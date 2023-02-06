|
|
В турецком порту Искендерун после землетрясения начался сильный пожар
Sabah: В турецком порту Искендерун после землетрясения загорелись грузовые контейнеры
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров, сообщили местные СМИ.
Возгорание возникло на площадке, где хранились контейнеры, которые в результате подземных толчков буквально свалены в кучу, десятки охвачены огнем. Над портом на много метров вверх поднимается черный густой дым, передает ТАСС со ссылкой на газету Sabah.
Причина возгорания пока не установлена.
Искендерун – это крупный порт Турции в Восточном Средиземноморье. Он принимает сухогрузы, нефтеналивные танкеры, контейнеровозы. По данным портала Marinetraffic, на данный момент в порту пришвартованы или стоят на якоре 46 судов, еще 54 должны были быть приняты в течение дня. Его работа была приостановлена после землетрясений.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В результате землетрясения на юго-востоке Турции погибли почти 1,5 тыс. человек. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
|
|
Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Названо число российских туристов в Турции
АТОР: В Турции находится до 45 тыс. российских туристов
В Турции на данный момент могут находиться до 45 тыс. российских туристов – самостоятельных и организованных – сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, в Стамбуле может находиться, около 25–30 тыс. российских туристов, на курортах Антальи – 12–15 тыс., передает ТАСС.
На Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны находятся до сотни россиян. Пока туроператоры не фиксируют случаев аннуляции путевок в Турцию. В местах отдыха туристов обстановка спокойная.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, погибли более 1 тыс. человек.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.
По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.
Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.
Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.
Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.
Эрдоган сообщил о 912 погибших человек в Турции при землетрясении
Эрдоган: При землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что при землетрясении в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
По его словам, при землетрясении в Турции погибло 912 человек, ранены 5385, обрушились 2818 зданий, спасены 2470 человек, передает РИА «Новости».
Эрдоган в центре управления по координации устранения последствий землетрясения заявил, что прогнозировать число погибших в землетрясении сейчас невозможно, Турция надеется преодолеть эту катастрофу с наименьшими человеческими потерями.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
После мощного землетрясения зафиксированы разрушения в четырех провинциях Турции
Разрушения зафиксированы в понедельник в четырех провинциях Турции после мощного землетрясения на юго-востоке страны, сильные подземные толчки ощущались в Ливане и в Сирии, пострадали дома и здания.
Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп, информация о погибших и пострадавших не поступала. По уточненным данным, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км, подземные толчки затем в течение получаса ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, передает ТАСС.
Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь с воскресенье на понедельник в Восточном Средиземноморье, затронув Ливан и Сирию, сильные толчки ощущались в Бейруте и долине Бекаа.
Между тем, афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован в турецкой провинции Газиантеп после мощного землетрясения в 7,4 баллов, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что в результате землетрясения в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько получили видимые повреждения.
Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения есть в провинции Хатай, Шанлыурфа.
В АТОР ответили на вопрос о российских туристах в зоне землетрясения в Турции
АТОР: Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет
Российских туристов не было в зоне, где в Турции произошло землетрясение, повлекшее человеческие жертвы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Она сказала ТАСС, что землетрясение произошло далеко от туристической зоны.
Сообщается также, что основные турецкие аэропорты, расположенные в Анкаре, Анталье и Стамбуле, продолжают работать. В воздушных гаванях Анкары и Антальи изменений в расписаниях нет. В Стамбуле отменен ряд рейсов из-за погодных условий, однако об этих коррективах объявили заранее.
Посольство России в Анкаре передало слова поддержки гражданам Турции и «нашим турецким друзьям». В диппредставительстве выразили надежду, что бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от стихийного бедствия.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в турецкой Малатье погибли 23 человека, а в провинции Шанлыурфа – 15 человек.
В Турции прогремел взрыв на газопроводе
Ihlas: Взрыв на газопроводе произошел в турецкой провинции Хатай
После крупного землетрясения на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Информагентство Ihlas передало кадры крупного пожара, вспыхнувшего в двух местах на нитке трубопровода, проходящего через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания около 3 км, передает ТАСС.
