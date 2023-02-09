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В Лондоне резко ответили на просьбу Зеленского «дать самолеты»
inews: Министр в Лондоне ответил на просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов»
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Один из членов британского кабмина резко отреагировал на просьбу украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву истребители, пишет газета inews.
«У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», – передает РИА «Новости» слова политика со ссылкой на inews.
Также в газете указано, что вероятность отправки военной техники Киеву может сильно ударить по бюджету Британии.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной.
ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
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С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.
Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.
Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.
Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске
Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске
Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем.
Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском
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Латвийский майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе (национальная гвардия Латвии) Янис Слайдиньш в эфире Riga TV24 проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском.
Телезритель в эфире поинтересовался, применяли ли украинцы химическое оружие. В ответ на это, как сообщает Baltnews в своем Telegram-канале, Слайдиньш лишь поинтересовался: «В каком секторе?»
«У меня есть информация, что ранее в районе Бахмута (так на Украине называют Артемовск) применялся хлор. Нужно знать конкретное место (о котором новость появилась в интернете). Так я с ходу сказать не могу. Но это вполне возможно, ведь в центральной части фронта такие запасы точно есть. Однако официально подтвержденной информации у меня нет», – сказал он.
Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на боевых самолетах
Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на западных самолетах
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что не знал о длительном обучении летчиков на боевых самолетах.
По его словам, он не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Зеленский предложил отправить украинских пилотов, «и они научатся через 2,5 года», сообщает издание «Страна.ua».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной.
Истребитель Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. В настоящее время ведется его серийное производство. Самолет поставлен на вооружение в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии.
Авиаэксперт: НАТО придется создавать алиби пилотам-наемникам на Украине
Авиаэксперт Гусаров: НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби
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Под предлогом обучения украинских летчиков Лондон может предоставить ВСУ истребители НАТО и своих пилотов, но у России есть чем ответить и на Eurofighter Typhoon, и на F-16, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксперты. Ранее Британия заявила о планах подготовить украинских пилотов истребителей.
«Я не исключаю вероятности поставок на Украину истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, да и других самолетов НАТО, которые есть на вооружении у ВВС Британии. Причем поставки могут состояться еще до официального объявления. Более того, сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Риши Сунака вполне может означать передачу ВСУ западных самолетов вместе с экипажами», – заявил руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Таким образом, британцы подстраховываются на тот случай, если вдруг натовский истребитель типа Eurofighter Typhoon будет сбит российскими силами в небе над Украиной. Лондон стразу напомнит: мы же планировали обучать украинских пилотов, вот и поставили истребители для этой цели, но забыли сказать об этом. А почему за штурвалом наемник – ну, бывает и такое», – пояснил авиаэксперт.
«При этом в реальности подготовка даже опытного пилота для боевых задач на новом самолете занимает многие месяцы. А с учетом того, что на Украине опытных летчиков практически не осталось, вероятность до конца года увидеть в небе украинских пилотов на иностранных истребителях практически равна нулю. Поэтому НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби», – заключил эксперт.
С этой точкой зрения согласен и летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Для того чтобы научить пилотов, которые всю жизнь летали на советских самолетах, нужно потратить не менее года. Кроме того, для использования этих самолетов нужно знание не разговорного английского языка, а знание английского технического языка», – отметил эксперт.
При этом он полагает, что британцы скорее будут обучать военнослужащих ВСУ полетам на американских истребителях F-16. «Даже если у Лондона нет F-16, он возьмет их в других странах. Да и в целом европейцы наверняка готовы отдать ВСУ старые истребители, чтобы закупить новые у американцев», – предположил собеседник.
В любом случае, полагает Красноперов, ВКС России обладают достаточно высоким уровнем, чтобы дать ответ на поставки и F-16, и на Eurofighter. «Например, Су-34 и Су-35 могут сопровождать от 7 до 11 целей в воздухе одновременно. И в этом случае нет необходимости вести воздушный бой как раньше, теперь достаточно запустить ракеты по заданной цели и устранить противника», – резюмировал эксперт.
В среду офис британского премьера Риши Сунака заявил о намерении Лондона подготовить украинских пилотов военных истребителей. Это первое подобное заявление Запада, и оно может означать готовность Великобритании поставить ВСУ в том числе свои военные самолеты. Сейчас этот вопрос изучается Лондоном. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, эти намерения в итоге ударят по самой Британии и лично по Сунаку.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял в интервью NTV, что после поставок ВСУ танков Leopard 2 Германия также должна передать украинской стороне истребители Panavia Tornado или Eurofighter Typhoon, боевые корабли и подводные лодки.
Напомним, что в конце января издание Politico сообщило, что на Западе обсуждается вопрос поставок Киеву истребителей. Издание указывало: если боевые самолеты будут поставлять на Украину, то и управлять ими будут иностранцы, так как обучение пилотов – процесс небыстрый.
