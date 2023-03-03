Лавров пошутил на тему двойных стандартов Запада

Лавров назвал лицемерием позицию Запада по Украине

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, как США и их союзники объявляли угрозой и бомбили страны, находившиеся в десяти тысячах километрах от них через океан, и пошутил, что если при этом позиция Запада по конфликту на Украине не является лицемерием, то он – «не министр».

Лавров напомнил, что США считают себя вправе объявлять угрозой своей национальной безопасности любую страну на свете, как они поступили с Югославией, Ираком, Ливией, Сирией – в десяти тысячах километров через Атлантический океан, – однако им не задают никаких вопросов.

Россия же, продолжил Лавров, «не за ночь», а на протяжении десяти лет предупреждала Запад: «Ребята, вы занимаетесь тем, что закончится очень плохо». Он подчеркнул, что все происходило прямо у российских границ, «а не через океан», и русские жили на этих территориях на протяжении веков. «Так если это не двойные стандарты, то я не министр», – приводит его слова ТАСС.

Лавров добавил, что на Украине ведется война против всего русского. Он призвал представить ситуацию, когда, например, в Ирландии запретили английский язык, или французский в Бельгии, или немецкий в Швейцарии, или шведский в Финляндии. Такое нельзя представить, считает Лавров. Однако, продолжил он, никто и пальцем не пошевелил – ни мизинцем, ни средним, – когда русский язык был полностью отменен на Украине.

Накануне сообщалось, что Лавров в кулуарах совещания глав МИД «Большой двадцатки» (G20), проходившего в Нью-Дели, привлек внимание западных коллег к ситуации с правами русскоязычных на территории Украины.