Кроме того, газета Yeni Safak сообщает об обрушении крепости в турецкой провинции Газиантеп, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиненный ущерб еще предстоит установить, но известно, что в некоторых местах обрушились стены.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло ранним утром понедельника в провинции Кахраманмараш в Турции. По последним данным, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 человек пострадали. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 237 человек.
Росатом рассказал о состоянии строящейся в Турции АЭС «Аккую» после землетрясения
Росатом: АЭС «Аккую» в Турции повреждений не получила
Конструкция строящейся в Турции АЭС «Аккую» не получила никаких повреждений в результате землетрясения, сообщил Росатом со ссылкой гендиректора АО «Аккую Нуклеар» Анастасию Зотееву.
Она уточнила, что подземные толчки силой около трех баллов ощущались на площадке АЭС, однако никаких повреждений конструкций или оборудования не было выявлено, передает РИА «Новости».
Специалисты проводят масштабную диагностику, чтобы убедиться в том, что можно продолжать строительство в безопасном режиме.
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром 6 февраля, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
В Турции пообещали ответить на закрытие консульств западных стран в Стамбуле
Президент Турции Эрдоган пообещал быстрый ответ на закрытие консульств западных стран в Стамбуле
Послам стран, закрывшим консульства в Стамбуле, были предъявлены ультиматум о прекращении подобных действий, правительство Турции 6 февраля примет решение об ответных мерах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как сообщает турецкое СМИ ТRТ, Эрдоган заявил, что министр иностранных дел ранее предъявил ультиматум послам всех странам, закрывшим консульства в Стамбуле: или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. По словам президента Турции будут приняты все необходимые решения в понедельник, на заседании кабмина.
Ранее лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле.
До этого генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.
Число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек
В результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе погибли 15 человек
В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли 15 человек, более 30 получили ранения, в Малатье разрушено 130 зданий, извлечены тела трех погибших.
Телеканал CNN Turk со ссылкой на местные власти сообщил, что в провинции Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 15 человек, пострадали 30 человек, передает РИА «Новости».
В Малатье, как сообщил губернатор региона Хулуси Шахин, обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех погибших.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли десять человек.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфа погибли десять человек
Жертвами землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфа стали десять человек
В турецкой провинции Шанлыурфа в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке страны погибли десять человек, обрушились 16 зданий. Губернатор провинции Османийе сообщил о гибели пяти человек и обрушении 34 зданий.
Губернатор провинции Салих Айхан заявил, что в результате землетрясения в Турции погибли десять граждан, по меньшей мере 16 домов обрушились в провинции Шанлыурфа, передает ТАСС.
В регионе идут работы по поиску и извлечению людей из-под завалов.
Также сообщается, что в турецком городе Адана обрушились три дома, а в том числе 17-этажный. Губернатор провинции Османийе сообщил о гиблеи пяти человек и обрушении 34 зданий, передает РИА «Новости».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения.
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала ТРТ заявил, что мощное землетрясение, зафиксированное в понедельник в Турции, ощущалось в 10 провинциях страны, произошло не менее 22 афтершоков.
«Основной удар пришелся на Кахраманмараш. Зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,4. После этого произошло еще не менее 22 повторных толчков, 6 магнитудой более 6. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. К сожалению, есть жертвы», – заявил глава турецкого МВД.
Между тем, сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила, что частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме в Сирии. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов. Из-под завалов в сирийских Алеппо и Идлибе извлечены тела шестерых погибших.
Ранее в Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги
Объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений в Турции
Объявленный в Турции уровень тревоги из-за мощного землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке республики предусматривает международную помощь, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Министр заявил, что спасатели направлены в регионы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,4, готовятся к отправке грузовые самолеты с гуманитарной помощью, объявили самый высокий уровень тревоги четвертой степени, он предусматривает международную помощь, передает РИА «Новости».
Ранее мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Из-за снегопада в Стамбуле отменили 200 рейсов
Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов из-за снегопада в Стамбуле.
Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье, отмечается, что отменены более 200 рейсов, их число может увеличиться из-за погодных условий, передает РИА «Новости».
Ранее в Москве перед Новым годом было задержано и отменено около 50 авиарейсов.