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Роджер Уотерс: Россию спровоцировали на спецоперацию на Украине
Роджер Уотерс осудил в СБ ООН спровоцировавшие спецоперацию на Украине стороны
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Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.
Одновременно с этим он осудил «вторжение России на Украину», сообщает РИА «Новости».
Также Уотерс призвал президентов США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.
«Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», – сказал Уотерс.
Напомним, Россия попросила Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу.
Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
Сунак назвал сроки прибытия британских танков Challenger 2 на Украину
Премьер Британии Сунак назвал сроки прибытия танков Challenger 2 на Украину
Британские танки Challenger 2 доставят на Украину в марте, сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, власти Британии ускоряют доставку техники Киеву, чтобы она попала на передовую как можно быстрее, передает ТАСС.
«Мы гарантируем, что техника прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы... Украинские экипажи, прибывшие в страну на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории уже в следующем месяце», – сказал он.
На прошлой неделе на территории Британии стартовало обучение украинских военных для работы на танках Challenger 2, об этом также сообщал Сунак.
Ранее в Британии заявили, что пока не нашли ответа на вопрос по поводу поставок истребителей Киеву, но пообещали изучить его.
Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd
Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».
Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
Премьер Британии анонсировал подготовку боевых летчиков для ВВС Украины
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Великобритания будет готовить украинских пилотов военных истребителей, говорится в заявлении офиса британского премьера Риши Сунака.
В среду Сунак встретится в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что они обсудят «двусторонний» подход к поддержке Великобританией Украины. В частности, речь пойдет об увеличении поставок военной техники, а также о подготовке в Великобритании пилотов реактивных истребителей, передает Bloomberg.
Кроме того, Зеленский собирается выступить перед парламентом перед посещением украинских военнослужащих, которые проходят подготовку в Великобритании.
Между тем сообщается, что Лондон намерен обучить также украинских морских пехотинцев, сообщает ТАСС.
Также уточняется, что Сунак задумал передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы «нарушить возможности России» по нанесению ударов по украинским объектам и помочь снизить давление на украинских фронтах.
Помимо этого, в среду Лондон расширит санкции против России, заявили в канцелярии премьера.
Ранее Сунак заявил, что на этой неделе начнется обучение украинских военнослужащих на британских танках Challanger 2.
Российские военные взяли укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» и военные второго армейского корпуса Минобороны взяли украинский укрепрайон около села Берестовое в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В ходе огневого контакта российские бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, говорится в Telegram-канале Кадырова.
Он выразил благодарность помощнику главы ЧР, командиру спецназа «Ахмат», заместителю командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинову, а также всем российским военным.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 340 военных ВСУ.
Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом
Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая
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Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1».
В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно.
«Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня».
«Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян.
«Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян.
Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Пасечник заявил о стягивании сил ВСУ к границе с ЛНР для контратак
В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ на границе республики
Вооруженные силы Украины скапливают достаточные резервы на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) для ведения контратак, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире «России 24».
На данный момент наиболее сложная ситуация сложилась в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения. Пасечник добавил, что противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории, передает ТАСС.
Кроме того, добавил врио главы ЛНР, ВСУ изменили тактику при обстрелах территорий республики, теперь они перешли к прицельным ударам по больницам, где большое количество людей.
Как пояснил Пасечник, ранее удары наносились хаотично, однако Киев, получив современное оружие, наносит удары по объектам, где много людей.
В целом Пасечник назвал ситуацию в ЛНР сложной.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, однако это не удалось из-за застрявшей артиллерии.
Российские войска за сутки уничтожили более 380 украинских военных
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Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях уничтожили за сутки более 380 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль, говорится в Telegram-канале Минобороны.
На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической, армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Подлимана Харьковской области.
На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».
На Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных.
Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт
Постпред РФ при ООН Небензя: Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт
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Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт в виде поставок оружия и передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Как подчеркнул высокопоставленный российский дипломат, Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт, не только предоставляя оружие и разведданные, но и посылая наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, передает ТАСС.
Он обратил внимание, что в ряде наиболее русофобских столиц, где чувство реальности потеряли еще задолго до начала российской специальной военной операции, призывают ввести на Украину войска НАТО или же использовать приграничную натовскую военную инфраструктуру для операций против России и ее союзников.
Как подчеркнул постпред РФ, к настоящему моменту оформилась бизнес-схема, в которой Украина играет роль ЧВК, а Запад видит своей целью заставить Украину протянуть в таком режиме как можно дольше, не считаясь с потерями ВСУ.
Небензя напомнил признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и экс-президента Украины Петра Порошенко о том, как страны Запада, прикрываясь Минскими соглашениями, восемь лет вооружали Украину и готовили ее к войне с Россией. Постпред РФ выразил уверенность, что поток западных вооружений не прекратится, пока киевский режим не проиграет на поле боя.
Ранее Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.