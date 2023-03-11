Американский комик призвал США перестать «кричать» об Украине

Американский стендап-комик Дор: США – крупнейшая в мире террористическая организация

Соединенные Штаты являются крупнейшей в мире террористической организацией, поскольку оккупировали Сирию, заявил стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор.

Дор на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) написал, что когда в США «кричат» о ситуации на Украине, следует вспомнить, что Штаты незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны.

Он задался вопросом, какую именно часть арабской республики оккупируют США и сам же ответил: «Ту, где находится нефть», передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Сергей Лавров напомнил, как США и их союзники объявляли угрозой и бомбили страны, находившиеся в десяти тысячах километрах от них через океан, и пошутил, что если при этом позиция Запада по конфликту на Украине не является лицемерием, то он – «не министр».