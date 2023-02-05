В Крыму предложили создать список антигероев

Глава парламента Крыма Константинов предложил «пометить» уехавших за границу россиян

В России необходимо создать список антигероев, который будет состоять из тех, кто оставил страну и решил «отсидеться в сложные времена за границей», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константинов отметил, что если человек «просто сбежал» и попал в число антигероев, обязательно должна быть ответственность, «таких людей нужно пометить». По его словам, составление списка «бегунов на особо длинные дистанции» – один из таких возможных маркеров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ни в коем случае нельзя делать вид, что человек завтра приедет спокойно, как ни в чем не бывало: отсиделся в сложные времена за границей, дождался мира, приехал и живет себе спокойно. «Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо», – сказал Константинов.

По его словам, у людей, попавших в список, не следует изымать имущество или лишать свободы, но они должны знать, что их не будут брать на государственную службу и подпускать к госзаказам.

Константинов уточнил, что они не могут заниматься политической деятельностью, даже просто вступать в ту или иную партию. Он предположил, что на людей, помеченных таким маркером, должен налагаться запрет любой публичной деятельности, в том числе – выступления с концертами, исполнение песен.

«И, конечно, должен быть стоп-лист исполнителей, куда войдут пропагандисты нацистской идеологии и русофобии. Если мы будем устраивать дискотеки условно под песни Верки Сердючки, понятно, что это совершенно неприемлемо и аморально. Что-то может действовать какой-то период, что-то, возможно, должно вводиться навсегда», – подчеркнул глава парламента.

По его мнению, подобный список не должен восприниматься как некая политическая или общественная инквизиция.

«Это никакая не инквизиция. Раз человек сделал свой выбор публично, пусть за него и отвечает. Чем – мы ему озвучим публично. И пусть решает. А не так, когда они боятся за свои валютные счета и зарубежную недвижимость и готовы для их сохранения плевать на народ и страну, но при этом у себя дома ничем не рискуют», – указал Константинов, добавив, что в России остается много настоящих патриотов.

«Их надо смотреть и слушать, поддерживать, в их творчестве – сила, которая будет давать нашему народу источник энергии», – подчеркнул он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества россиян, которые уехали и оскорбляют Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое должно быть отношение к уехавшим из России.