, радио и интернет.