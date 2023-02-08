С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.

Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.

Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».

После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.

Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.